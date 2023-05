Google Pixel Fold: Klapptelefon offiziell bestätigt

Mitte der Woche haben wir bereits über die sich anbahnende Vorstellung des Google Pixel Fold berichtet. Jetzt hat Google offiziell bestätigt, dass das Pixel-Portfolio in Kürze um ein klappbares Smartphone erweitert wird.

Google bestätigt auf einer Sonderseite mit dem Titel „The first foldable phone engineered by Google“ nicht nur „Pixel Fold“ als den Namen des Geräts, sondern hat damit verbunden auch ein kurzes Teaser-Video veröffentlicht, in dem das kommende Smartphone aus verschiedenen Perspektiven zu sehen ist.

Darüber hinaus hält sich Google mit Blick auf die kommende Neuerscheinung allerdings sehr bedeckt. Interessierte Nutzer können sich auf der Sonderseite lediglich für den Hardware-Newsletter des Unternehmens anmelden. Zudem wird auf die offizielle Vorstellung des neuen Google-Telefons im Rahmen der Entwicklerkonferenz Google I/O 2023 am Mittwoch verwiesen. Die Veranstaltung wird an diesem Tag ab 19 Uhr auch als Livestream übertragen und man kann davon ausgehen, dass Google darüber hinaus im Rahmen der Veranstaltung nicht nur weitere Hardware, sondern insbesondere auch Neuigkeiten aus seinem Software-Segment vorstellt.

Preis und Verkaufsstart noch ungewiss

Auch bezüglich des Verkaufspreises und eines konkreten Termins für den Verkaufsstart des Google Pixel One wird man sich noch bis Mittwoch gedulden müssen. Es wird spekuliert, dass das Google Pixel Fold im Juni für rund 1.700 Dollar in den Handel kommt. Google selbst lässt sich bislang jedoch lediglich dazu hinreißen, das neue Gerät mit den Worten „kommt bald“ anzukündigen. Ein Grund dafür könnte auch die Tatsache sein, dass das neue Telefon bislang noch keine offizielle Zulassung seitens der zuständigen Regulierungsbehörden erhalten hat. Google merkt an, dass der Vertrieb erst starten kann, wenn die erforderlichen gesetzlichen Genehmigungen für die jeweiligen Regionen vorliegen.