20 Watt: USB-C-Ladewürfel von Anker im Doppelpack günstig

Dank der 20 Watt Leistung gestatten die Netzteile angeschlossene iPhone-Modelle in nur 30 Minuten mindestens zur Hälfte aufzuladen. Apple erklärt die Hintergründe in diesem Artikel zur Schnellladefunktion der Geräte: iPhone schnell aufladen .

Insert

You are going to send email to