FitBit-Nachfolger mit Monatsabo zu 9,99 Euro
Google Health startet neu: Mit Apple Health, Datenarmband und Abo
Google baut sein Fitness- und Gesundheitsangebot weiter aus und verbindet neue Hardware mit einer überarbeiteten App und einem kostenpflichtigen Zusatzdienst. Im Mittelpunkt steht die neue „Google Health App“, die ab dem 19. Mai schrittweise verteilt werden soll und langfristig die bisherige Fitbit-Applikation ersetzt; auch auf dem iPhone.
Parallel dazu erscheint mit dem „Fitbit Air“ ein neues Fitnessarmband ohne Display, das vor allem auf dauerhafte Gesundheitsmessungen ausgelegt ist.
Die neue Strategie richtet sich ausdrücklich nicht nur an Android-Nutzer. Google bestätigt die Unterstützung von iPhone und Apple Health. Gesundheitsdaten sollen sich dadurch auch auf Apple-Geräten zentral auswerten und zusammenführen lassen. Nutzer können Informationen aus unterschiedlichen Quellen wie Trainings-Apps, Fitnessgeräten oder Ernährungsdiensten in der neuen Anwendung bündeln.
Google Health ersetzt Fitbit
Die bisherige Fitbit-App wird im Rahmen eines automatischen Updates in „Google Health“ umbenannt. Bestehende Daten sollen erhalten bleiben. Die neue Anwendung setzt auf vier zentrale Bereiche für Tagesübersicht, Fitness, Schlaf und allgemeine Gesundheitsdaten. Google will damit Aktivitäten, Vitalwerte und Schlafinformationen an einer Stelle zusammenführen.
Interessant ist dabei die Anbindung an externe Plattformen. Die App arbeitet sowohl mit Googles eigener Schnittstelle „Health Connect“ als auch mit Apple Health zusammen. Dadurch lassen sich Daten verschiedener Geräte und Anwendungen kombinieren. Google nennt unter anderem Trainingsdaten von Peloton oder Ernährungsinformationen aus MyFitnessPal.
Im Hintergrund analysiert ein KI-gestützter Gesundheitsassistent die gesammelten Daten und erstellt daraus Empfehlungen. Dieser sogenannte „Google Health Coach“ basiert auf Gemini-Technik und soll individuelle Trainingsvorschläge, Schlafanalysen und Hinweise zum allgemeinen Wohlbefinden liefern.
Mit Monatsabo zu 9,99 Euro
Google verbindet die neue Plattform eng mit einem kostenpflichtigen Premium-Angebot. Das bisherige Fitbit Premium wird in „Google Health Premium“ umbenannt und kostet künftig 9,99 Euro pro Monat beziehungsweise 99 Euro pro Jahr.
Das Abo schaltet zusätzliche Funktionen des digitalen Coaches frei und soll eine zentrale Rolle innerhalb des neuen Gesundheitsangebots übernehmen. Käufer des neuen Fitbit Air erhalten zunächst ein dreimonatiges Probeabo.
Das Fitbit Air selbst verzichtet vollständig auf ein Display und konzentriert sich auf Sensorik sowie lange Akkulaufzeiten. Erfasst werden unter anderem Herzfrequenz, Schlafdaten, Blutsauerstoffwerte und Herzrhythmusinformationen. Laut Google soll der Tracker bis zu sieben Tage mit einer Akkuladung auskommen.
Das neue Armband kann ab sofort für 99,99 Euro vorbestellt werden. Google positioniert das Gerät als besonders leichte Alternative für Nutzer, die Gesundheitsdaten erfassen möchten, ohne ständig Benachrichtigungen oder Bildschirminhalte am Handgelenk zu sehen.
Mhh, könnte eine Alternative zum Amazfit Helio Strap sein.
Hab auch ein helio strap. Bin gespannt wie das von Google abschneidet, aber 9,99€ im Monat ist schon teuer. Bei helio ist es for free aber hat bestimmt dann nicht soviele Features wie das von Google gehe ich mal aus.
Aber die kostenlose Basic Variante ist doch auch kostenlos und unterscheidet sich nicht sehr viel.
Ob das taugt als Schlaf-Companion und im Bett die watch ersetzt?
Das würde mich auch interessieren. I don’t mind aber Partner findet’s semi mit der Watch :D
Also, ich bleibe dann doch lieber bei meiner Lebensgefährtin als Schlaf Companion. Ich kann mir nicht vorstellen, dir durch eine Watch zu ersetzen.
Wie gut wird die Messung? Wie gut sind die Sensoren? Ich bin interessiert :)
Kann man auch eine Apple Watch oder Garmin mit der Google Health AI Coach App benutzen?
Oder wie darf ich das jetzt verstehen?
Googles App holt sich einfach alles aus Apple Health. Direkt Verbinden, also Apple Watch mit Google Health geht nicht.
Und was landet in Health von der Apple Watch oder einer Garmin Uhr?
Nur die reinen Daten (Herzschlag, Zeit usw.) , aber nicht die Trainingseinheiten oder?
Mir gefällt die App auch gut. Hoffentlich besser Apple da schleunigst nach!
Löblich auch Apple Geräte zuzulassen, erbärmlich Geld für erweiterte Funktionen zu verlangen.
Die sind die Gemini-Funktionen, welche man bezahlen muss. KI ist teuer.
Alternative zum WHOOP? Mein Abo läuft jetzt bald aus, das Amazfit soll wohl nicht so gut tracken…
Is es nicht 99,99 €?
Kann man mit dem Armband direkt in die Apple Health App laden oder braucht man die Fitbit -äh- Google Health App dazu? Und was geht alles ohne Abo?
Im Kleingedruckten auf der Google-Seite steht:
“Google Fitbit Air funktioniert mit den meisten Smartphones mit Android 11.0 oder höher und Apple iOS 16.4 oder höher. Google-Konto und Google Health App erforderlich.”