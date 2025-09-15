Die neue Vorschau-App ist da
Ganz in Liquid Glass: iOS 26 steht zum Download bereit
Apple hat die neue iOS-Version 26 für iPhone-Nutzer veröffentlicht. Das Update bringt eine Vielzahl an Neuerungen, die sowohl das Erscheinungsbild als auch den Funktionsumfang betreffen. Einige Funktionen stehen nur auf aktuellen Geräten zur Verfügung, während andere direkt auf älteren iPhone-Modellen genutzt werden können.
Neues Design und erweiterte Anpassungen
Mit iOS 26 erhält die Benutzeroberfläche ein überarbeitetes Erscheinungsbild. Das sogenannte Liquid Glass-Design zeigt transparente Schaltflächen, Menüs und Symbole, die Inhalte stärker hervorheben sollen. Auch die Sperrbildschirm-Darstellung wurde erweitert. So passt sich die Uhr automatisch an freie Flächen an, bei ausgewählten Songs von Apple Music kann das Albumcover bildschirmfüllend dargestellt werden.
Zu den optischen Änderungen gesellt sich eine verbesserte CarPlay-Oberfläche. Dort wurde das neue Design ebenfalls integriert, außerdem gibt es nun ein kompaktes Anzeigefenster für Anrufe, Live-Aktivitäten wie Flug- oder Lieferstatus sowie zusätzliche Widgets für Kalender oder smarte Geräte.
Neue Nachrichten-Werkzeuge
Die Nachrichten-App wurde in mehreren Punkten erweitert. Nutzer können nun Hintergründe für Chats festlegen, Umfragen in Gruppen starten oder sehen, wer gerade tippt. Zudem lassen sich Kontakte einfacher hinzufügen und Textstellen innerhalb einer Nachricht gezielt auswählen.
Im Bereich Energieverwaltung steht auf neueren Modellen der Adaptive-Power-Modus zur Verfügung. Dieser kann automatisch die Leistung anpassen, die Bildschirmhelligkeit reduzieren oder den Stromsparmodus aktivieren, sobald die Batterie unter 20 Prozent fällt.
Auch für Musikliebhaber gibt es Änderungen. Mit AutoMix werden Titel ohne Unterbrechung ineinander überblendet, eine Weiterentwicklung der bisherigen Crossfade-Funktion. Ergänzend hat Apple die von Mac-Rechnern bekannte Vorschau-App auf das iPhone gebracht, sodass PDFs und Bilder direkt markiert und bearbeitet werden können.
Direkt ausprobieren
- Kamera-Hinweise zur Linsenreinigung: Das iPhone erkennt verschmierte Linsen und erinnert daran, diese vor der Aufnahme zu säubern.
- Animierte Albumcover: Bei unterstützten Alben zeigt Apple Music Vollbild-Animationen während der Wiedergabe.
- 3D-Hintergründe: Fotos auf dem Homescreen reagieren mit Tiefeneffekt auf Bewegungen des iPhones.
- Umfragen in Nachrichten: Gruppen können über Restaurants, Termine oder andere Themen direkt im Chat abstimmen.
- AutoMix in Apple Music: Titel gehen ohne Pause ineinander über, ähnlich wie bei einem DJ-Set.
- Vorschau-App: PDFs und Bilder lassen sich direkt auf dem iPhone markieren, kommentieren und bearbeiten.
- Fotos-App mit neuer Struktur: Getrennte Tabs für Bibliothek und Sammlungen sowie erweiterte Suchmöglichkeiten.
- AirPods-Geste für Fotos: Mit einem Druck auf den Stiel der AirPods 4 oder AirPods Pro 2 lässt sich ein Foto aufnehmen oder ein Video starten.
- CarPlay mit Live-Aktivitäten: Flugzeiten, Lieferungen oder Sportstände lassen sich direkt im Dashboard anzeigen.
- Adaptive Power Modus: Auf neueren iPhones passt sich die Leistung automatisch an, um die Akkulaufzeit zu verlängern.
iOS 26 ist kompatibel mit allen iPhone-Modellen ab dem iPhone 11 beziehungsweise dem iPhone SE 2.
Ist identisch. Er hatte kein RC.
RC ist nicht identisch mit Final. Alle Builds sind einen Zähler weiter, auch macOS, tvOS etc.
Genau, Beta-Updates ausmachen und erneut suchen. Dann steht es unten bei „auch verfügbar“.
Gibt definitiv auch ein Update wenn man den RC hatte. Ich habe auf iPad und iPhone jeweils den RC gehabt. Gerade die Beta Updates deaktiviert und auf beiden Geräten wird mir ein Update für iOS bzw. iPadOS 26 angezeigt. Falls es nicht angezeigt, wird, Beta Updates deaktivieren und das Gerät einfach einmal neu starten.
Ne buildnummer ist 341 am Schluss
Allein für diesen alljährlichen rc ist final oder nicht das ist hier die Frage vibes sind wir doch hier
Genau. Der RC war 340.
Ja und dabei ist das völlig egal, da sich hier sicherlich nicht viel verändert hat und das erste Punktrelease nicht lange auf sich warten lassen wird.
Bei mir wurde die finale Version von iOS 26 erst angezeigt, als ich mein iPhone neu gestartet, Public Beta einmal aktiviert und wieder deaktiviert hatte. Dann wurde mir am unteren Bildschirmrand iOS 26 angezeigt.
PS: ich hatte den RC installiert.
Weiß jemand ob die RC die gleiche Version war? Bei mir ist die Akkulaufzeit bei der RC extrem schlecht mit dem 15 Pro.
Das ist doch nun seit Jahren hinlänglich bekannt, warum die Akkulaufzeit nach einen großen iOS Update die Folgetage mehr oder weniger schlecht ist.
Nein, auch nach einem Update dauert es keine 7 Tage bis sich der Akku einpendelt. Das dauert je nachdem 1-2 Tage. 7 Tage hat es noch nie gedauert. Von daher gehe ich stark davon aus, dass der Akkuverbrauch einfach höher ist, zumindest bei mir. Mal schauen ob es mit der neuen Version besser wird.
Muss ja nicht an iOS Beta liegen, sonder auch an evtl. noch nicht angepasste Apps.
Sind bei dir schon 1-2 Tage rum?
Yes, hatte die RC direkt nach der Keynote.
Ist gleich
Nein, gibt auch dafür ein Update. Einfach Beta deaktivieren und nach Updates suchen. Steht dann ganz unten.
Aktuelle Update-Dauer schwankend zwischen 2 und 3 Tagen.
Die Server sind wahrscheinlich völlig überlastet. 2 Stunden voraussichtliche Ladezeit.
Bei mir 53 Min :-D
6.9 GB (12 Pro) ist auch ordentlich. Aber ja, hier auch „noch etwa 2 Stunden“.
Bei mir in 7 Minuten erledigt. Startzeit 1921.
Kein Wunder bei meinem 15pro 13,x GB über over the air und über iTunes 9,5GB.
Das killt doch alles.
Bei mir lädt er immer noch….
man hat ja beide möglichkeiten. ich überlege noch zu aktualisieren. am freitag kommt die neue watch und die braucht ja ios 26. also muss ich wohl aktualisieren um meine alte watch ein backup zu machen (beim entkoppeln wird ja ein watch backup gemacht oder)
bin hin und her gerissen ob ich ios 26 gleich laden oder warten soll. die erfahrungen haben ja der letzte jahre ergeben lieber warten. was meint ihr?
26 hat so viele Vorteile in fast alle Segmente.
Du kannst ja problemlos 3 Tage warten und dann das Update machen.
Du kannst ja die nächsten 3-4 Tage jedenfalls noch ein downgrade auf 18.6.2 durchführen, wenn dir das neue Update nicht liegt.
https://ipsw.me/
Ich bin auch hin und her gerissen ob oder ob nicht, aber ich werde vermutlich auf IOS 26.0.1 warten
Ich warte immer paar Tage und höre mir mal paar Erfahrungen an, zumindest beim iPhone warte ich sogar meistens auf das erste Bugfix update, hier dann 26.01…das iPad aktualisiere ich meist ziemlich zeitnah…beim iPhone bin ich vorsichtiger
Mit allen Darstellungsfehlern, die in der Beta nie behoben wurden. Ich hoffe auf einen heftigen Shitstorm wenn die breite Öffentlichkeit sieht, was Apple da verzapft hat. Wenn der Aufschrei groß genug ist, würde Apple vielleicht in künftigen Updates ein wenig zurückrudern – viel Hoffnung habe ich da allerdings nicht. Ich bin tatsächlich seit dem ersten iPhone dabei, iOS ist für mich das schlechteste Major-Update, das Apple jemals veröffentlicht hat.
Einzig die ersten beiden Betas waren etwas ruckelig, seit der PB4 läuft alles top.
Ich rede nicht von ruckeln, sondern von Darstellungsfehlern! Die gibt es definitiv zu Hauf.
Die ganzen Darstellungsfehler, von denen du auf Nachfrage bisher keinen einzigen nennen konntest?
Was zum Beispiel? Ich nutzte die Beta die letzten Wochen, und sah keine Probleme.
Du meinst sicher nicht die Liquid Glass Effekte mit Darstellungsproblemen, oder?
Die Effekte natürlich nicht, die muss man leider ertragen. Es gibt aber etliche Darstellungsfehler, zum Beispiel zu große oder zu kleine Buttons, schiefe App Icons, wenn man die dunkle Darstellung aktiviert hat und einen monochromen Hintergrund verwendet, beim zurückkehren auf dem Home Bildschirm werden die Hintergrundfarben der Ordner häufig neu gezeichnet. Hier alle Fehler einzelnen aufzuführen, würde den Rahmen sprengen. Es gibt dazu auch diverse, sehr umfangreiche Threads in unterschiedlichen Foren, z. B. auf Reddit oder MRumors.
Dem muss ich leider voll umfänglich zustimmen, was für ein Riesen-Fail.
Auch für dich.. Beispiele bitte…
Konkreter Beispiele bitte…
Es sieht Kacke aus. Uneinheitlich, sowas ist man eigentlich nur von Windows gewohnt.
Apple steht doch schon lange nicht mehr für Qualität. Es geht um marketing und shareholder value. Leider trotzdem das beste OS auf dem Markt und ohne Alternative(wenn man Sicherheit und Datenschutz will)
Ich bin auf der letzten Public Beta und trotzdem wird mich „Auch verfügbar: iOS 26“ unten angezeigt.
Hier auch. Any idea warum? Der RC war ja 23A340. Hat sich das nun geändert?
Final ist 341 am Schluss. Dasselbe in grün mit allen anderen Systemen.
Wie schon gesagt: „Beta-Updates“ ausschalten.
-…… endlich iPad Vista 26 …….
Warum Vista? Vista war doch auch nur eine Kopie vom Aqua Design von Apple.
Auch ältere Versionen haben ein Update erhalten:
– iOS/iPadOS 18.7
– iOS/iPadOS 16.7.12
– iOS/iPadOS 15.8.5
Die 18.7 gibts auch für nicht ganz so alte iPhones wie das 15 Pro
Ich mag die neue Optik.
Könnte von mir aus noch mehr sein.
Muss mich an die neue Position der Suchleisten gewöhnen.
Akkulaufzeit ist mit RC nach ner Woche immer noch so lala und Gerät ist häufig warm.
War bei mir auch so, iPhone 16 hat eine ganze Woche lang sehr gelitten. Hoffe es wird mit dem Final-Build etwas besser.
Update: Ich kann jetzt schon sagen, dass es sich seit dem RC-Build massiv gebessert hat. Läuft jetzt sehr flüssig und Gerät wird nicht mehr warm.
Übrigens, tvOS 26, am Apple TV geht der Download schneller, ABER, es ist wieder ziemlich lange Zeit ein schwarze Bildschirm,
ohne Vorgangsbalken, aber die LED am Gerät selbst Blink…
Und wie war es? Hast du’s überlebt?
Klar, Bier schmeckt auch noch…
Download angehalten. Die Server können wohl nicht mehr.
iOS15 wird auch aktualisiert von iOS 15.8.4 auf iOS 15.8.5
Und es ist eine neue Build die 23A341 die RC von letzter Woche war noch 23A340 hab grade noch ein Update dazu bekommen
Für das 14 Pro nicht.
Meine Güte sind hier viele schwer von Begriff. Erschreckend. Zum Thema: iOS 26 läuft bei mir seit der 1. Public fehlerfrei und top, habt keine Angst: sieht in echt, in Bewegung viel besser aus als auf den Screenshots.
Letztens war mein Akku bei 79% im Stromsparmodus, ging dann auf 80% hoch, wodurch sich der Stromsparmodus automatisch ausgeschaltet hat, wodurch der Akku dann wieder auf 79% gesunken ist.
12GB krass
Is durch und läuft flüssig. Also der initiale Wow-Effekt stellte sich nicht ein, aber man wird sich an das Design gewöhnen. Was aber irgendwie mich gar nicht geht sind die jetzt schmalen und länglichen Schieberegler. Bisschen gruselig noch …
Umgwöhnung.
Oh ja, die finde ich hässlich. Der Rest geht.
Die Schieberegler sind wirklich grauslig.
Boah ist das neue Design mies. Meine damit nicht nur Liquid Glass, das kann man ja zum Glück reduzieren. Aber irgendwie ist die einheitliche Designsprache weg. Vieles wirkt nur aufgesetzt. Nicht bündig, bettet sich nicht in dem Kontext ein. Fast wie bei Android früher. Schade, dass war für mich immer einer der Hauptgründe bei Apple zu bleiben.
Da es nun überall gleich aussieht ist es gerade überall einheitlicher als jemals zuvor.
Kann ich bestätigen, iOS 26 ist wirklich eine Katastrophe.
gebt apple zeit. ios7 war auch nicht perfekt als es rausgekommen ist!
Wieso sollte man Milliarden-Konzernen Zeit geben, vor allem amerikanischen. Sind nicht meine Buddies, sind nur irgendwelche Dienstleister, die, wie schon so oft, anscheinend Müll abgeliefert haben. Ich geb auch keine positiven Bewertungen ab, wenn ein Lieferant seine Arbeit gemacht hat, für die ich bezahlt habe. Ebensowenig, wie für ein Produkt, das gerade mal seinen Spezifikationen entspricht
Sorry Leute aber nach der WWDC gab es genug Videos wie IOS 26 aussehen soll. Also heult nicht rum.
So subjektiv ist die Wahrnehmung, ich finds super und man spürt einfach wie viel mehr platz der screen hat.
Die getrennten Tabs in Fotos sind nicht so toll. Das war doch vorher viel besser. Jetzt muss man jedes Mal auf den Button tippen.
Es haben zu viele Leute gemeckert, also hat Apple hier eine Rolle rückwärts gemacht.
Unverständlich. Was war so schwer daran, für die Mediathek nach oben zu wischen. Jetzt kann man nichtmal für die Sammlung nach rechts wischen. Es muss immer getippt werden.
Sehe ich auch so. Aber auch hier war der Tenor, dass die iOS 18 Lösung schlecht sei. Das habe ich nie verstanden.
Ja echt nicht normal. War so einfach vorher. Weiß auch nicht wieso man sich da beschwert hat.
Meine ich das nur oder hat sich die Lesbarkeit von Texten im Vergleich zu 18 verbessert?
Das meinst du nur, das Gegenteil ist der Fall.
Mein 15 Pro wurde richtig heiß nach dem Update. Hatte ich bisher noch nie.
Kann ein paar Tage andauern. Normal. Hintergrundprozesse.
Ich habe kurz bei Apple angerufen, dieses Phänomen betrifft nur einige, wenige Nutzer.
Hatte ich eigentlich jedesmal. Es dauert bis sich alles im Hintergrund zurecht gerechnet hat.
ich habe im Freien upgedatet .. keine Probleme
Kann man das alte Icon Design der Uhr wieder haben ? Die neue is ja mal Megahässlich.
Tiefeneffekt in den Lockscreen-Settings deaktivieren.
Ich vermute, er meinte die Uhr auf dem Homescreen, nicht Sperrbildschirm. Ich finde die auch sehr unschön, habe aber noch keinen Weg gefunden die Ansicht zu ändern, ohne die Größe zu verstellen
Hat jemand das Problem, dass auf einmal wieder die alte Siri Fu Kationen aktiviert ist? Apple Intelligence ist bei mir aktiviert.
Ja bei mir ist das selbe Problem . Hab dir alte Siri drauf und nicht mehr den bunten Rand !
Vielleicht ein Bug ?
Hier auch
Lösung war zu warten, da AI im Hintergrund heruntergeladen wird. Heute Morgen ist es jetzt wieder da.
OMG…. ich LIEBE es!
OMG… ich hasse es!
Alleine schon der „Willkommen“-Schriftzug nach dem Update!
Ansonsten: Lesbarkeit wird total überschätzt.
:D –> auch mein erster Gedanke: was für ein Schriftzug …. ;(
Hatte Beta auf dem iPad. Es war so hässlich für mein Empfinden, dass ich es zurück auf 18 gesetzt habe.
Komme kaum ausm Kotzen heraus
Ich teile deine Meinung. Ich finde es gut
Auch schön: Bei mir wurden von fast allen Kontakten Duplikate angelegt…
Kein Hinweis im Text, dass das Carplay einstellbar eine höhere Auflösung haben kann. Aufn 15 Zoll siehts endlich nicht mehr nach Spielzeug aus. Durch die bessere Auflösung zeigt z.B. die Navi Apps mehr Inhalt / mehr Details an.
Und wie kann man das Einstellen? Im A6 ist bei mir seit dem Update alles groß und pixelig
An alle die sagen „scrollt runter“. Nein das ging diesmal nicht. Es wurde einfach nicht angeboten. Das hat einfach eine Weile gedauert bis es bei allen angeboten wird. Also hört auf das jedes mal zu behaupten.
Hat noch jemand das Problem das die Taschenlampe nicht mehr funktioniert?
iPhone 13 Pro in meinem Fall
Bei mir funktioniert alles.
Bei mir auch wieder
Oh mein Gott läuft das auf dem 13 mini schlecht, alles läuft total ruckelig, es scheint als möchte mir Apple das 13 mini vermiesen. Das 15 pro läuft gerade noch durch. Ich hoffe das wird noch besser
Morgen oder übermorgen wird es schon wieder gut laufen. Das dauert manchmal etwas.
Ich fürchte nicht. Die Performance der UI von iOS 26 ist auf „älteren“ Geräten im Vergleich zu iOS 18, ganz erheblich schlechter geworden. Das gilt auch für alle anderen Plattformen. Eine eins MacBook Air ruckelt, nun recht deutlich in allen Animationen, ebenso iPad und Co. Selbst das Apple TV läuft deutlich träger, und damit ist auch die noch aktuelle Generation gemeint. Grob kann man sagen. Ab iPhone 15 und M3 merkt man keinen großen Unterschied. Darunter wird es unangenehm.
Es ist normal das 1-3 Tage Hintergrundprozesse noch laufen.
Abgebrochen. Mal sehen, ob es nachher besser läuft.
Nach versehentlichem Update auf 18.7 geht das Update nicht auf iOS26 und bleibt im Download hängen. Aktuell 3 Tage. Ich bin begeistert!
Wird bei euch in der Kamera App auch nicht mehr das erweiterte Bild angezeigt (ausserhalb des Rahmens anzeigen) ?! Bei mir ist die Option in den Kamera Einstellungen aktiviert, aber es wird nur das entsprechende Format z.B. 4:3 angezeigt, oben und unten sind nur schwarze Balken. Das nervt mich tatsächlich ^^
ich spiele gerade mit den räumlichen Fotos herum, finde das ein sehr schönes Feature.
Allerdings sind mir einige Bugs aufgefallen:
1. In den Hintergrund-Einstellungen kann man keine bestehenden Hintergründe mit dem Räumlichkeits-Effekt anpassen.
Es geht nur, wenn man einen komplett neuen Hintergrund erstellt.
2. In der Fotos App kann man den Räumlichkeits-Effekt zwas anwenden, es fehlen aber weiterführende Optionen wie das Speichern.
Da ich komplett unvorbelastet an iOS26 herangehe, würde mich interessieren, ob das bei den Betas ebenfalls so der Fall war.
Denke hier könnte und sollte unbedingt nachliefern.
Boa ich finde iOS26 ein Graus. Die Icon, die Buttons. Ganz schlimm. Suche verzweifelt Einstellungen damit es Opis h ansprechender wird.
Der Fiat Multipla unter den Betriebssystemen
Einstellungen > Bedienungshilfen > Anzeige & Textgröße und dann Transparenz reduzieren oder Kontrast erhöhen.
Für mich persönlich machts das aber nur noch furchtbarer.
Kommt mir das nur so vor oder sind die Applogos auf dem Homescreen iPhone plötzlich größer?
Ist mir auch sofort aufgefallen…
Jup sind sie
Wie kann man das App Logo der Uhr wieder umstellen – egal in was, von mir aus in Mickey Maus. Aber das weiße Logo sieht ja schlimm aus.
kannst einen kurzbefehl machen mit eigenem app icon und auf die uhr linken
Das Design gefällt mir nicht
Absolut peinlich von Apple.
Gott ist das hässlich und fühlt sich das langsam an .. wieso hab ich auf Update gedrückt ;(
Und wieso muss die Tabs-Taste in Safari versteckt sein?! Bibliothek und Verlauf auch! ?
Was bringt es einem wenn jedesmal, anstatt bis jetzt direkten Zugriff zu haben, ab heute immer erst ins Menü muss?! Solche Entscheidungen beim Design verstehe ich leider nicht ..
Kann man unter Einstellungen > Apps > Safari wieder einigermaßen hinbiegen
Nice. Danke dir
Schade, dass die farbige Animation bei Siri ganz verschwunden ist. Die hätte man gerne behalten können in einer „Liquid“ Version
Naja zu iOS 7 waren die gleichen Kommentare. Also alles gut. :D
Wie sich hier alle anstellen – wartet doch mal 2-3 Tage ab und bildet euch dann eine Meinung, ist ja schlimm hier.
Sieht jetzt aus wie nen billig Android UI…
Frage: habe vorher nen Backup am PC gemacht. Wollte Wiederherstellen und er sagt es würden nur Einstellungen,Kontakte… (keine Fotos?) aber nicht die iPhone-Firmware wiederhergestellt werden.
Ist das schon immer so? Dachte durch das Backup am pc komm ich entspannt wieder zurück auf iOS 18…
Man konnte noch nie zurück auf eine alte Firmware.
Natürlich geht das: Recovery- bzw. DFU-Mode und danach das Backup einspielen!
Wow ist das schlimm. Das sieht ja fürchterlich aus.
Safari finde ich schlimm wie das ausschaut und teilweise schlecht lesbar ist. Sonst finde ich das neue Design ok
Laden und installieren ging relativ flott. Ich finde es richtig gut, gefällt mir!
Ist das Design zumindest mit meinem Hintergrundbild scheisse.
Endlich mal wieder ein frisches Design. Gefällt mir sehr gut. Befürchte aber das da noch jede Menge Updates kommen werden denn wirklich fertif fühlt sich das System immer noch nicht an
Richtig hübsch ist das – gefällt mir echt gut!
Hi, ich traue mich noch nicht zu installieren ;) Ohne Navi bin ich aufgeschmissen. Hat schon jemand Erfahrung mit CarPlay sammeln können? Ich schaue auf die SEAT Fahrzeuge aus dem Baujahr 2017.
CarPlay hat bei der RC zumindest deutlich schneller verbunden muss ich sagen.
Frage, habe iOS 26 Beta drauf. Alles gut und stabil soweit. Keine Updates verfügbar, is klar soweit. Gehe ich aus der Beta Phase raus und wähle diese ab wird mir iOS 26 als Update angeboten. Es sollten doch keine relevanten Änderungen von der Beta zur Public Version sein ja? Oder irre ich mich ? Gespannt auf eure Antworten. Und bitte kein Dummschnack
So häßlich und unruhig. Ich will das alte Design zurück oder zumindest diese furchtbaren Rahmen entfernen/reduzieren können.
Das laggt aber auch ziemlich. Braucht immer so eine Gedenksekunde während der Animation. War bei mir noch nie so. Denke das hat nichts mit den Hintergrundprozessen zu tun.
Wer kann ein gutes Backupprogramm empfehlen?
Verwende bisher iMazing 2.17. Auf die 3er Version will ich noch nicht updaten. Da sie die Preispolitik geändert haben.
Jetzt habe ich iOS 26 installiert. Aber bisher möchte ich eher wieder zurück zu iOS 18. Auf dem iPad (dort hatte ich alle Beta Versionen seit der ersten Developer-Beta drauf) war es ja ganz gut, aber auf dem iPhone finde ich die neue Oberfläche grausam.
Sämtliche Bedienelemente sind größer geworden (ca. 1,5 mal so groß). Alles benötigt viel mehr Platz. Z.B. werden in den Favoritenordnern in den Safari-Bookmarks nur noch zwei mal zwei Icons anstelle von drei mal drei angezeigt. In der Updateliste der AppStore-App werden auf einmal nur noch sechs Apps dargestellt. Das waren vorher mehr.
Alleine schon das Icon mit dem eigenen Bild oben rechts in der Ecke ist bestimmt 1,5 mal so groß wie vorher.
Was soll so etwas? Warum muss das alles so riesig sein?
Webseiten kann ich auch nur noch in 70-80% ertragen, das ist aber unabhängig von iOS 26 überall der Fall.
Und das alles auf einem riesen Pro Max. Da kauft man sich ein großes Telefon und hat soviel Bildinhalt wie früher auf einem iPhone 4S.
Ja, ich habe sämtliche Textgrößen und alles, was verstellbar ist auf den niedrigsten Werten stehen. Aber die Buttons sind alle insgesamt größer geworden und haben mehr leere Fläche und größere Schrift.
Und das schreibe ich mit Ende 50, Gleitsichtbrille für Kurzsichtigkeit und Alterssichtigkeit.
Ich verstehe jetzt, warum man iOS 26 nicht auf dem iPhone haben möchte.
Das neue Design ist der grauenhaft. Das sieht an so vielen Stellen aus wie ein Fehler. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dort hunderte von Leuten gesessen haben und gesagt haben. Wow, das machen wir genau so. Ich weiß, dass es immer ein bisschen Umgewöhnung bedeutet, wenn ein neues Design kommt, aber bei Apple war ich bislang immer mit dem neuen zufriedener als mit dem davor. Hier aktuell sieht es aus wie zusammengewürfelt und einfach falsch aus. Ich bin richtig schockiert.
Und? Wie ist das Feedback nach der ersten Nacht?
Ich nutze iOS 26 seit der ersten Public Beta und läuft sehr gut. Gefällt mir auch optisch besser. (Sieht in echt und Bewegung viel besser auf als auf statischen Screenshots)
Alles sehr rund geworden … finde ich.
Mir geht das neue Design richtig auf die Nerven. Nur mein persönlicher Geschmack.
Da gebe ich Dir recht, es ist schrecklich. Die Icons wirken verwaschen, unscharf und je nach Hintergrund ist der Glanzeffekt an den Icons sehr störend. Schade dass man die Icons nicht selbst definieren kann, oder ein Schalter um dem User die Entscheidung lassen welche man nutzen möchte.
26 absoluter Müll in der Optik. Sieht grausam aus. Wie Kindergarten Gekritzel. Typisch Apple wieder nur…..
Kann man das Liquid Glass iwie ausschalten?
Also meine erste Reaktion: „oh mein Gott, ich wieder zurück “
Nach einem halbe Tag intensiver Nutzung muss ich sagen, dass es mir dann doch ganz gut gefällt. Ist halt eine große Umstellung. Aber unterm Strich gefällt es mir immer besser.
Ich mag das Design ebenfalls.
Was mir nicht so gut gefällt ist, dass das iPhone die letzte benutzte Seite nach dem Sprerrbildschirm wieder aufruft und nicht meine „Startseite – (erste Seite) mit meinen „Hauptapps“.
Kann es nicht anders erklären. Das war vorher nicht.
So ist nach dem Schließen des iPhones unter umständen scrollen zur gewünschten ersten Seite notwendig.
Wie kann man IOS 26 downgraden?
iPhone 14 Pro: Heute aktualisiert auf iOS 26 und bisher keine Probleme. Ich habe dem Telefon nach dem Update eine Stunde Zeit am Kabel gegeben und bisher habe ich keine Performance-Einbußen bemerkt.
Ja, das Design ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber bei den wesentlichen Funktionen kann ich keine problematischen Änderungen feststellen.
Komisch, wenn ich das bei manchen lese muss ich ein anderes ios26 geladen haben. Die Icons sehen stilvoller aus. viel klarer in den Farben. Von der Haptik gut, an manchen wie in der Foto App muss man sich gewöhnen, aber ansonsten gefällt mir das. Akku von 98% auf 70% nach dem Update, iPhone ein wenig warm. Also ich kann da nicht meckern. Iphone 16pro 512 GB.
Habe spontan mein 8 pro Max ausgegraben und das erste war, auf IOS 26 abzugraden, weil bei Euch steht ab iPhone 11
Wenn ich auf dem ipad ein pdf von meiner NAS öffne, wird das in der Vorschau App angezeigt. Ich finde da keinen Button mehr für „schliesen“ oder „fertig“. Keine Ahnung, wie man dieses pdf wieder schließen kann.
Das Hochwischen, um ein ä oder ü zu erzeugen ging vor dem Update mit einem kurzen Wisch wahrend des Schreibens. Mit der Version 26 muss ich jetzt langer auf dem a bleiben und muss dann ganz langsam hoch auf das ä gehen. Sinst nimmt er das nicht. Ist das nur bei mir so?
Evtl. bist Du im Vollbildmodus und musst das Vorschaufenster unten rechts verkleinern. Danach kannst Du es oben links mit dem roten Kreuz schließen.
Das erste was ich gemacht habe. Diese blöde Transparenz reduziert. Ganz abschalten von diesem Blödsinn geht ja nicht. :-(