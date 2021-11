Damit verbunden muss man aber auch sagen, dass das Original bei „Time to Walk“ seinen besonderen Reiz hat. Mit teils sehr persönlichen Geschichten wollen euch hier prominente Persönlichkeiten auf Spaziergängen begleiten. Die Zeit unterwegs wird dabei als Training in Apples Fitness-App verbucht.

Mit dem Start von Fitness+ in Deutschland stehen euch jetzt auch Apples „Time to Walk“-Spaziergänge auf der Apple Watch zur Verfügung. Englisch müsst ihr dafür allerdings verstehen, denn bislang stehen die in unterschiedlichen Ländern verfügbaren Erzählungen ausschließlich im Original zur Verfügung.

Englische Originale verfügbar „Time to Walk“ bzw. „Zeit fürs Gehen“: Spaziergeschichten in Fitness+

