eufyCam S4 ab sofort erhältlich: Dualkamera mit 360-Grad-Überblick

Mit dem heutigen Verkaufsstart der eufyCam S4 ist das zur IFA angekündigte Kamera-Topmodell der Anker-Marke eufy nun regulär im Handel verfügbar. Die Kamera richtet sich an Anwender, die eine Kombination aus Weitwinkelüberblick und präzisem Tracking einzelner Objekte suchen.

Bereits im September war bekannt geworden, dass eufy mit der S4 erstmals zwei Kameramodule in einem Gerät vereint: ein fixiertes 4K-Weitwinkelobjektiv sowie eine motorisierte 2K-PTZ-Kamera mit vollständigem Rundumblick und Neigungsfunktion.

Das Zusammenspiel der beiden Linsen ermöglicht eine lückenlose Überwachung mit automatischer Zielverfolgung. Während das statische 130-Grad-Bild dauerhaft einen Bereich im Blick behält, reagiert das PTZ-Modul bei Bewegung und kann das Geschehen verfolgen und heranzoomen. Die Zoomfunktion bietet laut Hersteller eine klare Erfassung bis zu einer Distanz von rund 50 Metern. Die Aufnahmen können lokal gespeichert oder in Verbindung mit der HomeBase S380 erweitert archiviert werden.

Energieversorgung, Sensorik, HomeBase

Die Kamera ist für den Außeneinsatz konzipiert und nach IP65 gegen Staub und Wasser geschützt. Ein fest verbauter Akku mit 10.000 Milliamperestunden ermöglicht den kabellosen Betrieb, alternativ kann über das mitgelieferte 5,5-Watt-Solarpanel nachgeladen werden. Bereits eine Stunde Sonnenlicht täglich soll für den durchgehenden Einsatz ausreichen. Eine optionale Stromverbindung ist ebenfalls möglich.

Zusätzlich zur Bewegungserkennung per Radar und Infrarotsensoren unterstützt die Kamera bei Verwendung der HomeBase S380 eine KI-gestützte Analyse. Dadurch können Personen, Tiere und Fahrzeuge unterschieden und Gesichter erkannt werden. Eine integrierte Sirene mit bis zu 105 Dezibel sowie eine farbige Leuchte sollen zur Abschreckung beitragen.

Die eufyCam S4 kostet 299 Euro pro Kamera. Ein Set mit zwei Kameras und HomeBase wird für 699 Euro angeboten.