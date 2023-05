Ford steht zu CarPlay: „Autohersteller haben schon vor 10 Jahren verloren“

Farley positioniert sich in Verbindung mit diesem Versprechen auch deutlich konträr zu den Plänen einiger anderer Hersteller. Nachdem die Nutzer der Fahrzeuge in der Regel bereit ihr Mobiltelefon bei sich hätten, würden diese kaum einweiteres mal für eben jene Funktionen bezahlen wollen, die sich mit CarPlay oder Android Auto im Fahrzeug zur Verfügung hätten.

Immerhin scheint der GM-Konzern in dieser Hinsicht eine Ausnahme. In einem aktuellen Interview mit dem Wall Street Journal hat der Ford-Chef Jim Farley beteuert, dass sein Unternehmen auch künftig nicht auf die Möglichkeit verzichten will, Mobiltelefone über CarPlay oder über Android Auto mit dem Fahrzeug zu verbinden.

General Motors ließ verlauten, man arbeite an zahlreichen neuen Assistenzfunktionen und wolle diese nicht davon abhängig machen, dass der Fahrer ein Mobiltelefon mit sich führt. Google bietet anders als Apple die Möglichkeit, Anwendungen wie Google Maps oder auch den Google Assistant direkt in das Fahrzeugentertainment zu integrieren. Wir kennen dergleichen beispielsweise von Polestar .

