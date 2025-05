CarPlay Ultra: Die neue CarPlay-Generation startet mit Aston Martin

Ihr erinnert euch: Vor drei Jahren hat Apple das CarPlay der nächsten Generation angekündigt. In der Folge war lange Zeit auf der Webseite von Apple zu lesen, dass die ersten damit ausgestatteten Fahrzeugmodelle ab 2024 erhältlich sind. Daraus wurde bekanntlich nichts zu Beginn dieses Jahres hat Apple auch den entsprechenden Hinweis von seiner Webseite entfernt.

Nachdem die Ankündigung aus dem Sommer 2022 verpufft ist, musste dringend ein neuer, werbeträchtiger Name her. Apple vermarktet die neue Generation seiner Fahrzeugintegration jetzt als CarPlay Ultra. Die Technologie vereint Apple zufolge das Beste aus dem iPhone und das Beste aus dem Auto für ein tief integriertes Erlebnis.

Aber freut euch nicht zu früh. Nicht nur ist bei CarPlay Ultra keiner der vor drei Jahren von Apple angekündigten Autohersteller mit an Bord. CarPlay Ultra wird zu Beginn zudem nur in den USA und Kanada und ausschließlich in Neufahrzeugen von Aston Martin erhältlich sein. Der Rest der Welt muss sich einmal mehr auf ein Versprechen von Apple verlassen. Innerhalb der kommenden zwölf Monate sollen Kunden von Aston Martin auch in weiteren Ländern vom neuen CarPlay profitieren. Zudem hätten sich auch weitere Hersteller, darunter Hyundai, Kia und Genesis zur Integration von CarPlay Ultra entschlossen

Erweiterte Integration ins Fahrzeug

CarPlay Ultra bringt unterm Strich jene Erweiterungen, die Apple bereits 2022 angekündigt hat. Die Plattform soll stärker mit den Fahrzeugfunktionen verzahnt sein. Dazu gehören unter anderem dynamische Anzeigen im Instrumentencluster wie etwa digitale Darstellungen von Tacho, Drehzahlmesser, Tankanzeige oder Reifendruck. Die Software kann sowohl Fahrzeugdaten als auch Inhalte vom iPhone anzeigen und diese direkt im Sichtfeld des Fahrers zusammenführen.

Neben der reinen Anzeigefunktion bietet CarPlay Ultra auch erweiterte Steuerungsmöglichkeiten. So können Nutzer darüber nicht nur Komponenten wie etwa die Klimaanlage oder das Radio bedienen, sondern auch auf spezifische Einstellungen des Fahrzeugs zugreifen. Die Eingabe kann per Touchscreen, physische Bedienelemente oder Sprachassistent Siri erfolgen.

Gestaltungsspielraum für Hersteller

Ein zentrales Merkmal von CarPlay Ultra ist Apple zufolge die Möglichkeit, das Erscheinungsbild individuell an das jeweilige Fahrzeug anzupassen. Man arbeite dazu direkt mit den Designabteilungen der Automobilhersteller zusammen. Auf diese Weise sollen visuelle Themen entstehen, die sich in das jeweilige Bedienkonzept des Fahrzeugs einfügen. Nutzer können darüber hinaus Farben und Hintergrundbilder individuell anpassen.