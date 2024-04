Google Maps Live-Aktivitäten zeigen sich auch in Deutschland

Die Unterstützung von Live-Aktivitäten bei Google Maps rückt offenbar näher. Die Beta-Tests in diesem Zusammenhang wurden offenbar ausgeweitet und mittlerweile sehen verstärkt auch deutsche Nutzer der App die Navigationsanweisungen auf dem Sperrbildschirm.

Since when do Live Activities with Google Maps exist? pic.twitter.com/2DVDH9BDxZ — Max Jambor (@MaxJmb) April 24, 2024

Die im X-Beitrag oben gestellte Frage „Since when do Live Activities with Google Maps exist?“ lässt sich mit dem Satz „Seit mehreren Monaten“ beantworten. Allerdings ist die Anzahl der Nutzer, die die neue Funktion auf ihrem iPhone zu sehen bekommen, weiterhin sehr begrenzt. Bislang hat man entsprechende Berichte vor allem aus den USA kommend gesehen (unser Titelbild).

Funktion bereits vor 14 Monaten angekündigt

Wenn ihr uns fragt, wird die Freigabe der Unterstützung von Live-Aktivitäten für Google Maps auch höchste Zeit. Mittlerweile ist über ein Jahr vergangen, seit Google im Februar 2023 angekündigt hat, dass die Unterstützung von Live-Aktivitäten für die Navigation mit Google Karten-App auf dem iPhone geplant ist. Damals war noch die Rede von einer „Einführung in den kommenden Monaten“ die Rede – 14 davon sind seither vergangen.

Als positives Zeichen für die baldige Integration der Unterstützung von Live-Aktivitäten kann man vielleicht werden, dass Google sich mittlerweile um die ebenfalls Anfang vergangenen Jahres angekündigten Verbesserungen bei der Darstellung der Wegbeschreibung gekümmert hat. Dazu zählt auch die seit wenigen Wochen verfügbare Option zur Anzeige von „Schnellinfos zur Route“, die Funktion kann in den Einstellungen der Karten-App von Google aktiviert werden.

Live-Aktivitäten in Dritt-Apps seit iOS 16.1 möglich

Generell haben Entwickler von Drittanbieter-Apps seit der Freigabe von iOS 16.1 im Oktober 2022 die Möglichkeit, Apples „Dynamic Island“ und auch den Sperrbildschirm des iPhone für die Anzeige von Informationen zu verwenden. Im Bereich der Navigations-Apps muss sich Google hier mit der von Apple angebotenen Karten-App messen, bei der die Routen-Infos auf dem Sperrbildschirm schon seit dem Start von iOS 16 zum Standard gehören.