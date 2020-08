Google Maps: Große Kartenverbesserungen rollen aus

Nach Apple hat nun auch Google deutliche Verbesserungen es eigenen Kartenmaterials angekündigt. 15 Jahre nach dem Debüt der Online-Karten sollen noch in dieser Woche visuelle Verbesserungen ausgerollt werden, die die Karten mit mehr Umgebungs-Details versorgen und es einfacher machen sollen zu verstehen, wie ein Gebiet aussieht.

Auf Basis aktueller Satellitenbilder – Google besitzt diese von 98 Prozent der Erdoberfläche – und einer neuen Algorithmusmethode für die Farbzuordnung sollen die digitalen Karten fortan umfassender und lebendiger ausfallen.

Wenn Sie einen Ort erkunden, erhalten Sie einen Einblick in seine natürlichen Gegebenheiten. So können Sie hellbraune, trockene Strände und Wüsten leicht von blauen Seen, Flüssen, Ozeanen und Schluchten unterscheiden. Sie können auf einen Blick erkennen, wie üppig und grün ein Ort mit Vegetation ist, und sogar sehen, ob sich auf den Gipfeln der Berggipfel Schneekappen befinden.

Die neuen Karten sollen in allen 220 Ländern und Gebieten ausgerollt werden, die Google Maps unterstützt. Der Suchmaschinen-Anbieter verspricht eine Abdeckung von über 100 Millionen Quadratkilometern bzw. rund 18 Milliarden Fußballfeldern.

Mehr Details auch für die Straße

In ausgewählten Regionen wird Google auch die Straßenansicht überarbeiten. Hier sollen in Kürze detaillierte Straßeninformationen angezeigt werden, die die genaue Form und Breite maßstabsgetreuer Straßen anzeigen. Anwender sollen so ausmachen können, wo sich Bürgersteige, Zebrastreifen und Fußgängerinseln befinden – ein Feature, das unter anderem die Fortbewegung mit Rollstuhl oder Kinderwagen vereinfachen soll.

Die Straßen-Details werden jedoch deutlich spärlicher ausgerollt. Hier wird Google in den kommenden Monaten vorerst nu London, New York und San Francisco abdecken. Im Laufe der Zeit sollen dann weitere Städte folgen.

Google hatte erst kürzlich das Icon der Google Maps-Anwendung geändert und angekündigt, sich während der Entwicklungsarbeit wieder verstärkt auf CarPlay und die Apple Watch konzentrieren zu wollen.