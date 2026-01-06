App-Tipp „Grocery List“: Einkaufsliste jetzt deutschsprachig, neue Designs

Die iPhone-App Grocery List, die handschriftliche Einkaufslisten per Foto in digitale Abhaklisten überträgt, wurde auf Version 1.1.0 aktualisiert. Das Update erweitert den Funktionsumfang vor allem für Nutzer außerhalb des englischsprachigen Raums und greift mehrere Punkte auf, die im Alltagseinsatz relevant sind.

Verarbeitet Zwischenablage, Foto- oder Spracheingabe

Dazu zählen neue Sprachen, zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten und kleinere technische Korrekturen.

Mehr Sprachen und alle Eingaben auf Deutsch

Mit der aktuellen Version unterstützt Grocery List nun auch Deutsch, Französisch, Italienisch sowie Portugiesisch für Brasilien. Damit sind sämtliche Eingabearten erstmals vollständig auf Deutsch verfügbar. Neben der bekannten Fotoerfassung handschriftlicher oder gedruckter Einkaufslisten lassen sich Inhalte aus der Zwischenablage übernehmen oder direkt per Spracheingabe erfassen.

Die App bleibt dabei ihrem bisherigen Ansatz treu. Die Texterkennung und Sprachverarbeitung erfolgen lokal auf dem Gerät, ohne Benutzerkonto und ohne Cloud-Anbindung. Auch beim Diktieren werden keine Audiodaten an externe Server übertragen.

Zwischenzeitlich standen wir selbst in Kontakt mit dem Entwickler Mariano Wadi Jacobo und haben diesen um die integration der deutschen Unterstützung gebeten, die daraufhin kurzfristig umgesetzt und mit dem aktuellen Update integriert wurde.

Neue Themes und technische Korrekturen

Parallel zur sprachlichen Erweiterung führt Grocery List neue Designoptionen ein. Nutzer können zwischen den Themes Classic, Carbon sowie Legal Pad in Gelb, Rosa oder Blau wählen. Die Optik der Listen lässt sich damit stärker an persönliche Vorlieben oder an den bekannten Papierzettel am Kühlschrank anpassen.

Auf technischer Seite behebt Version 1.1.0 einen Fehler, der beim Bearbeiten von Listeneinträgen zu Abstürzen führen konnte. Zudem bleibt die Bildschirmtastatur nun geöffnet, wenn neue Einträge hinzugefügt werden. Das beschleunigt das Erfassen längerer Einkaufslisten und reduziert unnötige Eingaben.

Grocery List bleibt auch nach dem Update eine bewusst reduzierte Anwendung. Es gibt keine Synchronisation zwischen Geräten und keine Onlinefunktionen. Alle Listen werden lokal auf dem iPhone gespeichert und lassen sich auch ohne Internetverbindung nutzen.