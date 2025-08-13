iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 41 787 Artikel

Offline-Funktion und individuelle Sortierung

Notion Mail jetzt auf dem iPhone: Gmail-Postfach mit KI-Funktionen
Die E-Mail-Anwendung Notion Mail steht ab sofort auch als iOS-App zur Verfügung. Nutzer eines iPhones mit iOS 17.4 oder neuer können das Angebot kostenlos aus dem App Store laden. Die Anwendung richtet sich ausschließlich an Personen mit einem Gmail-Konto. Andere E-Mail-Dienste werden weiterhin nicht unterstützt.

Mit dem iPhone-Start erweitert Notion den bisherigen Zugang über Web und macOS. Die Anwendung soll laut Anbieter helfen, den Posteingang effizienter zu verwalten. Hierfür nutzt Notion Mail maschinelles Lernen, um eingehende Nachrichten automatisch zu sortieren.

Anwender können festlegen, welche Inhalte für sie besonders relevant sind. Die Kategorisierung erfolgt dann auf Basis dieser Vorgaben. Damit lassen sich beispielsweise Rückmeldungen von Kunden oder interne Absprachen gezielt filtern und in benutzerdefinierte Ansichten aufteilen.

Textbausteine, Swipe-Gesten und Kalenderverknüpfung

Neben der automatisierten Sortierung bietet Notion Mail auch Funktionen zur Vereinfachung der Kommunikation. Nutzer können Textvorlagen für häufige Antworten hinterlegen und diese bei Bedarf einsetzen. Eine direkte Verknüpfung mit dem Kalender ermöglicht es, Besprechungstermine direkt aus seinen E-Mails heraus zu planen. Die Bearbeitung funktioniert sowohl online als auch offline, was eine flexiblere Nutzung unterwegs erlaubt.

Im Vergleich zu klassischen E-Mail-Anwendungen setzt Notion stärker auf Individualisierung. Durch Wischgesten lassen sich persönliche Aktionen hinterlegen, mit denen sich E-Mails besonders schnell bearbeiten lassen. Auch beim Verfassen von Nachrichten kommt der integrierte Editor zum Einsatz, der aus dem regulären Notion-Angebot übernommen wurde.

Notion Mail unterstützt derzeit über 18 Sprachen, darunter auch Deutsch. Die Anwendung ist weiterhin Teil des kostenlosen Angebots von Notion. Wer starten möchte, benötigt ein Gmail-Konto und richtet den Dienst zunächst über die Desktop-Version ein. Die mobile App ergänzt das bestehende Angebot dann auf dem iPhone.

13. Aug. 2025 um 12:37 Uhr von Nicolas


  • Was sind denn andere gute Mailapps wenn man imap nutzt? Habe aktuell Spark installiert aber neben dem Datenthema auch „geht so“. Apple fand ich aber leider auch nicht mehr gut…

  • Also Nutzen tue ich Apple Mail, als aktuelle Alternativen sehe ich Canary oder auch em Client. Warten bzw. hoffen tue ich auf Thunderbird

  • Danke für die Tipps mit dem eM-Client. Bin gerade am ausprobieren. Sieht nicht schlecht aus.

  • Mir fehlt die Verbindung zum „normalen“ Notion. So dass relevante Infos von den Kunden z.B. in CRM von Notion zusammengefasst werde.

