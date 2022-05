Mini Motorways: Unterhaltames Casual-Gaming jetzt auch „bei Nacht“

Der Name des Spiels erinnert übrigens nicht zufällig an den unter iOS wohl bekannten Titel Mini Metro . Mini Motorways stammt von den gleichen Entwicklern und setzt auf ein ähnliches Spielprinzip, nur müsst ihr hier den Straßenverkehr mithilfe von Ampeln, Kreisverkehren und Brücken oder ähnlichem regeln. Wer sich für dieses Spielprinzip begeistern kann, findet mit Mini Metro+ übrigens auch eine Apple-Arcade-Version der U-Bahn-Variante im Angebot von Apples Spiele-Abo.

Die neuen Nachtmodus-Fahrten halten zwar am klassischen Spielprinzip fest, bringen aber zumindest ein wenig optische Abwechslung in die Straßenverkehrs-Simulation. Allerdings bringt das aktuelle Update darüber hinaus auch wieder neuen Spielinhalte mit, so haben die Entwickler Karten für die Städte Warschau und Chiang Mai hinzugefügt.

Mini Motorways ist vor bald drei Jahren als einer der ersten Titel auf Apple Arcade erschienen und darf sich weiterhin zu den auch über einen längeren Zeitraum hinweg unterhaltsamsten Spielen zählen, die im Rahmen von Apples Spiele-Abo erhältlich sind. Das liegt nicht zuletzt auch an der Tatsache, dass die Entwickler hier regelmäßig neue Inhalte ergänzen. So geschehen auch aktuell mit der als „Scheinwerfer-Update“ bezeichneten Version 1.7.

