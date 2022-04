Google Maps bald mit Apple-Watch- und Siri-Unterstützung

Google Maps soll in den kommenden Wochen eine Reihe nennenswerter Verbesserungen für iPhone-Nutzer erhalten. Allem voran hat Google damit verbunden eine umfassende Unterstützung der Apple Watch und Siri-Integration angekündigt.

Wer eine Apple Watch besitzt, kann sich von Google Maps künftig auch direkt auf der Uhr navigieren lassen. Google verspricht damit verbunden auch eine Komplikation, mit deren Hilfe man durch lediglich einen Fingertipp aufs Zifferblatt die Navigation zum Heimatort starten kann. Die erweiterten Funktionen im Zusammenhang mit der Apple-Uhr sollen bereits in den kommenden Wochen verfügbar sein.

Ebenfalls in den kommenden Wochen will Google das Angebot an Google-Maps-Widgets für den Home-Bildschirm des iPhone erweitern. Dazu zählt neben einem überarbeiteten Such-Widget auch ein Navigations-Widget, mit dessen Hilfe man direkt vom Home-Bildschirm aus auf die Routenplanung beziehungsweise vorbereitete Navigationsaufgaben zugreifen kann.

Etwas später will Google dann im Verlauf des Sommers dann auch Siri-Kurzbefehle unterstützen und Google Maps in Apples Spotlight-Suche integrieren. Wer möchte, kann die App dann mit Sprachbefehlen wir „Hey Siri, suche in Google Maps“ bedienen.

Auch Google Maps mit detaillierter Navigationsansicht

Grundsätzlich wird Google in den kommenden Wochen auch die Navigationsansicht von Google Maps überarbeiten. Die Ankündigung erinnert ein wenig an das, was uns Apple mit dem neuen Erscheinungsbild von Apple Karten versprochen hat. So will Google die Navigation durch die Darstellung von Ampeln, Stoppschildern und erweiterten Details wie etwas Gebäudeumrisse erleichtern. In ausgewählten Städten wird Google zufolge sogar die Form und Breite einer Straße einschließlich der Mittelstreifen und Verkehrsinseln angezeigt.

Die Änderungen sollen sich sowohl bei der Verwendung von Google Maps auf dem iPhone als auch in CarPlay niederschlagen, allerdings zunächst nur für bestimmte Ländern bereitgestellt werden. Ob Deutschland zu diesen Ländern zählt, ließ Google bislang unbeantwortet.