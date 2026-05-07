Google Health startet neu: Mit Apple Health, Datenarmband und Abo

Google baut sein Fitness- und Gesundheitsangebot weiter aus und verbindet neue Hardware mit einer überarbeiteten App und einem kostenpflichtigen Zusatzdienst. Im Mittelpunkt steht die neue „Google Health App“, die ab dem 19. Mai schrittweise verteilt werden soll und langfristig die bisherige Fitbit-Applikation ersetzt; auch auf dem iPhone.

Parallel dazu erscheint mit dem „Fitbit Air“ ein neues Fitnessarmband ohne Display, das vor allem auf dauerhafte Gesundheitsmessungen ausgelegt ist.

Die neue Strategie richtet sich ausdrücklich nicht nur an Android-Nutzer. Google bestätigt die Unterstützung von iPhone und Apple Health. Gesundheitsdaten sollen sich dadurch auch auf Apple-Geräten zentral auswerten und zusammenführen lassen. Nutzer können Informationen aus unterschiedlichen Quellen wie Trainings-Apps, Fitnessgeräten oder Ernährungsdiensten in der neuen Anwendung bündeln.

Google Health ersetzt Fitbit

Die bisherige Fitbit-App wird im Rahmen eines automatischen Updates in „Google Health“ umbenannt. Bestehende Daten sollen erhalten bleiben. Die neue Anwendung setzt auf vier zentrale Bereiche für Tagesübersicht, Fitness, Schlaf und allgemeine Gesundheitsdaten. Google will damit Aktivitäten, Vitalwerte und Schlafinformationen an einer Stelle zusammenführen.

Interessant ist dabei die Anbindung an externe Plattformen. Die App arbeitet sowohl mit Googles eigener Schnittstelle „Health Connect“ als auch mit Apple Health zusammen. Dadurch lassen sich Daten verschiedener Geräte und Anwendungen kombinieren. Google nennt unter anderem Trainingsdaten von Peloton oder Ernährungsinformationen aus MyFitnessPal.

Im Hintergrund analysiert ein KI-gestützter Gesundheitsassistent die gesammelten Daten und erstellt daraus Empfehlungen. Dieser sogenannte „Google Health Coach“ basiert auf Gemini-Technik und soll individuelle Trainingsvorschläge, Schlafanalysen und Hinweise zum allgemeinen Wohlbefinden liefern.

Mit Monatsabo zu 9,99 Euro

Google verbindet die neue Plattform eng mit einem kostenpflichtigen Premium-Angebot. Das bisherige Fitbit Premium wird in „Google Health Premium“ umbenannt und kostet künftig 9,99 Euro pro Monat beziehungsweise 99 Euro pro Jahr.

Das Abo schaltet zusätzliche Funktionen des digitalen Coaches frei und soll eine zentrale Rolle innerhalb des neuen Gesundheitsangebots übernehmen. Käufer des neuen Fitbit Air erhalten zunächst ein dreimonatiges Probeabo.

Das Fitbit Air selbst verzichtet vollständig auf ein Display und konzentriert sich auf Sensorik sowie lange Akkulaufzeiten. Erfasst werden unter anderem Herzfrequenz, Schlafdaten, Blutsauerstoffwerte und Herzrhythmusinformationen. Laut Google soll der Tracker bis zu sieben Tage mit einer Akkuladung auskommen.

Das neue Armband kann ab sofort für 99,99 Euro vorbestellt werden. Google positioniert das Gerät als besonders leichte Alternative für Nutzer, die Gesundheitsdaten erfassen möchten, ohne ständig Benachrichtigungen oder Bildschirminhalte am Handgelenk zu sehen.