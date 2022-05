Telekom: Apple-Zubehör von AirPods bis HomePod deutlich günstiger

Dafür gibt es die AirTags bei der Telekom aktuell so günstig wie sonst nirgendwo. Für den einzelnen AirTag bezahlt man nur 26,10 Euro und im Viererpack bietet die Telekom die AirTags gerade für 89,10 Euro an.

Die Telekom bietet aktuelle wieder verschiedenes Apple-Zubehör mit deutlichem Preisabzug an. So hat der Provider die AirPods derzeit schon ab 99 Euro im Angebot, bietet die AirTags zu Bestpreisen an und hat auch weiteres Apple-Zubehör wie iPhone-Hüllen oder den HomePod im Preis gesenkt.

