Google Health übergibt jetzt Daten an Apple Health

Die Google-Health-App kann jetzt Daten an Apple Health übertragen. Die Funktionserweiterung kommt mit dem aktuellen Update auf Version 5.05. Die in Google Health gesammelten Fitness- und Gesundheitsdaten lassen sich somit auch an Apple Health weitergeben. Dazu zählen neben aufgezeichneten Trainings unter anderem Schlafdaten, Vitalwerte und die zurückgelegten Schritte. Google hatte die Unterstützung von Apple Health bereits beim Neustart seines Gesundheitsangebots in Aussicht gestellt.

Synchronisation für Fitness- und Gesundheitsdaten

Mit der neuen Synchronisation sind die Google-Health-Daten nicht mehr ausschließlich an die Google-App gebunden. Besonders interessant dürfte die Erweiterung für Nutzer sein, die einen der Fitness-Tracker von Google nutzen. Zuletzt hat Google hier mit dem Fitbit Air ein schlichtes Armband ohne Display vorgestellt. Vergleichbare Produkte kennen wir von Whoop, Amazfit und zwischenzeitlich auch Garmin mit dem neuen Circa-Band.

Google Health ist der Nachfolger der Fitbit-App. Neben der Erfassung von Fitness- und Gesundheitswerten findet sich darin auch ein personalisiertes Coaching integriert, das auf der Google-KI Gemini basiert.

Google arbeitet Kritikpunkte ab

Der Neustart von Google Health ist allerdings alles andere als rund gelaufen. Google sah sich mit umfangreicher Kritik und zahlreichen Beschwerden konfrontiert. Der Konzern hat daraufhin versucht, offen zu diesem Thema zu kommunizieren und es nicht bei allgemeinen Statements belassen, sondern eine Liste mit den zu verbessernden Punkten erstellt und veröffentlicht. Auch die jetzt vorhandene Möglichkeit, Daten an Apple Health zu übertragen, findet sich auf dieser Liste und wurde jetzt als erledigt abgehakt.

Google Health lässt sich mit grundlegendem Leistungsumfang kostenlos nutzen. Für KI-Coaching oder personalisierte Funktionen zu Themen wie Fitness, Schlaf und Gesundheit ist eine Premium-Mitgliedschaft zum Monatspreis von 8,99 Euro erforderlich.