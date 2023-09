Google wettert weiter gegen Apples RCS-Verweigerung

Das Gesetz sieht vor, dass die Anbieter von Online-Plattformen und Messengern zukünftig die Kommunikation ihrer Nutzer auf gesetzeswidrige Inhalte prüfen. Die britische Regierung hat zwar zugesagt , dass eine Chatkontrolle vorerst nicht durchgesetzt werde. Grundsätzlich stellt das Gesetz das Konzept der sicheren und privaten Kommunikation allerdings massiv in Frage. Neben Apple haben auch Anbieter wie WhatsApp oder Signal damit gedroht, ihre davon betroffenen Dienstleistungen im Falle einer Umsetzung in Großbritannien einzustellen.

Auch wenn die Aussicht auf Erfolg gering ist, versucht Google Apple bereits seit geraumer Zeit dazu zu bewegen, den RCS-Standard zu unterstützen. Das neueste im Rahmen der Google-Kampagne #GetTheMessage veröffentlichte Video trägt den Titel „Meet iPager“ und will die Tatsache, dass Apple für die Kommunikation außerhalb von iMessage immer noch auf den SMS-Standard setzt, mit dem Komfort und der Sicherheit eines Pagers gleichsetzen. Pager waren als Vorläufer moderner Smartphone-Technologien als Nachrichtenempfänger zunächst im geschäftlichen und später teils auch im privaten Umfeld in Verwendung.

Apple zeigt an der Unterstützung einer plattformübergreifenden Lösung allerdings wenig Interesse. Dies hat wohl vor allem wirtschaftliche Gründe. Wie sich der internen Kommunikation von Apple entnehmen ließ, soll der bevorzugte Status von iMessage dazu führen, dass komplette Familien an Apple-Produkte gebunden werden.

