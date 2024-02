MediaMarkt und Uber: „Sofort-Lieferung“ nach Hause in 90 Minuten

Die beiden Elektronik-Ketten MediaMarkt und Saturn, als MediaMarktSaturn Retail Group der größte Elektronikfachhändler in Europa, werden zukünftig mit dem Fahrdienst-Vermittler Uber kooperieren.

„Sofort-Lieferung“ ab Frühjahr 2024

Ab Frühjahr 2024 wollen beide Unternehmen im Rahmen einer umfassenden Lieferpartnerschaft zusammenarbeiten und „Sofort-Lieferung“ neuer Hardware-Bestellungen nach Hause anbieten. Anvisiertes Ziel: Eine Lieferzeit von 90 Minuten.

Diese soll vorerst in größeren Metropolen wie Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln und München realisiert und hier von mehr als 200 MediaMarkt und Saturn-Filialen offeriert werden.

Die „Sofort-Lieferungen“ sind dabei nicht an die Wohnadresse der bestellenden Personen gebunden, sondern können auch ins Office oder an beliebige Straßenkreuzungen zugestellt werden. Ziel der Partnerschaft ist es, bis Ende des Jahres eine flächendeckende Liefermöglichkeit in ganz Deutschland aufzubauen. MediaMarkt und Saturn setzen dabei nicht auf eine eigene Logistik-Lösung, sondern nutzen Ubers Business-Lösung „Uber Direct“.

Gewicht und Größe gedeckelt

Die neue Lieferoption soll es ermöglichen, neue Online-Bestellungen innerhalb von 90 Minuten zu erhalten. Während der Bestellung muss dafür lediglich die Option „Sofort-Lieferung“ ausgewählt werden. Allerdings wird der neue Lieferdienst mit einer Handvoll Einschränkungen einhergehen: Der Service gilt nur für Produkte mit einem Gesamtgewicht von bis zu 23 Kilogramm und den Maximalmaßen von 60 cm x 60 cm x 100 cm.

Marinus van Gestel von Uber Eats Deutschland, betont die Stärke des aufgebauten Logistiknetzes, von dem bereits tausende Gastronomen profitieren würden. Mit der Erweiterung des Services auf neue Branchen würde man nun ein neuartiges Einkaufserlebnis für die Kunden von MediaMarktSaturn schaffen.