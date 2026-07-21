iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 44 370 Artikel

Whoop-Alternative ohne Abo

Garmin Cirqa Smart Band: Fitness-Tracker ohne Display
Artikel auf Mastodon teilen.
32 Kommentare 32

Mit dem Cirqa Smart Band hat jetzt auch Garmin einen Fitness-Tracker ohne Display im Programm. Damit tritt Garmin in direkte Konkurrenz zu Whoop, verzichtet im Unterschied zu diesem Anbieter jedoch vollständig auf Abogebühren.

Das neue Armband ist laut Garmin für Nutzer gedacht, die ihre Gesundheits- und Fitnessdaten erfassen möchten, ohne dabei ständig Benachrichtigungen oder Informationen auf einem Bildschirm abzulesen. Die Auswertung erfolgt stattdessen vollständig über die Garmin-Connect-App. Der Marktstart ist für den 24. Juli vorgesehen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 199,99 Euro.

Garmin CIRQA Band HR Family

Bis zu zehn Tage Akkulaufzeit

Mit einer Akkuladung hält das Cirqa Smart Band laut Garmin bis zu zehn Tage durch und zeichnet dabei rund um die Uhr Gesundheits- und Aktivitätsdaten auf. Erfasst werden unter anderem Schritte, Stresslevel und die sogenannte Body Battery, die Rückschlüsse auf die persönliche Energiereserve ermöglichen soll. Auch Funktionen zur Schlafanalyse sind integriert. Dazu gehören ein Schlaf-Score, Auswertungen der Herzfrequenzvariabilität sowie ein Schlafcoach, der Hinweise zur Erholung liefern soll. Darüber hinaus unterstützt das Armband die Erfassung von Daten zur Frauengesundheit.

Garmin CIRQA Standard HR Black Left

Unterstützt mehr als 80 Sportarten

Neben der automatischen Erkennung verschiedener Aktivitäten lassen sich mehr als 80 Sportarten manuell aufzeichnen. Dazu zählen unter anderem Laufen, Gehen und Yoga. Eine bevorzugte Aktivität kann über die einzige Taste am Armband direkt gestartet werden.

Sportlich ambitionierte Nutzer erhalten außerdem Zugriff auf Trainingskennzahlen wie VO2max, Trainingszustand, Trainingsbereitschaft und den Status der Herzfrequenzvariabilität. Ergänzend berechnet das System laut Garmin den Trainingsnutzen einzelner Einheiten sowie den voraussichtlichen Erholungsbedarf.

Assisted GPS und Live-Tracking

Bei Aktivitäten im Freien greift das Armband auf das GPS eines verbundenen Smartphones zurück. Zusätzlich unterstützt es eine LiveTrack-Funktion, mit der ausgewählte Kontakte während einer Aktivität den aktuellen Standort verfolgen können.

Mit dem Cirqa ergänzt Garmin sein Sortiment an Sportuhren und Fitnesstrackern um einen Fitness-Tracker ohne Display, der auf möglichst unauffälliges Gesundheits- und Aktivitätstracking ausgelegt ist. Das den Sensor umschließende Textilarmband wird in mehreren Farben angeboten, Wechselarmbänder lassen sich zum Preis von 49,99 Euro separat bestellen.
21. Juli 2026 um 13:50 Uhr von chris Fehler gefunden?


    32 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Interessant. Ich bin begeisterter Whoop Träger, jedoch sind die jährlichen Abo Kosten nicht gerade wenig.

    Antworten Melden

  • Schade, leider kein Höhenmesser und kein GPS, sonst hatte ich direkt zugeschlagen.

    Antworten Melden

  • Bin bis jetzt auch begeisterter Whoop Träger, da Whoop einem vernünftig erklärt wie die gesammelten Daten zu interpretieren sind. Aufzeichnen und anzeigen können sie alle, aber erklären tun es die wenigsten. Hatte vorher das Helio Strap und es ist in meinen Augen von der App eine Whoop Kopie ohne das einem erklärt wird was die Daten aussagen und was man wie ändern sollte. Das macht Whoop deutlich besser, lässt sich es aber auch halt bezahlen.

    Antworten Melden

  • … und angeblich eine veralteten Sensor ohne Blutdruck und Temperatur.

    Antworten Melden

  • „Das neue Armband ist laut Garmin für Nutzer gedacht, die ihre Gesundheits- und Fitnessdaten erfassen möchten, ohne dabei ständig Benachrichtigungen oder Informationen auf einem Bildschirm abzulesen“

    Ich hätte mal einen revolutionären Vorschlag: wie wäre es mit einem Fitnesstracker, bei dem man das Display oder die Benachrichtigungen abschalten kann?

    Antworten Melden

  • Jetzt erst einmal ohne Abo und etwas später, wenn sich der Fitness Trecker ;-) etabliert hat, muss dann doch für einzelne Funktionen extra in die Tasche gegriffen werden…Es würde mich überraschen, wenn das dann komplett abofrei laufen würde.

    Antworten Melden

  • Preislich im oberen Segment. Fitbit und Polar sind bei 99,- bzw. 149,-.
    Bin gespannt, wie lange Garmin bei diesem Preis bleibt.

    Antworten Melden

  • Ich hatte Whoop und Fenix 7x pro, aber mein neues Setup aus Ultra 3 und Bevel ist unschlagbar. Bevel bereitet die Daten auf und die Daten aus der Ultra 3 sind der höchste Standard (abgesehen von Laborwerten)
    Kann jedem Apple Jünger der mindestens dasselbe Level wie Whoop haben möchte das nur nahelegen.

    Antworten Melden

  • Ich kann jeden nur Bevel empfehlen. Dadurch wird jeder Apple Watch direkt aufgewertet. Auch deren KI Couch ist hilfreich. Besonders gut: die erstellten Fitness Pläne kann man super auf der Watch öffnen, tracken und bearbeiten.

    Gerade haben die auch eine 40% Rabattaktion (Code: midsummer26). Und nein ich arbeite nicht bei denen. Sie bieten je eine super Alternative zu whoop, die gleichzeitig mit allen Bändern arbeitet.

    Antworten Melden

  • Ist schon bekannt, ob das Band mit Apple Health zusammenarbeitet?

    Antworten Melden

  • Saftiger Preis.

    Aber wer schon eine Garmin Uhr hat, der braucht das Teil nicht.
    Interessanter sind die für Leute die weiterhin ihre Uhr (analog oder Apple Watch usw.) tragen wollen.

    Ich würde lieber die Fitbit Air nehmen mit Google Health Coach.

    Garmins Abo lohnt sich da nicht.

    Antworten Melden

    • Naja eig ist es als Ergänzung zu einer Garmin Uhr gedacht. Steht nich im Beitrag aber die bisherigen leaks weisen darauf hin das durch das Tragen beider Geräte (Uhr & Armband) die Trainingsgenauigkeit erhöht werden soll.

      Antworten Melden

  • Kann es vibrieren – zum Wecken morgens? Das wäre toll! Und wenn es dann noch einen Flugmodus hätte, den man zB durch langen Druck auf die physische Taste ein und ausschalten kann – wäre ein Traum! Befürchte aber das gibt es nicht bei dem Band? Wie seht Ihr das, kein Problem für den ein oder anderen hier, sich die ganze Nacht über mit einem Ohr auf ein Device mit aktivem BT zu legen? Oder absolut unkritisch, diese Art von Strahlung?

    Antworten Melden

  • Verrückt das Garmin tatsächlich den selben schlechten Ladeanschluss verwendet wie immer:D

    Antworten Melden

  • Schade das die health Ringe exklusiv nur für die watch ist, bzw nur bei aktivem training bespielt wird.

    Bei der applewatch stört mich einfach das laden. Meine u2 ist nach einem tag incl nach leer.

    Schön wäre es wann apple endlich auch nur ein band bringen würde.

    Und ja bevel ist wirklich gut nur mit ladender watch bringt dies auch nix

    Antworten Melden

  • Bei einer dauerhaften Bluetooth Verbindung zum Telefon werden die propagierten zehn Tage Akkulaufzeit wohl eher Makulatur sein.

    Nach über sechs Jahren Garmin Vivoactive 4 würde ich sagen reden wir da von 2 Tagen mit Bluetooth an zu 5 Tagen oder mehr ohne Bluetooth an im Vergleich.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 44370 Artikel in den vergangenen 6898 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven