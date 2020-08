Google Maps: Die neuen Karten erreichen Deutschland

Nach der Ankündigung Mitte des Monats zeigen sich die neuen Karten von Google beim Aufruf von Google Maps mittlerweile auch in Deutschland. Uns erreichen erste Mails von Lesern, die von einer deutlich überarbeiteten Kartendarstellung berichten.

Google hat Mitte des Monats ein umfangreiches Update für seine mittlerweile seit 15 Jahren verfügbaren Online-Karten angekündigt, das nicht zuletzt auch die Darstellung in der Google-Maps-App deutlich auffrischen wird. Das Unternehmen generiert aus hochaufgelösten Satellitenbildern eine neue, deutlich detailliertere grafische Kartendarstellung. In der Folge soll unterschiedliche Vegetation besser erkennbar sein, Google verspricht aber auch mehr Details bei der Kartendarstellung in Städten. Die neuen Karten dürften beim Öffnen der App dann auch sofort auffallen, unabhängig davon, ob man die Darstellung in Ballungsräumen oder in ländlichen Gebieten betrachtet.

Neue Funktionen im Google-Maps-Tab „Gespeichert“

Google hat zudem angekündigt, den Menüpunkt „Gespeichert“ in der Karten-App zu verbessern und mit neuen Funktionen auszustatten. Die dort vorhandenen, vom Nutzer gepflegten Listen werden künftig besser strukturiert und informativer dargestellt.

Die schnelle Anzeige zuletzt gespeicherter Orte dürfte insbesondere dann, wenn man häufig dergleichen speichert und große Listen pflegt, eine angenehme Erleichterung sein. Hier lassen sich die letzten Ergänzungen schnell auffinden. Und wenn die aktuelle Position verfügbar ist, kann man sich fortan auch gespeicherte Orte nach ihrer Entfernung sortiert anzeigen lassen.

Im Tab „Gespeichert“ will Google zudem künftig auch Orte anzeigen, die man zwar besucht, aber nicht gespeichert hat. Voraussetzung ist hier, dass der Nutzer seinen Standortverlauf aktiviert hat. Über diese Extra-Kategorie sollen sich besuchte Orte sortiert nach Datum, Art oder Region einfach wiederfinden lassen.