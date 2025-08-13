Vier neue Modelle, Air statt Plus
So in etwa: Die iPhone-17-Familie und die Preise im Detail
Apple ist nur noch wenige Tage von der Vorstellung seiner neuen iPhone-Generation entfernt. Neben den bekannten Standard- und Pro-Modellen soll in diesem Jahr erstmals auch ein unltradünnes iPhone 17 Air zur Auswahl stehen. Die neue Modellvariante ersetzt wohl das bisherige iPhone Plus und will mit einem besonders dünnen Gehäuse punkte. Dafür müssen interessierte Anwender jedoch auf einige Ausstattungsmerkmale verzichten.
Dies merkt Ryan Christoffel an, der die (weitgehend unbestätigten) technischen Spezifikationen der nächsten iPhone-Generation zusammengetragen hat. Das iPhone 17 Air ist mit 5,55 Millimetern demnach das bisher dünnste iPhone und soll über ein 6,6 Zoll großes Display verfügen. Apple verbaut hier einen leistungsstärkeren A19-Prozessor, allerdings in einer Version mit reduzierter Grafikleistung. Die Frontkamera bietet 24 Megapixel an, auf der Rückseite kommt dafür nur eine einzelne Hauptkamera zum Einsatz. Neu ist zudem der eingesetzte 5G-Modemchip aus Apples eigener Entwicklung.
iPhone 17 Air (vermutlich 1.199 Euro):
- 5,55 mm dünn
- 6,6 Zoll Display
- A19 Pro Chip (abgespeckt)
- Eine Hauptkamera hinten, 24 MP Frontkamera
- Apple-C1-5G-Modem
- 12 GB RAM
- Farben: Hellblau, Gold, Schwarz, Silber
ProMotion jetzt auch für das Standardmodell
Auch beim regulären iPhone 17 rüstet Apple auf. Mit 6,3 Zoll sei das Display etwas größer als beim Vorgänger, dazu sollen Funktionen wie ProMotion und Always-On-Display erstmals auch im Basismodell verfügbar sein. Technisch setzt das Gerät auf den neuen A19-Chip, bei der Kamera sei ebenfalls ein Upgrade vorgesehen.
iPhone 17 (vermutlich 949 Euro):
- 6,3 Zoll Display
- A19 Chip
- 24 MP Frontkamera
- ProMotion und Always-On
- Farben: Lila, Grün, Blau, Schwarz, Weiß
Pro-Modelle mit neuer Kameraeinheit
Die Modelle iPhone 17 Pro und 17 Pro Max sollen weiterhin das obere Ende des Portfolios markieren. Neu sei ein durchgehendes Kameramodul auf der Rückseite, das die bisherige Erhebung ersetzt. Anstelle von Titan soll Aluminium als Gehäusematerial zum Einsatz kommen. Technisch stechen die Geräte durch einen A19 Pro Chip, 12 GB RAM und eine 48-MP-Kamera hervor. Das größere Pro Max erhält zusätzlich einen größeren Akku.
iPhone 17 Pro (vermutlich 1.259 Euro):
- 6,3 Zoll Display
- A19 Pro Chip
- 48 MP Tele-Kamera
- Aluminiumgehäuse
- Neue Farben: Orange, Dunkelblau
iPhone 17 Pro Max (vermutlich 1.499 Euro):
- 6,9 Zoll Display
- Größere Batterie
- Alle Specs des Pro-Modells
- Beste Akkulaufzeit im Line-up
Die Vorstellung der neuen Modelle wird in den kommenden Wochen erwartet. Apple hat sich bisher nicht offiziell zu den genannten Details geäußert.
Warum sollen die pro Modell weg von Titan? Das wäre ja ein Mega Rückschritt zu Aluminium…
Das war auch das Erste, was ich mir so gedacht habe. Teurer und zurück auf Alu, das geht ja garnicht.
Naja wenn man darüber nachdenkt macht es schon Sinn für eine Firma an Kosten zu denken.
Das iPhone air Dünnes Handy würde ich zu 100% aus Titanium herstellen wollen. Weil ein Bend-Test wird es so oder so geben. Dafür muss es robust sein.
Kosten sparen. Die wollen das pro Model nicht so schwer mit Edelstahl herstellen. Und Aluminium wäre günstiger.
Also werden wir das dieses Jahr so sehen. Ob es in 1 oder 2 Jahren wieder titanium bei den Pro Modellen geben wird, das kann ich mir gut vorstellen :-)
Könnte ich mir nur mit der Unweltbilanz erklären. Die MacBooks sind ja auch 100% recycelten Alu hergestellt, vielleicht wollen die das Label auch beim Pro ranklatschen.
Genauso wie der Wegfall von echten Schaltern: Kosten bzw. Gewinnmaximierung auf Kosten der Kunden
Pro Max wird gekauft.
Falls Apple bei den Pro Modellen auf Alu wechselt, dann sollen die bitte auch den Preis reduzieren, wenn die schon einen Rückschritt machen.
um mal einen Vergleich zu haben:
iPhone 16: 7,8 mm
iPhone 16 Plus: 7,8 mm
iPhone 16 Pro: 8,25 mm
iPhone 16 Pro Max: 8,25 mm
bin gespannt wie gut mann so dünne halten kann
Ich möchte ein neues „Mini“!!!!!!!!! Ich weiß, es bringt nichts, aber ich glaub ich bin hier nicht der Einzige, der darüber einfach nochmal meckern möchte.
+1 Bin ganz bei dir!
Genau!
Die Preise sind jenseits von gut und böse, gerade fürs PM. Da ich nicht mit Apple verheiratet oder anders gebunden bin, ist der Wechsel zum Pixel und der Galaxy Watch zumindest eine Überlegung wehrt.
Ich fände ja die Gewichts Angabe interessanter als die dicke…
Zum 17 Pro brauche ich dringendst ein 17 mini
Ist schon bekannt welche Akkukapazität das Air haben soll? Die recht flachen Geräte ab dem iPhone 6 hatten ja eine ziemlich geringe.
Ich habe noch ein 15 pro max und denke ich warte bis zum iphone 18 pro max. Soll ja eventuell ein jubiläumsmodell werden und dann erstmals auf 2nm technologie setzen. Was meint ihr?
Hab nen 15 Pro und bin bisher mit ner 3 Jahrespause bis zum Wechsel immer gut gefahren, vor allen Dingen weil meine Frau mein jeweils Altes immer aufbraucht :)