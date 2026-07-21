Mit dem Cirqa Smart Band hat jetzt auch Garmin einen Fitness-Tracker ohne Display im Programm. Damit tritt Garmin in direkte Konkurrenz zu Whoop, verzichtet im Unterschied zu diesem Anbieter jedoch vollständig auf Abogebühren.

Das neue Armband ist laut Garmin für Nutzer gedacht, die ihre Gesundheits- und Fitnessdaten erfassen möchten, ohne dabei ständig Benachrichtigungen oder Informationen auf einem Bildschirm abzulesen. Die Auswertung erfolgt stattdessen vollständig über die Garmin-Connect-App. Der Marktstart ist für den 24. Juli vorgesehen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 199,99 Euro.

Bis zu zehn Tage Akkulaufzeit

Mit einer Akkuladung hält das Cirqa Smart Band laut Garmin bis zu zehn Tage durch und zeichnet dabei rund um die Uhr Gesundheits- und Aktivitätsdaten auf. Erfasst werden unter anderem Schritte, Stresslevel und die sogenannte Body Battery, die Rückschlüsse auf die persönliche Energiereserve ermöglichen soll. Auch Funktionen zur Schlafanalyse sind integriert. Dazu gehören ein Schlaf-Score, Auswertungen der Herzfrequenzvariabilität sowie ein Schlafcoach, der Hinweise zur Erholung liefern soll. Darüber hinaus unterstützt das Armband die Erfassung von Daten zur Frauengesundheit.

Unterstützt mehr als 80 Sportarten

Neben der automatischen Erkennung verschiedener Aktivitäten lassen sich mehr als 80 Sportarten manuell aufzeichnen. Dazu zählen unter anderem Laufen, Gehen und Yoga. Eine bevorzugte Aktivität kann über die einzige Taste am Armband direkt gestartet werden.

Sportlich ambitionierte Nutzer erhalten außerdem Zugriff auf Trainingskennzahlen wie VO2max, Trainingszustand, Trainingsbereitschaft und den Status der Herzfrequenzvariabilität. Ergänzend berechnet das System laut Garmin den Trainingsnutzen einzelner Einheiten sowie den voraussichtlichen Erholungsbedarf.

Assisted GPS und Live-Tracking

Bei Aktivitäten im Freien greift das Armband auf das GPS eines verbundenen Smartphones zurück. Zusätzlich unterstützt es eine LiveTrack-Funktion, mit der ausgewählte Kontakte während einer Aktivität den aktuellen Standort verfolgen können.

Mit dem Cirqa ergänzt Garmin sein Sortiment an Sportuhren und Fitnesstrackern um einen Fitness-Tracker ohne Display, der auf möglichst unauffälliges Gesundheits- und Aktivitätstracking ausgelegt ist. Das den Sensor umschließende Textilarmband wird in mehreren Farben angeboten, Wechselarmbänder lassen sich zum Preis von 49,99 Euro separat bestellen.