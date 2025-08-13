So in etwa: Die iPhone-17-Familie und die Preise im Detail

Apple ist nur noch wenige Tage von der Vorstellung seiner neuen iPhone-Generation entfernt. Neben den bekannten Standard- und Pro-Modellen soll in diesem Jahr erstmals auch ein unltradünnes iPhone 17 Air zur Auswahl stehen. Die neue Modellvariante ersetzt wohl das bisherige iPhone Plus und will mit einem besonders dünnen Gehäuse punkte. Dafür müssen interessierte Anwender jedoch auf einige Ausstattungsmerkmale verzichten.

Dies merkt Ryan Christoffel an, der die (weitgehend unbestätigten) technischen Spezifikationen der nächsten iPhone-Generation zusammengetragen hat. Das iPhone 17 Air ist mit 5,55 Millimetern demnach das bisher dünnste iPhone und soll über ein 6,6 Zoll großes Display verfügen. Apple verbaut hier einen leistungsstärkeren A19-Prozessor, allerdings in einer Version mit reduzierter Grafikleistung. Die Frontkamera bietet 24 Megapixel an, auf der Rückseite kommt dafür nur eine einzelne Hauptkamera zum Einsatz. Neu ist zudem der eingesetzte 5G-Modemchip aus Apples eigener Entwicklung.

iPhone 17 Air (vermutlich 1.199 Euro):

5,55 mm dünn

6,6 Zoll Display

A19 Pro Chip (abgespeckt)

Eine Hauptkamera hinten, 24 MP Frontkamera

Apple-C1-5G-Modem

12 GB RAM

Farben: Hellblau, Gold, Schwarz, Silber

ProMotion jetzt auch für das Standardmodell

Auch beim regulären iPhone 17 rüstet Apple auf. Mit 6,3 Zoll sei das Display etwas größer als beim Vorgänger, dazu sollen Funktionen wie ProMotion und Always-On-Display erstmals auch im Basismodell verfügbar sein. Technisch setzt das Gerät auf den neuen A19-Chip, bei der Kamera sei ebenfalls ein Upgrade vorgesehen.

iPhone 17 (vermutlich 949 Euro):

6,3 Zoll Display

A19 Chip

24 MP Frontkamera

ProMotion und Always-On

Farben: Lila, Grün, Blau, Schwarz, Weiß

Pro-Modelle mit neuer Kameraeinheit

Die Modelle iPhone 17 Pro und 17 Pro Max sollen weiterhin das obere Ende des Portfolios markieren. Neu sei ein durchgehendes Kameramodul auf der Rückseite, das die bisherige Erhebung ersetzt. Anstelle von Titan soll Aluminium als Gehäusematerial zum Einsatz kommen. Technisch stechen die Geräte durch einen A19 Pro Chip, 12 GB RAM und eine 48-MP-Kamera hervor. Das größere Pro Max erhält zusätzlich einen größeren Akku.

iPhone 17 Pro (vermutlich 1.259 Euro):

6,3 Zoll Display

A19 Pro Chip

48 MP Tele-Kamera

Aluminiumgehäuse

Neue Farben: Orange, Dunkelblau

iPhone 17 Pro Max (vermutlich 1.499 Euro):

6,9 Zoll Display

Größere Batterie

Alle Specs des Pro-Modells

Beste Akkulaufzeit im Line-up

Die Vorstellung der neuen Modelle wird in den kommenden Wochen erwartet. Apple hat sich bisher nicht offiziell zu den genannten Details geäußert.