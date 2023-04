Apple Pay: Apple bringt Sparkonto mit 4,15 Prozent Zinsen an den Start

Apple hat heute den Start eines verzinsten Konto-Produktes angekündigt und baut sein Finanz-Portfolio nach Einführung der Kleinkredite Ende März damit weiter aus.

Erweiterung der Apple Card

Das vorerst ausschließlich in den Vereinigten Staaten verfügbare Angebot, richtet sich an Besitzer der so genannten Apple Card und ergänzt diese um ein optionales Sparkonto des Finanz- und Banking-Partners Goldman Sachs.

Einlagen in einer Höhe von bis zu 250.000 US-Dollar werden hier mit einem jährlichen Zinssatz von 4,15 Prozent belohnt. Dies ist laut Apple mehr als zehnmal so viel, wie im Durchschnitt amerikanischer Sparkonten erwartet werden kann.

US-Anwender, die Apples Kreditkarte regelmäßig nutzen, profitieren schon seit dem Debüt des Angebotes von den Daily Cash genannten Rückzahlungen. Wer etwa bei Apple einkauft erhält 3 Prozent des ausgegebenen Betrages als „Daily Cash“ zurück auf die Karte. Für alle per Apple Pay beglichenen Bezahlungen erhalten Anwender 2 Prozent „Daily Cash“.

Das neue Sparkonto-Angebot ist ab sofort in den Vereinigten Staaten erhältlich und setzt neben dem Vorhandensein der Apple Card auch voraus, dass das zugehörige iPhone bereits auf iOS 16.4 aktualisiert wurde. Das Kleingedruckte zum neuen Sparkonto haben Apple und Goldman Sachs in diesem PDF zusammengefasst:

Kleinkredite seit März

Erst am 28. März hatte Apple damit begonnen ausgewählten US-Nutzern die Bezahlung von Apple-Pay-Einkäufen über Kleinkredite zu ermöglichen. Statt in einem Rutsch können Anwender seitdem Einkäufe auf Pump durchführen und diese dann in vier zinsfreien Raten abstottern. Die neue Funktion nennt sich „Apple Pay Later“ und dient offenbar dazu mehr und größere Apple-Pay-Umsätze zu generieren, an denen Apple selbst jedesmal mitverdient.