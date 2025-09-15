iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 114 Artikel

Ganz in Liquid Glass: iOS 26 steht zum Download bereit
Apple hat die neue iOS-Version 26 für iPhone-Nutzer veröffentlicht. Das Update bringt eine Vielzahl an Neuerungen, die sowohl das Erscheinungsbild als auch den Funktionsumfang betreffen. Einige Funktionen stehen nur auf aktuellen Geräten zur Verfügung, während andere direkt auf älteren iPhone-Modellen genutzt werden können.

Ios26

Neues Design und erweiterte Anpassungen

Mit iOS 26 erhält die Benutzeroberfläche ein überarbeitetes Erscheinungsbild. Das sogenannte Liquid Glass-Design zeigt transparente Schaltflächen, Menüs und Symbole, die Inhalte stärker hervorheben sollen. Auch die Sperrbildschirm-Darstellung wurde erweitert. So passt sich die Uhr automatisch an freie Flächen an, bei ausgewählten Songs von Apple Music kann das Albumcover bildschirmfüllend dargestellt werden.

Zu den optischen Änderungen gesellt sich eine verbesserte CarPlay-Oberfläche. Dort wurde das neue Design ebenfalls integriert, außerdem gibt es nun ein kompaktes Anzeigefenster für Anrufe, Live-Aktivitäten wie Flug- oder Lieferstatus sowie zusätzliche Widgets für Kalender oder smarte Geräte.

Ios 26 Carplay

Neue Nachrichten-Werkzeuge

Die Nachrichten-App wurde in mehreren Punkten erweitert. Nutzer können nun Hintergründe für Chats festlegen, Umfragen in Gruppen starten oder sehen, wer gerade tippt. Zudem lassen sich Kontakte einfacher hinzufügen und Textstellen innerhalb einer Nachricht gezielt auswählen.

Im Bereich Energieverwaltung steht auf neueren Modellen der Adaptive-Power-Modus zur Verfügung. Dieser kann automatisch die Leistung anpassen, die Bildschirmhelligkeit reduzieren oder den Stromsparmodus aktivieren, sobald die Batterie unter 20 Prozent fällt.

Ios26 Craig 2000

Auch für Musikliebhaber gibt es Änderungen. Mit AutoMix werden Titel ohne Unterbrechung ineinander überblendet, eine Weiterentwicklung der bisherigen Crossfade-Funktion. Ergänzend hat Apple die von Mac-Rechnern bekannte Vorschau-App auf das iPhone gebracht, sodass PDFs und Bilder direkt markiert und bearbeitet werden können.

Direkt ausprobieren

  • Kamera-Hinweise zur Linsenreinigung: Das iPhone erkennt verschmierte Linsen und erinnert daran, diese vor der Aufnahme zu säubern.
  • Animierte Albumcover: Bei unterstützten Alben zeigt Apple Music Vollbild-Animationen während der Wiedergabe.
  • 3D-Hintergründe: Fotos auf dem Homescreen reagieren mit Tiefeneffekt auf Bewegungen des iPhones.
  • Umfragen in Nachrichten: Gruppen können über Restaurants, Termine oder andere Themen direkt im Chat abstimmen.
  • AutoMix in Apple Music: Titel gehen ohne Pause ineinander über, ähnlich wie bei einem DJ-Set.
  • Vorschau-App: PDFs und Bilder lassen sich direkt auf dem iPhone markieren, kommentieren und bearbeiten.
  • Fotos-App mit neuer Struktur: Getrennte Tabs für Bibliothek und Sammlungen sowie erweiterte Suchmöglichkeiten.
  • AirPods-Geste für Fotos: Mit einem Druck auf den Stiel der AirPods 4 oder AirPods Pro 2 lässt sich ein Foto aufnehmen oder ein Video starten.
  • CarPlay mit Live-Aktivitäten: Flugzeiten, Lieferungen oder Sportstände lassen sich direkt im Dashboard anzeigen.
  • Adaptive Power Modus: Auf neueren iPhones passt sich die Leistung automatisch an, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

iOS 26 ist kompatibel mit allen iPhone-Modellen ab dem iPhone 11 beziehungsweise dem iPhone SE 2.
15. Sep. 2025 um 19:11 Uhr von Nicolas


    303 Kommentare bisher.

  • Bei kommt erst 18.7 vorher hatte ich 18.6.2 auf dem iPhone 14 pro max

  • Auf meinem iPhone 15 Pro wird beim Software Update IOOS 18.7 geladen.

  • Oben wird 18.7. angezeigt, man muss für 26 ganz runterscrollen.

  • Ihr müsst nach unten scrollen. Da steht dan auf iOS 26 Updaten.

    Antworten Melden

  • Weiß jemand ob die RC die gleiche Version war? Bei mir ist die Akkulaufzeit bei der RC extrem schlecht mit dem 15 Pro.

    Antworten Melden
  • Lade gerade runter. Wie immer ganz runter scrollen. Dort sollte das upgrade auf 26 stehen. Falls nicht, wartet.

    Ps: IP14pro kariert mit drölf GB

    Antworten Melden

  • Ganz unten steht IOS 26 !!!
    Für Vorsichtige und alte IPhones gibts die 18.7

    Antworten Melden

  • Die Server sind wahrscheinlich völlig überlastet. 2 Stunden voraussichtliche Ladezeit.

    Antworten Melden

  • es steht ja oben 18.07 und unten dann ios 26
    man hat ja beide möglichkeiten. ich überlege noch zu aktualisieren. am freitag kommt die neue watch und die braucht ja ios 26. also muss ich wohl aktualisieren um meine alte watch ein backup zu machen (beim entkoppeln wird ja ein watch backup gemacht oder)
    bin hin und her gerissen ob ich ios 26 gleich laden oder warten soll. die erfahrungen haben ja der letzte jahre ergeben lieber warten. was meint ihr?

    Antworten Melden

  • Mit allen Darstellungsfehlern, die in der Beta nie behoben wurden. Ich hoffe auf einen heftigen Shitstorm wenn die breite Öffentlichkeit sieht, was Apple da verzapft hat. Wenn der Aufschrei groß genug ist, würde Apple vielleicht in künftigen Updates ein wenig zurückrudern – viel Hoffnung habe ich da allerdings nicht. Ich bin tatsächlich seit dem ersten iPhone dabei, iOS ist für mich das schlechteste Major-Update, das Apple jemals veröffentlicht hat.

    Antworten Melden

  • Ich bin auf der letzten Public Beta und trotzdem wird mich „Auch verfügbar: iOS 26“ unten angezeigt.

    Antworten Melden

  • „Noch etwa 2 Stunden“
    Die Server leicht überfordert

  • Auch ältere Versionen haben ein Update erhalten:
    – iOS/iPadOS 18.7
    – iOS/iPadOS 16.7.12
    – iOS/iPadOS 15.8.5

    Antworten Melden

  • Ich mag die neue Optik.
    Könnte von mir aus noch mehr sein.

    Muss mich an die neue Position der Suchleisten gewöhnen.

    Akkulaufzeit ist mit RC nach ner Woche immer noch so lala und Gerät ist häufig warm.

  • Icke Und Mein Iphone

    Bei mir gibt es ( auch nicht weiter unten )
    IOS 26 nur und wirklich nur 18.7
    Bin jetzt bei 18.7 und werde dan auf iPhone 16 Pro IOS 26 installieren ( wenn es mir Angeboten wird)

    Antworten Melden
  • Übrigens, tvOS 26, am Apple TV geht der Download schneller, ABER, es ist wieder ziemlich lange Zeit ein schwarze Bildschirm,
    ohne Vorgangsbalken, aber die LED am Gerät selbst Blink…

    Antworten Melden

  • Download angehalten. Die Server können wohl nicht mehr.

    Antworten Melden

  • iOS15 wird auch aktualisiert von iOS 15.8.4 auf iOS 15.8.5

    Antworten Melden

  • Und es ist eine neue Build die 23A341 die RC von letzter Woche war noch 23A340 hab grade noch ein Update dazu bekommen

  • Meine Güte sind hier viele schwer von Begriff. Erschreckend. Zum Thema: iOS 26 läuft bei mir seit der 1. Public fehlerfrei und top, habt keine Angst: sieht in echt, in Bewegung viel besser aus als auf den Screenshots.

    Antworten Melden
  • Hängt bei mir seid fast einer Stunde auf noch 17 Minuten …

    Antworten Melden

  • Die Server sind völlig überlastet. Es geht nichts mehr. Natürlich habe ich erst 18.7 geladen, dank Apples Prominenter Platzierung. iOS 18.7 sollte besser im Rang 2 platziert werden!

    Antworten Melden

  • noch 5 Tage… Hahaha…. ich puller gleich ein…. Sollte IOS26 nicht auch schneller werden? Oder müssen die das Liquid Glass noch putzen?

    noch 3 Tage…. nun wirds flott!!!!;-))))

    Antworten Melden

  • Das wird keine glauben Batterie status war bei mir 82% noch jetzt nach update 83% ist das einglich nicht anders immer :-D

    Antworten Melden

  • Is durch und läuft flüssig. Also der initiale Wow-Effekt stellte sich nicht ein, aber man wird sich an das Design gewöhnen. Was aber irgendwie mich gar nicht geht sind die jetzt schmalen und länglichen Schieberegler. Bisschen gruselig noch …

    Antworten Melden

  • Boah ist das neue Design mies. Meine damit nicht nur Liquid Glass, das kann man ja zum Glück reduzieren. Aber irgendwie ist die einheitliche Designsprache weg. Vieles wirkt nur aufgesetzt. Nicht bündig, bettet sich nicht in dem Kontext ein. Fast wie bei Android früher. Schade, dass war für mich immer einer der Hauptgründe bei Apple zu bleiben.

    Antworten Melden

  • Die getrennten Tabs in Fotos sind nicht so toll. Das war doch vorher viel besser. Jetzt muss man jedes Mal auf den Button tippen.

    Antworten Melden

  • Meine ich das nur oder hat sich die Lesbarkeit von Texten im Vergleich zu 18 verbessert?

    Antworten Melden

  • Mein 15 Pro wurde richtig heiß nach dem Update. Hatte ich bisher noch nie.

    Antworten Melden

  • Kann man das alte Icon Design der Uhr wieder haben ? Die neue is ja mal Megahässlich.

    Antworten Melden

  • Hat jemand das Problem, dass auf einmal wieder die alte Siri Fu Kationen aktiviert ist? Apple Intelligence ist bei mir aktiviert.

    Antworten Melden
  • Palettenschubser
  • Kein Hinweis im Text, dass das Carplay einstellbar eine höhere Auflösung haben kann. Aufn 15 Zoll siehts endlich nicht mehr nach Spielzeug aus. Durch die bessere Auflösung zeigt z.B. die Navi Apps mehr Inhalt / mehr Details an.

    Antworten Melden

  • Da ist ein Kindergarten schon fast niveauvoller.
    Viele Kommentare hier sind dermassen unterirdisch. Warum könnt ihr nicht einfach es lassen, Kommentare zu verfassen, die nichts zum Thema beitragen oder oder irgendwie lustig sein sollen.
    Ok, bevor nun jemand kontert, dass mein Kommentar nichts zu Thema beträgt: Ich warte noch einige Tage mit der Installation (interessiert zwar niemanden, aber hat mehr zum Thema beigetragen als die x. Frage zu 18.7 und wo ist 26 oder Akkulaufzeit oder oder oder …)

    Antworten Melden

  • An alle die sagen „scrollt runter“. Nein das ging diesmal nicht. Es wurde einfach nicht angeboten. Das hat einfach eine Weile gedauert bis es bei allen angeboten wird. Also hört auf das jedes mal zu behaupten.

    Antworten Melden

  • Hat noch jemand das Problem das die Taschenlampe nicht mehr funktioniert?
    iPhone 13 Pro in meinem Fall

    Antworten Melden

  • Oh mein Gott läuft das auf dem 13 mini schlecht, alles läuft total ruckelig, es scheint als möchte mir Apple das 13 mini vermiesen. Das 15 pro läuft gerade noch durch. Ich hoffe das wird noch besser

    Antworten Melden

    • Morgen oder übermorgen wird es schon wieder gut laufen. Das dauert manchmal etwas.

      Antworten Melden

      • Ich fürchte nicht. Die Performance der UI von iOS 26 ist auf „älteren“ Geräten im Vergleich zu iOS 18, ganz erheblich schlechter geworden. Das gilt auch für alle anderen Plattformen. Eine eins MacBook Air ruckelt, nun recht deutlich in allen Animationen, ebenso iPad und Co. Selbst das Apple TV läuft deutlich träger, und damit ist auch die noch aktuelle Generation gemeint. Grob kann man sagen. Ab iPhone 15 und M3 merkt man keinen großen Unterschied. Darunter wird es unangenehm.

      • Es ist normal das 1-3 Tage Hintergrundprozesse noch laufen.

  • Update Dauer 2 Tage???? Er ist seit über ner Stunde dran! 250er DSL Leitung mit wifi 5GHz ca. 570Mbits/s verbunden. Ist das normal?

    Antworten Melden

  • Update auf iPhone 16 Pro hängt sich beim download immer auf. Versuche es nun das 5te Mal aber bis dato konnte ich es nicht installieren. Neustarts bringen leider gar nichts.

    Antworten Melden

  • Funktioniert das bei jemandem?

    „3D-Hintergründe: Fotos auf dem Homescreen reagieren mit Tiefeneffekt auf Bewegungen des iPhones.“

    Bei mir nicht, obwohl ich die räumliche Szene für den Lockscreen-Hintergrund aktiviert habe.

  • Nach versehentlichem Update auf 18.7 geht das Update nicht auf iOS26 und bleibt im Download hängen. Aktuell 3 Tage. Ich bin begeistert!

    Antworten Melden

  • Wird bei euch in der Kamera App auch nicht mehr das erweiterte Bild angezeigt (ausserhalb des Rahmens anzeigen) ?! Bei mir ist die Option in den Kamera Einstellungen aktiviert, aber es wird nur das entsprechende Format z.B. 4:3 angezeigt, oben und unten sind nur schwarze Balken. Das nervt mich tatsächlich ^^

    Antworten Melden

  • ich spiele gerade mit den räumlichen Fotos herum, finde das ein sehr schönes Feature.

    Allerdings sind mir einige Bugs aufgefallen:

    1. In den Hintergrund-Einstellungen kann man keine bestehenden Hintergründe mit dem Räumlichkeits-Effekt anpassen.
    Es geht nur, wenn man einen komplett neuen Hintergrund erstellt.

    2. In der Fotos App kann man den Räumlichkeits-Effekt zwas anwenden, es fehlen aber weiterführende Optionen wie das Speichern.

    Da ich komplett unvorbelastet an iOS26 herangehe, würde mich interessieren, ob das bei den Betas ebenfalls so der Fall war.

    Denke hier könnte und sollte unbedingt nachliefern.

    Antworten Melden

  • Boa ich finde iOS26 ein Graus. Die Icon, die Buttons. Ganz schlimm. Suche verzweifelt Einstellungen damit es Opis h ansprechender wird.

    Antworten Melden

  • Kommt mir das nur so vor oder sind die Applogos auf dem Homescreen iPhone plötzlich größer?

    Antworten Melden

  • Wie kann man das App Logo der Uhr wieder umstellen – egal in was, von mir aus in Mickey Maus. Aber das weiße Logo sieht ja schlimm aus.

    Antworten Melden

  • Hier geht gar nichts. Habe ich so bei Apple noch nie erlebt.

  • Gott ist das hässlich und fühlt sich das langsam an .. wieso hab ich auf Update gedrückt ;(

    Antworten Melden

  • Und wieso muss die Tabs-Taste in Safari versteckt sein?! Bibliothek und Verlauf auch! ?
    Was bringt es einem wenn jedesmal, anstatt bis jetzt direkten Zugriff zu haben, ab heute immer erst ins Menü muss?! Solche Entscheidungen beim Design verstehe ich leider nicht ..

    Antworten Melden

  • Schade, dass die farbige Animation bei Siri ganz verschwunden ist. Die hätte man gerne behalten können in einer „Liquid“ Version

    Antworten Melden

  • Naja zu iOS 7 waren die gleichen Kommentare. Also alles gut. :D

    Antworten Melden

  • Wie sich hier alle anstellen – wartet doch mal 2-3 Tage ab und bildet euch dann eine Meinung, ist ja schlimm hier.

    Antworten Melden

  • Sieht jetzt aus wie nen billig Android UI…

    Frage: habe vorher nen Backup am PC gemacht. Wollte Wiederherstellen und er sagt es würden nur Einstellungen,Kontakte… (keine Fotos?) aber nicht die iPhone-Firmware wiederhergestellt werden.

    Ist das schon immer so? Dachte durch das Backup am pc komm ich entspannt wieder zurück auf iOS 18…

  • Ok. Die Kommentare sind wie bei iOS 7…

    Also ich find das Update wirklich gelungen und kann (wie damals) die negativen Stimmen nicht so ganz nachvollziehen. Nutzt es doch erstmal n paar Tage und schaut wie es sich im Alltag schlägt.

    Antworten Melden

  • Safari finde ich schlimm wie das ausschaut und teilweise schlecht lesbar ist. Sonst finde ich das neue Design ok

    Antworten Melden

  • Laden und installieren ging relativ flott. Ich finde es richtig gut, gefällt mir!

    Antworten Melden

  • OMG, wie haben wir die letzten 40 Jahre überlebt.
    Einfach, mal selbst aktiv werden und eventuell mal selbst etwas suchen.

  • Zusammenfassung:
    Oben 18.7.
    Unten 26.0.
    Wer nichts angezeigt bekommt: Beta ausschalten, dann bekommt ihr RC Version 2.

    Antworten Melden

  • iOS 18.7 installiert, alles läuft ohne jegliche Probleme. Und bei euch so? :-)

    Antworten Melden

  • Ist das Design zumindest mit meinem Hintergrundbild scheisse.

    Antworten Melden

  • Endlich mal wieder ein frisches Design. Gefällt mir sehr gut. Befürchte aber das da noch jede Menge Updates kommen werden denn wirklich fertif fühlt sich das System immer noch nicht an

  • Hi, ich traue mich noch nicht zu installieren ;) Ohne Navi bin ich aufgeschmissen. Hat schon jemand Erfahrung mit CarPlay sammeln können? Ich schaue auf die SEAT Fahrzeuge aus dem Baujahr 2017.

    Antworten Melden

  • Frage, habe iOS 26 Beta drauf. Alles gut und stabil soweit. Keine Updates verfügbar, is klar soweit. Gehe ich aus der Beta Phase raus und wähle diese ab wird mir iOS 26 als Update angeboten. Es sollten doch keine relevanten Änderungen von der Beta zur Public Version sein ja? Oder irre ich mich ? Gespannt auf eure Antworten. Und bitte kein Dummschnack

    Antworten Melden

  • So häßlich und unruhig. Ich will das alte Design zurück oder zumindest diese furchtbaren Rahmen entfernen/reduzieren können.

    Antworten Melden

  • Das laggt aber auch ziemlich. Braucht immer so eine Gedenksekunde während der Animation. War bei mir noch nie so. Denke das hat nichts mit den Hintergrundprozessen zu tun.

    Antworten Melden

  • Wer kann ein gutes Backupprogramm empfehlen?

    Verwende bisher iMazing 2.17. Auf die 3er Version will ich noch nicht updaten. Da sie die Preispolitik geändert haben.

    Antworten Melden

  • Jetzt habe ich iOS 26 installiert. Aber bisher möchte ich eher wieder zurück zu iOS 18. Auf dem iPad (dort hatte ich alle Beta Versionen seit der ersten Developer-Beta drauf) war es ja ganz gut, aber auf dem iPhone finde ich die neue Oberfläche grausam.

    Sämtliche Bedienelemente sind größer geworden (ca. 1,5 mal so groß). Alles benötigt viel mehr Platz. Z.B. werden in den Favoritenordnern in den Safari-Bookmarks nur noch zwei mal zwei Icons anstelle von drei mal drei angezeigt. In der Updateliste der AppStore-App werden auf einmal nur noch sechs Apps dargestellt. Das waren vorher mehr.
    Alleine schon das Icon mit dem eigenen Bild oben rechts in der Ecke ist bestimmt 1,5 mal so groß wie vorher.
    Was soll so etwas? Warum muss das alles so riesig sein?
    Webseiten kann ich auch nur noch in 70-80% ertragen, das ist aber unabhängig von iOS 26 überall der Fall.

    Und das alles auf einem riesen Pro Max. Da kauft man sich ein großes Telefon und hat soviel Bildinhalt wie früher auf einem iPhone 4S.

    Ja, ich habe sämtliche Textgrößen und alles, was verstellbar ist auf den niedrigsten Werten stehen. Aber die Buttons sind alle insgesamt größer geworden und haben mehr leere Fläche und größere Schrift.
    Und das schreibe ich mit Ende 50, Gleitsichtbrille für Kurzsichtigkeit und Alterssichtigkeit.

    Ich verstehe jetzt, warum man iOS 26 nicht auf dem iPhone haben möchte.

    Antworten Melden

  • Das neue Design ist der grauenhaft. Das sieht an so vielen Stellen aus wie ein Fehler. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dort hunderte von Leuten gesessen haben und gesagt haben. Wow, das machen wir genau so. Ich weiß, dass es immer ein bisschen Umgewöhnung bedeutet, wenn ein neues Design kommt, aber bei Apple war ich bislang immer mit dem neuen zufriedener als mit dem davor. Hier aktuell sieht es aus wie zusammengewürfelt und einfach falsch aus. Ich bin richtig schockiert.

  • Mir geht das neue Design richtig auf die Nerven. Nur mein persönlicher Geschmack.

    Antworten Melden

    • Da gebe ich Dir recht, es ist schrecklich. Die Icons wirken verwaschen, unscharf und je nach Hintergrund ist der Glanzeffekt an den Icons sehr störend. Schade dass man die Icons nicht selbst definieren kann, oder ein Schalter um dem User die Entscheidung lassen welche man nutzen möchte.

      Antworten Melden

  • 26 absoluter Müll in der Optik. Sieht grausam aus. Wie Kindergarten Gekritzel. Typisch Apple wieder nur…..

  • Ich bin zufrieden, mir gefällts. Den Deutschen kann man eben nichts recht machen…

    Antworten Melden

  • Also meine erste Reaktion: „oh mein Gott, ich wieder zurück “

    Nach einem halbe Tag intensiver Nutzung muss ich sagen, dass es mir dann doch ganz gut gefällt. Ist halt eine große Umstellung. Aber unterm Strich gefällt es mir immer besser.

    Antworten Melden

  • Ich mag das Design ebenfalls.

    Was mir nicht so gut gefällt ist, dass das iPhone die letzte benutzte Seite nach dem Sprerrbildschirm wieder aufruft und nicht meine „Startseite – (erste Seite) mit meinen „Hauptapps“.

    Kann es nicht anders erklären. Das war vorher nicht.
    So ist nach dem Schließen des iPhones unter umständen scrollen zur gewünschten ersten Seite notwendig.

  • iPhone 14 Pro: Heute aktualisiert auf iOS 26 und bisher keine Probleme. Ich habe dem Telefon nach dem Update eine Stunde Zeit am Kabel gegeben und bisher habe ich keine Performance-Einbußen bemerkt.
    Ja, das Design ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber bei den wesentlichen Funktionen kann ich keine problematischen Änderungen feststellen.

    Antworten Melden

  • Komisch, wenn ich das bei manchen lese muss ich ein anderes ios26 geladen haben. Die Icons sehen stilvoller aus. viel klarer in den Farben. Von der Haptik gut, an manchen wie in der Foto App muss man sich gewöhnen, aber ansonsten gefällt mir das. Akku von 98% auf 70% nach dem Update, iPhone ein wenig warm. Also ich kann da nicht meckern. Iphone 16pro 512 GB.

    Antworten Melden

  • Habe spontan mein 8 pro Max ausgegraben und das erste war, auf IOS 26 abzugraden, weil bei Euch steht ab iPhone 11

    Antworten Melden

  • Wenn ich auf dem ipad ein pdf von meiner NAS öffne, wird das in der Vorschau App angezeigt. Ich finde da keinen Button mehr für „schliesen“ oder „fertig“. Keine Ahnung, wie man dieses pdf wieder schließen kann.

    Das Hochwischen, um ein ä oder ü zu erzeugen ging vor dem Update mit einem kurzen Wisch wahrend des Schreibens. Mit der Version 26 muss ich jetzt langer auf dem a bleiben und muss dann ganz langsam hoch auf das ä gehen. Sinst nimmt er das nicht. Ist das nur bei mir so?

    Antworten Melden

  • Das erste was ich gemacht habe. Diese blöde Transparenz reduziert. Ganz abschalten von diesem Blödsinn geht ja nicht. :-(

    Antworten Melden

