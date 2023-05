Google Pixel Fold: Das Klapptelefon zeigt sich auf Marketing-Bildern

Bereits vor wenigen Tagen hat ein kurzes Video die Runde gemacht, dass das Google Pixel Fold in Aktion zeigen soll. Spannend wird in jedem Fall, wie gut Google das Problem mit dem Mittelbund als „Sollbruchstelle“ gelöst hat. Angeblich will Google das Pixel Fold als „Klapptelefon mit dem haltbarsten Scharnier“ vermarkten.

Mit Google wäre dann nach Samsung der zweite namhafte und relevante Smartphone-Hersteller mit einem Klapp-Telefon am Start. Aus Apple-Kreisen gibt es in dieser Richtung bislang keinerlei konkrete Hinweise, es war lediglich mal zu hören, dass Apple mit einem klappbaren iPhone experimentiert.

Es wird erwartet, dass Google das Pixel Fold im Rahmen seiner Entwicklerkonferenz Google I/O in der kommenden Woche vorstellt und das Gerät bereits im Juni in den Handel bringt. Der angepeilte Verkaufspreis soll um die 1.700 Dollar liegen.

Das Magazin The Verge hat die über das nur für ausgewählte Personen verfügbaren Twitter-Konto @evleaks verbreiteten Bilder und Zusatzinfos zusammengefasst. Es bestehen kaum Zweifel daran, dass es sich bei den Grafiken um die offiziellen, von Google für den Produktstart vorbereiteten Bilder des kommenden Top-Modells in der Linie der Pixel-Smartphones handelt.

Mit Google wird aller Wahrscheinlichkeit noch in diesem Monat eine weitere große Smartphone-Marke ihr erstes faltbares Telefon präsentieren. Über das Google Pixel Fold wird schon längere Zeit spekuliert und wie es aussieht, haben nun die ersten offiziellen Produktbilder und damit verbunden weitere Details zu dem Gerät den Weg an die Öffentlichkeit gefunden.

