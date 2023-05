Google Pixel Fold soll den künftigen Smartphone-Standard definieren

Google hat im Rahmen seiner Entwicklerkonferenz I/O wie erwartet das Klapptelefon Google Pixel Fold vorgestellt. In Deutschland wird das neue Smartphone im Juni in den Farben Porzellanweiß oder einem „Obsidian“ genannten dunklen Lavagrau zum Preis von 1.899 Euro auf den Markt kommen.

Google hat im Rahmen der Ankündigung des Pixel Fold vor allem auch deutlich gemacht, dass das Smartphone in den langfristigen Planungen des Unternehmens noch längere Zeit eine Rolle spielt. Eine Zukunft ohne Smartphone scheint auch bei Google noch nicht in Sicht und das Pixel Fold soll mit seinem erweiterten Funktionsumfang einen neuen Standard definieren.

„Das dünnste Smartphone auf dem Markt“

Google hat dabei allem voran versucht, das Pixel Fold so dünn wie möglich zu machen, sodass es auch zusammengeklappt noch komfortabel in der Hand liegt oder weggepackt werden kann. Aufgeklappt ist das Google Pixel Fold mit 5,8 Millimetern das derzeit dünnste Smartphone auf dem Markt, zugeklappt sind wir bei 12,1 Millimetern Stärke. Das Gerät misst geschlossen 139,7 × 79,5 Millimeter und lässt sich durch Aufklappen auf 139,7 × 158,7 beziehungsweise eine Bildschirmdiagonale von 192,3 Millimetern erweitern.

Zum Vergleich kurz die Eckdaten des iPhone 14 Pro: Hier sind wir bei Abmessungen von 147,5 x 71,5 Millimetern und einer Stärke von 7,85 Millimetern

Android 14 bringt besondere Dual-Screen-Funktionen

Google will Nutzer des Pixel Fold in Verbindung mit dem hauseigenen Android-Betriebssystem in besonderem Maß von den damit möglichen verschiedenen Bildschirmmodi profitieren lassen. Im geschlossenen Zustand lässt sich das Gerät wie ein gewöhnliches Smartphone verwenden, vollständig geöffnet können Nutzer nicht nur von dem großen Bildschirm, sondern damit verbunden auch von einem zumindest in den Vorabdemos überzeugenden Splitscreen-Modus profitieren, in dem sich beispielsweise auch Elemente per Drag-and-Drop zwischen verschiedenen Anwendungen verschieben lassen.

Dank der Kontrolle über Android kann Google das Pixel Fold auch um praktische Features erweitern, die ausschließlich auf den beidseitigen Bildschirm zugeschnitten sind. Hier wurde ein mit Android 14 kommender Dual Screen-Dolmetschermodus gezeigt, bei dem man das Gerät zwischen zwei Personen hält, um während des Gesprächs eine Live-Übersetzung in beide Sprachen zu sehen. Auch lässt sich die eigentlich rückseitige Hauptkamera des Geräts für Selfies verwenden während der kleinere Bildschirm auf der Vorderseite daneben geklappt als Sucher fungiert.

Im Rahmen einer Einführungsaktion packt Google beim Kauf des Google Pixel Fold bis zum 2. Juli 2023 eine Google Pixel Watch als Bonus dazu. Die vollständigen technischen Daten zum Google Pixel Phone findet ihr auf der Produktseite bei Google.

Google Pixel Fold: Das offizielle Einführungsvideo