Apple warnt vor Farbveränderungen durch Fingerabdrücke auf Titan

Apple informiert schon über mehrere Jahre hinweg auch detailliert darüber, wie man die Geräte des Herstellers am besten reinigen kann. Während die deutsche Version des Support-Dokuments „iPhone reinigen“ derzeit noch nichts neueres als das iPhone 14 kennt, hat Apple das amerikanische Original-Dokument bereits um Hinweise zu den neuen iPhone-15-Modellen erweitert.

Im Großen und Ganzen kann man sich auch beim neuesten iPhone an die Vorgaben für die Geräte aus den vergangenen Jahren halten. Ein Hinweis ist allerdings eine Erwähnung wert. Apple macht darauf aufmerksam, dass sich der Farbton des beim iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max aus Titan gefertigten seitlichen Rands durch Kontakt mit der Haut verfärben kann.

For iPhone 15 Pro and iPhone 15 Pro Max, the oil from your skin might temporarily alter the color of the outside band. Wiping your iPhone with a soft, slightly damp, lint-free cloth will restore the original look.