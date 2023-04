Gorp-App: Automatisch Schwärzung für Texte und Gesichter

Ist die Texterkennung aktiviert werden in der Einstellung „Low“ nur sensitive Texte wie E-Mail-Adressen, Namen, Rufnummern und Orte geschwärzt. In der Einstellung „High“ werden alle sichtbaren Texte geschwärzt.

Die Gesichtserkennung ist dabei schnell beschrieben. Sobald ihr ein Foto mit einer oder mehreren Personen in Gorp öffnet, legt die App kleine Rechtecke um alle erkannten Gesichter und schwärzt anschließend all jene, die ihr nicht manuell abgewählt habt.

Und an eben jene Funktionsweise wollen wir an dieser Stelle noch mal erinnern. Die App ist dafür gedacht, selbst geknipste Fotos schnell auf Gesichter und lesbare Texte hin zu prüfen und schwärzt die gefundenen Vorkommnisse anschließend automatisch.

Insert

You are going to send email to