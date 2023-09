iOS 17: Audionachrichten in iMessage werden automatisch transkribiert

Im Zusammenhang mit den Audionachrichten gibt es darüber hinaus noch eine weitere Eigenheit zu beachten, allerdings war dies auch in der vergangenen Version von iOS bereits der Fall: Standardmäßig werden die Aufnahmen um Speicherplatz zu sparen zwei Minuten nach dem Senden oder Anhören aus der Konversation gelöscht. Will man die Audiodatei behalten, muss man diese Option aktiv antippen.

Ich habe ein iPhone 11 und versende an Freunde auch mal Audios von 5 Minuten Länge. Unter iOS 16 wurden diese recht zügig versendet, meist innerhalb von 10 Sekunden. Die Audionachricht, welche ich aber gerade an eine Freundin gesendet habe war 4:09 Minuten lang und es brauchte knapp über 2 Minuten (!) bis sie versendet wurde. Das Tragische daran ist, dass man iMessage in dieser Zeit nicht verwenden kann. Die App hängt sich zwar nicht auf aber ich kann nicht in einen anderen Chatverlauf wechseln. Erst wenn die Audionachricht verschickt wurde, klappt wieder alles.

In unseren bisherigen Tests hat sich die Neuerung auch durchaus positiv präsentiert und das Gesprochene wurde weitgehend fehlerfrei in geschriebenen Text umgesetzt.

