Whoop-Alternative ohne Abo
Garmin Cirqa Smart Band: Fitness-Tracker ohne Display
Mit dem Cirqa Smart Band hat jetzt auch Garmin einen Fitness-Tracker ohne Display im Programm. Damit tritt Garmin in direkte Konkurrenz zu Whoop, verzichtet im Unterschied zu diesem Anbieter jedoch vollständig auf Abogebühren.
Das neue Armband ist laut Garmin für Nutzer gedacht, die ihre Gesundheits- und Fitnessdaten erfassen möchten, ohne dabei ständig Benachrichtigungen oder Informationen auf einem Bildschirm abzulesen. Die Auswertung erfolgt stattdessen vollständig über die Garmin-Connect-App. Der Marktstart ist für den 24. Juli vorgesehen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 199,99 Euro.
Bis zu zehn Tage Akkulaufzeit
Mit einer Akkuladung hält das Cirqa Smart Band laut Garmin bis zu zehn Tage durch und zeichnet dabei rund um die Uhr Gesundheits- und Aktivitätsdaten auf. Erfasst werden unter anderem Schritte, Stresslevel und die sogenannte Body Battery, die Rückschlüsse auf die persönliche Energiereserve ermöglichen soll. Auch Funktionen zur Schlafanalyse sind integriert. Dazu gehören ein Schlaf-Score, Auswertungen der Herzfrequenzvariabilität sowie ein Schlafcoach, der Hinweise zur Erholung liefern soll. Darüber hinaus unterstützt das Armband die Erfassung von Daten zur Frauengesundheit.
Unterstützt mehr als 80 Sportarten
Neben der automatischen Erkennung verschiedener Aktivitäten lassen sich mehr als 80 Sportarten manuell aufzeichnen. Dazu zählen unter anderem Laufen, Gehen und Yoga. Eine bevorzugte Aktivität kann über die einzige Taste am Armband direkt gestartet werden.
Sportlich ambitionierte Nutzer erhalten außerdem Zugriff auf Trainingskennzahlen wie VO2max, Trainingszustand, Trainingsbereitschaft und den Status der Herzfrequenzvariabilität. Ergänzend berechnet das System laut Garmin den Trainingsnutzen einzelner Einheiten sowie den voraussichtlichen Erholungsbedarf.
Assisted GPS und Live-Tracking
Bei Aktivitäten im Freien greift das Armband auf das GPS eines verbundenen Smartphones zurück. Zusätzlich unterstützt es eine LiveTrack-Funktion, mit der ausgewählte Kontakte während einer Aktivität den aktuellen Standort verfolgen können.
Mit dem Cirqa ergänzt Garmin sein Sortiment an Sportuhren und Fitnesstrackern um einen Fitness-Tracker ohne Display, der auf möglichst unauffälliges Gesundheits- und Aktivitätstracking ausgelegt ist. Das den Sensor umschließende Textilarmband wird in mehreren Farben angeboten, Wechselarmbänder lassen sich zum Preis von 49,99 Euro separat bestellen.
Interessant. Ich bin begeisterter Whoop Träger, jedoch sind die jährlichen Abo Kosten nicht gerade wenig.
Scheinbar bist du nicht so begeistert wenn dich das teure Abo stört … ;)
Dann darf man nur von Dingen begeistert sein, die man sich leisten kann?
vs FitBit vs Amazfit
Schade, leider kein Höhenmesser und kein GPS, sonst hatte ich direkt zugeschlagen.
Für mich Taschenlampe und Display. Ähm Moment…
Warum nicht alle Sensoren wie in einer Fitnesswatch einbauen? Hätte gerne einen Fitnesstracker ohne Display, aber warum sollte ich beim Funktionsumfang Abstriche machen?
Das ist wie Whoop
Bin bis jetzt auch begeisterter Whoop Träger, da Whoop einem vernünftig erklärt wie die gesammelten Daten zu interpretieren sind. Aufzeichnen und anzeigen können sie alle, aber erklären tun es die wenigsten. Hatte vorher das Helio Strap und es ist in meinen Augen von der App eine Whoop Kopie ohne das einem erklärt wird was die Daten aussagen und was man wie ändern sollte. Das macht Whoop deutlich besser, lässt sich es aber auch halt bezahlen.
bevel is eine super option wenn man eine apple watch hat
… und angeblich eine veralteten Sensor ohne Blutdruck und Temperatur.
Wie soll das den BD messen? Temperatur Sensor für die Haut hat es…
„Das neue Armband ist laut Garmin für Nutzer gedacht, die ihre Gesundheits- und Fitnessdaten erfassen möchten, ohne dabei ständig Benachrichtigungen oder Informationen auf einem Bildschirm abzulesen“
Ich hätte mal einen revolutionären Vorschlag: wie wäre es mit einem Fitnesstracker, bei dem man das Display oder die Benachrichtigungen abschalten kann?
willkommen bei der Apple Watch
Nein, ich möchte neben meiner iwc keine weitere Uhr tragen, insbesondere nichts mit einem Display. Dazu kommt das ich als Arzt im Spital den Tracker am Oberarm trage, falls ich steril arbeiten muss. Im Spital trag ich generell keine Uhr und keinen Ring :)
ich dem Beitrag von Werner, ging es ja um einen Fitness-Tracker, dessen Display und Benachrichtigungen man abschalten kann. Da stand nichts von gar kein Display und Oberarm…
Jetzt erst einmal ohne Abo und etwas später, wenn sich der Fitness Trecker ;-) etabliert hat, muss dann doch für einzelne Funktionen extra in die Tasche gegriffen werden…Es würde mich überraschen, wenn das dann komplett abofrei laufen würde.
Ein Abo braucht man bei den bisherigen Geräten von Garmin doch aber auch nicht zwingend. Warum sollte das deiner Meinung nach denn gerade jetzt bei dem Armband kommen.?
Preislich im oberen Segment. Fitbit und Polar sind bei 99,- bzw. 149,-.
Bin gespannt, wie lange Garmin bei diesem Preis bleibt.
Ich hatte Whoop und Fenix 7x pro, aber mein neues Setup aus Ultra 3 und Bevel ist unschlagbar. Bevel bereitet die Daten auf und die Daten aus der Ultra 3 sind der höchste Standard (abgesehen von Laborwerten)
Kann jedem Apple Jünger der mindestens dasselbe Level wie Whoop haben möchte das nur nahelegen.
Bin ich absolut bei dir!
Mache es genauso, nur nutze ich Athlytic..!
Verstehe absolut nicht, wieso das nicht für mehr Menschen eine Option ist.
Aber es geht ja gerade um die Zielgruppe die keine smartwatch will, so wie ich.
Ich möchte die Apple Watch nicht in der Nacht tragen, deswegen nutze ich parallel ein Fitnessband. Aktuell WHOOP und Fitbit Air, das WHOOP fliegt aber zu Ende des Monats raus.
Ich kann jeden nur Bevel empfehlen. Dadurch wird jeder Apple Watch direkt aufgewertet. Auch deren KI Couch ist hilfreich. Besonders gut: die erstellten Fitness Pläne kann man super auf der Watch öffnen, tracken und bearbeiten.
Gerade haben die auch eine 40% Rabattaktion (Code: midsummer26). Und nein ich arbeite nicht bei denen. Sie bieten je eine super Alternative zu whoop, die gleichzeitig mit allen Bändern arbeitet.
Ist schon bekannt, ob das Band mit Apple Health zusammenarbeitet?
Saftiger Preis.
Aber wer schon eine Garmin Uhr hat, der braucht das Teil nicht.
Interessanter sind die für Leute die weiterhin ihre Uhr (analog oder Apple Watch usw.) tragen wollen.
Ich würde lieber die Fitbit Air nehmen mit Google Health Coach.
Garmins Abo lohnt sich da nicht.
Naja eig ist es als Ergänzung zu einer Garmin Uhr gedacht. Steht nich im Beitrag aber die bisherigen leaks weisen darauf hin das durch das Tragen beider Geräte (Uhr & Armband) die Trainingsgenauigkeit erhöht werden soll.
Kann es vibrieren – zum Wecken morgens? Das wäre toll! Und wenn es dann noch einen Flugmodus hätte, den man zB durch langen Druck auf die physische Taste ein und ausschalten kann – wäre ein Traum! Befürchte aber das gibt es nicht bei dem Band? Wie seht Ihr das, kein Problem für den ein oder anderen hier, sich die ganze Nacht über mit einem Ohr auf ein Device mit aktivem BT zu legen? Oder absolut unkritisch, diese Art von Strahlung?
Das würde mich auch interessieren. Mehrere Weckzeiten und Vibration. Oder welches Band kann das?
Verrückt das Garmin tatsächlich den selben schlechten Ladeanschluss verwendet wie immer:D
Schade das die health Ringe exklusiv nur für die watch ist, bzw nur bei aktivem training bespielt wird.
Bei der applewatch stört mich einfach das laden. Meine u2 ist nach einem tag incl nach leer.
Schön wäre es wann apple endlich auch nur ein band bringen würde.
Und ja bevel ist wirklich gut nur mit ladender watch bringt dies auch nix
Bei einer dauerhaften Bluetooth Verbindung zum Telefon werden die propagierten zehn Tage Akkulaufzeit wohl eher Makulatur sein.
Nach über sechs Jahren Garmin Vivoactive 4 würde ich sagen reden wir da von 2 Tagen mit Bluetooth an zu 5 Tagen oder mehr ohne Bluetooth an im Vergleich.