App-Tipp „Grocery List“: Einkaufsliste jetzt deutschsprachig, neue Designs
Die iPhone-App Grocery List, die handschriftliche Einkaufslisten per Foto in digitale Abhaklisten überträgt, wurde auf Version 1.1.0 aktualisiert. Das Update erweitert den Funktionsumfang vor allem für Nutzer außerhalb des englischsprachigen Raums und greift mehrere Punkte auf, die im Alltagseinsatz relevant sind.
Verarbeitet Zwischenablage, Foto- oder Spracheingabe
Dazu zählen neue Sprachen, zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten und kleinere technische Korrekturen.
Mehr Sprachen und alle Eingaben auf Deutsch
Mit der aktuellen Version unterstützt Grocery List nun auch Deutsch, Französisch, Italienisch sowie Portugiesisch für Brasilien. Damit sind sämtliche Eingabearten erstmals vollständig auf Deutsch verfügbar. Neben der bekannten Fotoerfassung handschriftlicher oder gedruckter Einkaufslisten lassen sich Inhalte aus der Zwischenablage übernehmen oder direkt per Spracheingabe erfassen.
Die App bleibt dabei ihrem bisherigen Ansatz treu. Die Texterkennung und Sprachverarbeitung erfolgen lokal auf dem Gerät, ohne Benutzerkonto und ohne Cloud-Anbindung. Auch beim Diktieren werden keine Audiodaten an externe Server übertragen.
Zwischenzeitlich standen wir selbst in Kontakt mit dem Entwickler Mariano Wadi Jacobo und haben diesen um die integration der deutschen Unterstützung gebeten, die daraufhin kurzfristig umgesetzt und mit dem aktuellen Update integriert wurde.
Neue Themes und technische Korrekturen
Parallel zur sprachlichen Erweiterung führt Grocery List neue Designoptionen ein. Nutzer können zwischen den Themes Classic, Carbon sowie Legal Pad in Gelb, Rosa oder Blau wählen. Die Optik der Listen lässt sich damit stärker an persönliche Vorlieben oder an den bekannten Papierzettel am Kühlschrank anpassen.
Auf technischer Seite behebt Version 1.1.0 einen Fehler, der beim Bearbeiten von Listeneinträgen zu Abstürzen führen konnte. Zudem bleibt die Bildschirmtastatur nun geöffnet, wenn neue Einträge hinzugefügt werden. Das beschleunigt das Erfassen längerer Einkaufslisten und reduziert unnötige Eingaben.
Grocery List bleibt auch nach dem Update eine bewusst reduzierte Anwendung. Es gibt keine Synchronisation zwischen Geräten und keine Onlinefunktionen. Alle Listen werden lokal auf dem iPhone gespeichert und lassen sich auch ohne Internetverbindung nutzen.
Entwickler: Mariano Wadi Jacobo
Wenn Bordmittel gewünscht sind: „Erinnerungen“ ist meine Wahl wenn es darum geht, an iPad und/oder MacBook zunächst Angebots-Prospekte, Coupons und dergleichen zu studieren und die jeweiligen Listen dann an jedem Device erstellen und bearbeiten zu können. Farblich nach Markt und Abschnittsweise (Bspw. Obst, Gemüse, Milchprodukte etc.) sortiert, mit anderen in der Familie teilbar und produktiv. Als absolut kosten- und werbefreie Alternative wirklich zu Empfehlen!
Wird hier ebenfalls genutzt und kann man super teilen und funktioniert super mit dem HomePod und Siri. Würde gerne wissen, was eine zusätzliche App besser macht aber es gibt sicherlich individuelle use cases aber ich werde bei den hauseigenen Apple Apps bleiben
„Wir“ nutzen das auch, aber der Sync funktioniert hier nicht immer… manchmal müssen dann doch Screenshots der Liste verschickt werden. Für mich wäre eine Alternative nur dann sinnvoll, wenn ich sie auch so leicht mit Siri füttern könnte… vielleicht hat ja jemand eine Idee. Danke
Pon kann man mit Siri verfüttern.
Ich mache es regelmäßig mit „Siri, setzte XY auf meine Einkaufsliste in Pon“. Sie bestätigt dann meist auf unterschiedliche Weise (Kurz & Knapp oder ausführlicher und auch mal Einheit)
Bitte die watch nicht vergessen! Mal eben was Benötigtes auf die Liste setzen ohne zum Handy greifen zu müssen oder was aus der Hand zu legen….
Für mich geht nichts über bring!
Die Möglichkeit zum Import aus Chefkoch und Cookidoo sind super bequem. Das Setzen von Tags wie „dringend“, „Angebot“ oder Mengen bzw. Artangaben (z.B. Apfelsorte) sind sehr benutzerfreundlich.
Wir benutzen GetMe. Nichts unnötiges und funktioniert super zu zweit
Wie sich ma wieder jeder genötigt fühlt seine (natürlich beste) eigens genutzte App herauszuposaunen…
Und? Wo ist das Problem?
Ich finde das sehr gut, weil ich dadurch oftmals auf mir noch unbekannte Apps stoße.
Also Community postet bitte weiter eure Alternativen!
+ 1
Du fühlst dich ja sogar genötigt es zu erwähnen. Shit in, shit out :)
Die besten Empfehlungen kommen meistens aus den Kommentaren.
Sehe ich auch so…
iFun ist klasse, aber wer die Tipps aus den Kommentaren liest ist klar im Vorteil.
Danke für Deinen wichtigen Hinweis. … mich interessiert es.
Haben einige dieser Apps getestet und sind bei „Die Einkaufsliste“ gelandet, synchronisiert auch mit Android.
Nutze aktuell pon.
Macht was es soll und kostet nichts.
Würde aber für eine App in der man aktuelle Prospekte/Angebote/Standardsortiment zu einer Einkaufsliste zusammen klicken kann auch was zahlen.
Marktübergreifend natürlich und in der Familie teilbar.
Keine Synchronisation mit anderen Geräten? Völlig wertlos. Da kann ich mir ja gleich einen Zettel von Hand schreiben.
Weil es hier noch nicht genannt wurde: BuyMe Pie ist seit Jahr(zehnt)en meine Wahl! Simpel gehalten, synchronisiert mit allen Apple-Geräten, vervollständigt beim Schreiben die Dinge, die man einkaufen will – und funktioniert einfach.
+1
+1
Die funktioniert sogar systemübergreifend zu Android, was sie zu unserer App der Wahl macht.
Papier und Stift, einfacher geht es nicht.
Genau, so pflege ich auch meine Kontaktliste *augenroll*
Die Vorteile von Apps sind nicht von der Hand zu weisen, für einen Single-Haushalt mag Zettelwirtschaft noch okay sein…
Aber nur so lange, wie man alleine einkaufen geht! Zu und „Schwarmeinkaufen“ geht damit eher weniger.
iOS -> Erinnerungen.
Da gibt es eine Einkaufsliste und man kann auch geteilte Einkaufslisten erstellen.
Wir sind mit ListMe das hier schon mal vorgestellt wurde sehr zufrieden. Das bietet viele Möglichkeiten und auch die Spracheingabe funktioniert seit ein paar Wochen recht gut.
Ist doch Sinn der Sache hier neben Anderem.
„Du schreibst Deine Kommentare zu schnell“?
(Kam grad beim posten…)
@iFun: Hä?
Und dieser Kommentar war noch im Bezug auf „boehser enkel“.
Einkaufsliste von Alexa ist top! Ganz einfach über jede Echo zu füllen oder direkt in der Einkaufsliste! Funktioniert perfekt!