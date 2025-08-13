GPSLive: Fest installierte GPS-Tracker mit App und SIM

Leserhinweise haben uns auf den aktuell stark rabattierten GPS-Tracker „Geo Track“ des Anbieters GPSLive aufmerksam gemacht. Der Preis für das fest installierbare Gerät liegt derzeit bei unter 13 Euro.

Der Tracker wird mit App-Anbindung, SIM-Karte und verschiedenen Funktionen wie Geofencing, Echtzeit-Ortung und Abschleppalarm angeboten. Laut Hersteller ist das System in mehr als 100 Ländern nutzbar.

Ein technischer Haken dürfte jedoch entscheidend sein: Das günstige Modell funkt ausschließlich über das 2G-basierte GSM-Netz. Während Vodafone und o2 ihre GSM-Infrastruktur wohl bis 2030 abschalten werden, hat die Deutsche Telekom angekündigt ihre 2G-Masten bereits bis Sommer 2028 außer Betrieb zu nehmen. Danach dürfte der Tracker Probleme mit der Netzabdeckung bekommen.

4G-Alternative mit identische Kosten

Als längerfristig nutzbare Alternative empfiehlt sich das Modell „DB2-4G“ desselben Anbieters. Dieses kostet 45,99 Euro, nutzt das LTE-Netz und bietet ebenfalls Funktionen wie Livetracking, Geo-Fencing und eine einfache Installation mit zwei Kabeln direkt an der Fahrzeugbatterie. Eine zusätzliche Stromversorgung durch eine interne Notfallbatterie ist integriert.

Beide Modelle nutzen die GPSLive-Plattform zur Ortung und Verwaltung, mit der sich auch mehrere Fahrzeuge gleichzeitig überwachen lassen, etwa bei gemeinschaftlich genutzten Fahrzeugen oder in der Flottenverwaltung. Die Preisstruktur ist bei beiden Geräten identisch und kann flexibel gewählt werden.

Monatliche Kosten

Laut Anbieter ohne Vertragsbindung