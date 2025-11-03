Zwei Kameras in einem Gehäuse
eufyCam S4 ab sofort erhältlich: Dualkamera mit 360-Grad-Überblick
Mit dem heutigen Verkaufsstart der eufyCam S4 ist das zur IFA angekündigte Kamera-Topmodell der Anker-Marke eufy nun regulär im Handel verfügbar. Die Kamera richtet sich an Anwender, die eine Kombination aus Weitwinkelüberblick und präzisem Tracking einzelner Objekte suchen.
Bereits im September war bekannt geworden, dass eufy mit der S4 erstmals zwei Kameramodule in einem Gerät vereint: ein fixiertes 4K-Weitwinkelobjektiv sowie eine motorisierte 2K-PTZ-Kamera mit vollständigem Rundumblick und Neigungsfunktion.
Das Zusammenspiel der beiden Linsen ermöglicht eine lückenlose Überwachung mit automatischer Zielverfolgung. Während das statische 130-Grad-Bild dauerhaft einen Bereich im Blick behält, reagiert das PTZ-Modul bei Bewegung und kann das Geschehen verfolgen und heranzoomen. Die Zoomfunktion bietet laut Hersteller eine klare Erfassung bis zu einer Distanz von rund 50 Metern. Die Aufnahmen können lokal gespeichert oder in Verbindung mit der HomeBase S380 erweitert archiviert werden.
Energieversorgung, Sensorik, HomeBase
Die Kamera ist für den Außeneinsatz konzipiert und nach IP65 gegen Staub und Wasser geschützt. Ein fest verbauter Akku mit 10.000 Milliamperestunden ermöglicht den kabellosen Betrieb, alternativ kann über das mitgelieferte 5,5-Watt-Solarpanel nachgeladen werden. Bereits eine Stunde Sonnenlicht täglich soll für den durchgehenden Einsatz ausreichen. Eine optionale Stromverbindung ist ebenfalls möglich.
Zusätzlich zur Bewegungserkennung per Radar und Infrarotsensoren unterstützt die Kamera bei Verwendung der HomeBase S380 eine KI-gestützte Analyse. Dadurch können Personen, Tiere und Fahrzeuge unterschieden und Gesichter erkannt werden. Eine integrierte Sirene mit bis zu 105 Dezibel sowie eine farbige Leuchte sollen zur Abschreckung beitragen.
Die eufyCam S4 kostet 299 Euro pro Kamera. Ein Set mit zwei Kameras und HomeBase wird für 699 Euro angeboten.
Grundsätzlich bin ich mit den Kameras von Eufy recht zufrieden. Was mich jedoch stört, ist die fehlende Möglichkeit zur durchgehenden 24/7-Aufzeichnung. Ja, es gibt ein Modell, das das kann – aber warum nicht alle, insbesondere die 360-Grad-Kameras?
In der Praxis kommt es leider immer wieder mal zu Problemen. Manchmal ist der Sensor verschmutzt oder Bewegungen werden nicht erkannt – und dann wird schlicht nichts aufgezeichnet. Noch ärgerlicher ist es, wenn die Kamera zwar reagiert, aber die Aufnahme viel zu kurz ist, weil die „Intelligenz“ unter der Haube meint, das reiche aus. Wenn es dann wirklich darauf ankommt, fehlt genau der entscheidende Moment.
Eine Sicherheitskamera ist im Grunde nur für diesen einen, kritischen Augenblick da. Wenn etwas passiert, muss sie zuverlässig funktionieren – ohne Wenn und Aber.
Genau aus diesen Gründen werde ich auf professionelle Kameras umsteigen. Ich brauche Systeme, auf die ich mich im Ernstfall zu 100 % verlassen kann. Ich hatte schon viele Eufy Kameras getestet. Fast alle waren unzuverlässig.
Sehe ich auch so.
Bei den 60€ Solomodellen mag es noch okay sein, wenn mal der Postbote nicht drauf zu sehen ist. Aber um bei einem Sicherheitsvorfall tatsächliche Aufnahmen zu haben, ist Eufy, neben einigen anderen Anbietern nicht zu gebrauchen.
Ich benutze Modelle von Hikvision. Da geht nichts verloren und man kann alles einstellen Vorlauf, Nachlauf, Empfindlichkeit.
Dann empfehle ich dir Kameras von AXIS. Das schwedische Unternehmen ist mittlerweile zum Großteil von Canon übernommen worden.
Die Kameras insbesondere der Q-Serie sind top. Aber auch die Modelle P 37 XX ( 4 Objektive und nur ein POE-Patchkabel) sind fantastisch. Sie sind in vielen Großstädten in den U-Bahn Stationen installiert.
Meine E330 und E340 (360-Grad) können in Verbindung mit der Homebase alle 24/7 aufzeichnen. Die S4 Solar soll es auch können, sofern du ihr eine permanente Stromverbindung spendierst.
Leider ohne Matter und ohne Floodlight. Bin noch auf der Suche nach einer Alternative zu meiner betagten Netatmo Presence, die zu häufig ausfällt. Jemand einen anderen Vorschlag?
Die funken doch auch im 2,4 GHz WLAN, welches die Homebase bereitstellt. Damit müssten sie anfällig für Deauth-Angriffe sein. Es sei denn, der IEEE 802.11w Standard wird verwendet. Weiß das jemand ob die Eufys das verwenden?