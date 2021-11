Google erlaubt in Südkorea alternative Zahlungsoptionen bei Google-Play-Apps

Mit Spannung darf man nun erwarten, wie sich Apple in dieser Angelegenheit weiter verhält. Vergangenen Monat hatte der iPhone-Hersteller verlauten lassen, dass diesbezüglich keine weiteren Änderungen geplant seien, da man die südkoreanischen Vorgaben bereits erfülle. Die Verantwortlichen in Südkorea haben Berichten zufolge darauf allerdings mit Verwunderung reagiert und angedeutet, dass Apple bislang noch klar gegen diese Richtlinien handle.

Die Integration dieser Wahlmöglichkeit beruht auf einer kürzlichen in Südkorea erlassenen gesetzlichen Vorgabe . In einer Stellungnahme erklärt Google, dass man diese Entscheidung respektiere und mit den geänderten Richtlinien den Weg für die geforderte Wahlmöglichkeit für Nutzer bereite.

Google bietet Entwicklern in Südkorea fortan die Möglichkeit, ergänzend zur hauseigenen Google-Play-Abrechnung eine alternative Zahlungsoption in ihre Apps zu integrieren. Beim Bezahlen beispielsweise von In-App-Käufen können Nutzer dann neben einer Option zur Bezahlung über Google Play auch zu einer anderen Bezahlmethode geleitet werden.

