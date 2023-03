„Ghost Tabs“: Wenn iCloud-Tabs nicht richtig synchronisieren

Nutzt man Apples Safari-Browser sowohl auf dem Mac als auch auf iPhone und iPad, dann kann man sich, was die Synchronisation der Browser angeht, für gewöhnlich auf Apples iCloud-Tabs verlassen. Der mit iOS 13 und iPadOS 13 eingeführte Tab-Abgleich kümmert sich darum, dass von allen Endgeräten auf die zuletzt genutzten Tabs zugegriffen werden kann.

iPhone, iPad und Mac gleichen offene Webseiten und Tab-Gruppen miteinander ab und ermöglichen so beispielsweise die Suche nach dem perfekten Geschenk in der Bahn dort fortzusetzen, wo diese abends am Schreibtisch abgebrochen werden musste.

Plötzlich stören „Ghost Tabs“

Mitunter kommt es hier jedoch zum Auftauchen von „Ghost Tabs“, wie der Entwickler Jesse Squires eine verbreitete Fehlfunktion getauft hat. Dabei handelt es sich um Tabs, die plötzlich auf iPhone oder iPad auftauchen, obwohl diese schon vor Wochen auf dem Mac geschlossen und seitdem auch nicht mehr aufgerufen wurden.

Problematisch dabei: Die „Ghost Tabs“ halten sich am Leben, auch wenn diese manuell auf iPhone oder iPad geschlossen werden. Hier bietet Jesse Squires nun eine mögliche Lösung an, mit der sich die normale Funktionsweise wiederherstellen lässt, ohne dafür den vorübergehenden Logout aus dem eigenen iCloud-Konto in Kauf nehmen zu müssen.

Schrittweise zum reibungslosen Abgleich

Die hier veröffentlichte Anleitung empfiehlt die generalstabsmäßige Deaktivierung der Safari-Synchronisation über Apples iCloud und zwar folgendermaßen: