Gratis-App Bouncer: SMS- und iMessage-Filter nach eigenen Kriterien

iPhone-Anwender, die nicht mit Spam-Nachrichten per iMessage zu kämpfen haben, können Bouncer als Nachrichten-Filter zweckentfremden und mit ausgewählten Mitteilungen so anders umgehen, als mit den Textnachrichten von Freunden und Bekannten.

Genau hier kommen Anwendungen wie Bouncer zum Einsatz. Die gänzlich kostenfreie Applikation klinkt sich in die von Apple vorbereitete Schnittstelle ein und bietet euch einen Wortfilter an, den ihr, je nach eigener Spam-Situation, mit beliebigen Wörtern füttern könnt.

