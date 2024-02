GPS-Tracker für Nerds: MyMoves heute für 99 Cent

Der Einsatz von umfangreichen Tracking-Applikationen macht uns grundsätzlich großen Spaß. Dies gilt für die Tacho 55 Pro-Applikation, einem eher unter dem Radar fliegenden GPS-Tracker, der Funktionen wie Geschwindigkeitsmessung, Verlaufsdarstellung, Routenverfolgung und eine vielseitig anpassbare Datendarstellung bietet, ebenso wie für unseren Langzeit-Favoriten: Quantified Map.

Tacho 55, Quantified Map, Pado

Quantified Map ist auf Wunsch dauerhaft aktiv im System, im Hintergrund und sichert hier all eure Bewegungen, Spaziergänge und Abstecher. Quantified Map ist komplett kostenlos, arbeitet ausschließlich lokal und darf all jenen Anwendern empfohlen werden, die mit ihrem Akku ohnehin gut durch den Tag kommen und für kontinuierliche GPS-Abfragen hier vielleicht noch ein wenig Luft nach oben haben.

In dieser Aufzählung ebenfalls nicht fehlen, darf Version 3 der Pado-Applikation. Diese ist erst im vergangenen Dezember erschienen und bietet Trekking-Freunden für nahezu jeden Einsatzzweck das richtige Werkzeug.

MyMoves heute für 99 Cent

Noch keine Erfahrung gesammelt haben wir mit der seit März 2022 im App Store erhältlichen Applikation MyMoves. Diese wurde kürzlich komplett überarbeitet und steht jetzt mit einer frischen Benutzeroberfläche in Version 2.13 zum Download im App Store bereit.

MyMoves bewirbt sich als umfangreicher GPS-Tracker, der auch auf der Apple Watch eingesetzt werden kann und sichert Bewegungen, zurückgelegte Strecken, Geschwindigkeiten, Höhenunterschiede und mehr. Die Anwendung kann aufgezeichnete Daten als GPX-Datei exportieren, in mehreren Widgets anzeigen und in interaktiven Graphen darstellen, die umfangreich konfigurierbar sind und so vielfältig, dass hier nur wenig Wünsche offen bleiben dürften.

MyMoves setzt üblicherweise auf ein Abonnement-Modell, das 9,99 Euro im Jahr von seinen Nutzern verlangt. Aktuell gibt es die Anwendung im Rahmen eines Aktionsangebots jedoch zum Einmalpreis von 0,99 Euro. Die Aktion läuft noch bis morgen, ihr habt also ausreichend Zeit, die Anwendung auf ihre Tauglichkeit hin zu überprüfen, bevor die 0,99 Euro fällig werden.