Lightning zum Klappen: Neuer Unterwegs-Akku integriert eigenen Stecker

Ein neuer Tag, eine neue iPhone-Ladelösung von Anker: Diesmal trägt der portable Stromspender die Produktbezeichnung Anker 621 Powerbank und besitzt eine Besonderheit, die so nur selten anzutreffen ist.

Stecker ohne Kabel

Der kleine Energie-Block verfügt nicht nur über einen USB-C-Port zum Anschluss des Netzteils, sondern auch über einen voll integrierten Lightning-Stecker, der sich bei Bedarf ausklappen und direkt in das mit Strom zu versorgende iPhone einstecken lässt.

Anders als bei vergleichbaren Ladelösungen kommt dieser gänzlich ohne Kabel aus und fällt damit hoffentlich etwas robuster aus, als die integrierten Ladestrippen anderer Anbieter.

Die neue Lightning-Powerbank wird momentan nur in einer schwarzen Farbvariante angeboten, scheint (den Bildern des Herstellers nach zu urteilen) langfristig aber in sechs unterschiedlichen Farben verfügbar zu sein. Neben der Ausgabe in Schwarz dürften wohl in Kürze auch Modellvariationen in Pink, Hellblau, Violett und Hellgrün angeboten werden.

Kompakt aber nur mit 12 Watt

Mit Apples offiziellem MFi-Siegel zertifiziert, misst der Stecker etwa 8 cm × 4 cm × 3 cm und wiegt knapp 160 Gramm. Per Lightning angeschlossen gibt die Powerbank eine Ladeleistung von 12 Watt ab und unterstützt Apples Schnelllademodus damit leider nicht. Dafür ist der Stecker mit iPhone-Schutzhüllen und Cases kompatibel, sofern diese nicht dicker als 4,9 mm ausfallen.

Der Akku selbst bringt eine integrierte Kapazität von 5.000 mAh mit und richtet sich an Anwender, die zusätzliche Energie gern so kompakt wie möglich verstauen möchten. Der Kostenpunkt für die Zusatzbatterie liegt bei 39,99 Euro. Der Akku ist ab sofort auf Amazon verfügbar und wird mit einer sofortigen Lieferung angeboten.