Thermal Master P1: Günstige Wärmebildkamera fürs iPhone

Im Sommer hat Thermal Master mit der P3 sein derzeitiges Topmodell unter den mit dem iPhone kompatiblen Wärmebildkameras vorgestellt. Mit der Thermal Master P1 hat der Hersteller nun zusätzlich eine günstigere Alternative auf den Markt gebracht, die sich ebenfalls über USB-C direkt an ein iPhone anstecken lässt.

Zielgruppe der Thermal Master P1 sind Menschen, die vor allem auf Reparatur- oder Elektronikarbeiten ausgerichtete Makrofunktion der P3 verzichten können. Die Kamera ist mit einer günstigeren Optik ausgestattet und hat eine echte Auflösung von 160 × 120 Pixeln, die Thermal Master mithilfe einer speziellen Technologie auf 320 × 240 Pixel hochskaliert. Die auf diesem Weg erreichten Ergebnisse konnten uns schon beim Blick auf die P3 beeindrucken.

Die Thermal Master P1 kann einen Temperaturbereich von -20 bis +600 Grad Celsius erfassen und arbeitet wie andere Kameras des Herstellers in Verbindung mit der Temp-Master-App. Die Anwendung bietet die Möglichkeit, verschiedene Aufnahme- und Visualisierungsmodi auszuwählen, um die Kamerafunktionen optimal auf den gewünschten Einsatzbereich anzupassen. Neben Standardanwendungen wie der Suche nach Kältebrücken oder schlecht isolierten Gebäudebereichen kann man die Geräte beispielsweise zum Untersuchen oder auch auffinden von Elektronik finden – auf diesem Weg lassen sich auf einfache Weise sonst unauffällige Stromverbraucher oder auch versteckte Kameras auffinden. Im medizinischen Bereich können sichtbare Temperaturunterschiede auf Wärmebildern auf Entzündungen hinweisen, die von außen nicht erkennbar sind.

Mittlerweile stellen die Anbieter ihre Wärmebildkameras für das iPhone nach und nach von Lightning auf USB-C um. Ihr müsst hier allerdings stets darauf achten, dass der USB-C-Anschluss auch tatsächlich für die Verwendung mit dem iPhone zertifiziert ist. Bei der Thermal Master P1 ist dies der Fall. Das Gerät kann sowohl direkt ans iPhone angesteckt als auch mit einem im Lieferumfang enthaltenen Verlängerungskabel verwendet werden.

Direkt beim Hersteller für umgerechnet 100 Euro

Die Thermal Master P1 ist im Onlineshop des Herstellers für 129 Dollar erhältlich, mit dem Aktionscode THERMALBFRI sollte dieser Preis auf 116 Dollar fallen. Der Hersteller liefert nach Deutschland und versendet eigenen Angaben zufolge auch aus einem deutschen Auslieferungslager. Amazon listet das neue Modell zwar auch, bietet die Kamera mit 154 Euro jedoch deutlich teurer an.