Ganz in Liquid Glass: iOS 26 steht zum Download bereit

Apple hat die neue iOS-Version 26 für iPhone-Nutzer veröffentlicht. Das Update bringt eine Vielzahl an Neuerungen, die sowohl das Erscheinungsbild als auch den Funktionsumfang betreffen. Einige Funktionen stehen nur auf aktuellen Geräten zur Verfügung, während andere direkt auf älteren iPhone-Modellen genutzt werden können.

Neues Design und erweiterte Anpassungen

Mit iOS 26 erhält die Benutzeroberfläche ein überarbeitetes Erscheinungsbild. Das sogenannte Liquid Glass-Design zeigt transparente Schaltflächen, Menüs und Symbole, die Inhalte stärker hervorheben sollen. Auch die Sperrbildschirm-Darstellung wurde erweitert. So passt sich die Uhr automatisch an freie Flächen an, bei ausgewählten Songs von Apple Music kann das Albumcover bildschirmfüllend dargestellt werden.

Zu den optischen Änderungen gesellt sich eine verbesserte CarPlay-Oberfläche. Dort wurde das neue Design ebenfalls integriert, außerdem gibt es nun ein kompaktes Anzeigefenster für Anrufe, Live-Aktivitäten wie Flug- oder Lieferstatus sowie zusätzliche Widgets für Kalender oder smarte Geräte.

Neue Nachrichten-Werkzeuge

Die Nachrichten-App wurde in mehreren Punkten erweitert. Nutzer können nun Hintergründe für Chats festlegen, Umfragen in Gruppen starten oder sehen, wer gerade tippt. Zudem lassen sich Kontakte einfacher hinzufügen und Textstellen innerhalb einer Nachricht gezielt auswählen.

Im Bereich Energieverwaltung steht auf neueren Modellen der Adaptive-Power-Modus zur Verfügung. Dieser kann automatisch die Leistung anpassen, die Bildschirmhelligkeit reduzieren oder den Stromsparmodus aktivieren, sobald die Batterie unter 20 Prozent fällt.

Auch für Musikliebhaber gibt es Änderungen. Mit AutoMix werden Titel ohne Unterbrechung ineinander überblendet, eine Weiterentwicklung der bisherigen Crossfade-Funktion. Ergänzend hat Apple die von Mac-Rechnern bekannte Vorschau-App auf das iPhone gebracht, sodass PDFs und Bilder direkt markiert und bearbeitet werden können.

Direkt ausprobieren

Kamera-Hinweise zur Linsenreinigung : Das iPhone erkennt verschmierte Linsen und erinnert daran, diese vor der Aufnahme zu säubern.

: Das iPhone erkennt verschmierte Linsen und erinnert daran, diese vor der Aufnahme zu säubern. Animierte Albumcover : Bei unterstützten Alben zeigt Apple Music Vollbild-Animationen während der Wiedergabe.

: Bei unterstützten Alben zeigt Apple Music Vollbild-Animationen während der Wiedergabe. 3D-Hintergründe : Fotos auf dem Homescreen reagieren mit Tiefeneffekt auf Bewegungen des iPhones.

: Fotos auf dem Homescreen reagieren mit Tiefeneffekt auf Bewegungen des iPhones. Umfragen in Nachrichten : Gruppen können über Restaurants, Termine oder andere Themen direkt im Chat abstimmen.

: Gruppen können über Restaurants, Termine oder andere Themen direkt im Chat abstimmen. AutoMix in Apple Music : Titel gehen ohne Pause ineinander über, ähnlich wie bei einem DJ-Set.

: Titel gehen ohne Pause ineinander über, ähnlich wie bei einem DJ-Set. Vorschau-App : PDFs und Bilder lassen sich direkt auf dem iPhone markieren, kommentieren und bearbeiten.

: PDFs und Bilder lassen sich direkt auf dem iPhone markieren, kommentieren und bearbeiten. Fotos-App mit neuer Struktur : Getrennte Tabs für Bibliothek und Sammlungen sowie erweiterte Suchmöglichkeiten.

: Getrennte Tabs für Bibliothek und Sammlungen sowie erweiterte Suchmöglichkeiten. AirPods-Geste für Fotos : Mit einem Druck auf den Stiel der AirPods 4 oder AirPods Pro 2 lässt sich ein Foto aufnehmen oder ein Video starten.

: Mit einem Druck auf den Stiel der AirPods 4 oder AirPods Pro 2 lässt sich ein Foto aufnehmen oder ein Video starten. CarPlay mit Live-Aktivitäten : Flugzeiten, Lieferungen oder Sportstände lassen sich direkt im Dashboard anzeigen.

: Flugzeiten, Lieferungen oder Sportstände lassen sich direkt im Dashboard anzeigen. Adaptive Power Modus: Auf neueren iPhones passt sich die Leistung automatisch an, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

iOS 26 ist kompatibel mit allen iPhone-Modellen ab dem iPhone 11 beziehungsweise dem iPhone SE 2.