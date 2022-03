Genug getrunken? WaterMinder mit neuer Apple Watch App

WaterMinder notiert die gewissenhafte Pflege der App in Apples Health-Übersicht und versteht sich neben Millilitern auch auf alternative Mengenangaben, was bei längeren Aufenthalten in den USA und der UK von Vorteil sein kann. Die Applikation bringt mehrere iMessage-Sticker mit, verzichtet auf ein Abonnement und will euch dabei helfen den regelmäßigen Griff zum Wasserglas zu konditionieren.

Die App, die in regelmäßigen Intervallen zur Flüssigkeitsaufnahme motiviert, wurde erst zum Jahreswechsel in Version 5.0 veröffentlicht. Version 5.1 liefert nun die aufgeschobenen Neuerungen für die Apple Watch nach, bringt aber auch Wartungs-Updates für iPhone und iPad mit.

Zudem zeigt Apples Computeruhr nun auch den aus der iPhone-Applikation bekannten Water-Level-Indikator an, der in Abhängigkeit von der Tageszeit die empfohlene Flüssigkeitsmenge darstellt.

Nach Angaben der Entwickler wurde die Watch-App in der Programmiersprache Swift vollständig neu geschrieben und soll nicht nur deutlich performanter arbeiten, sondern auch die Eingabe neu aufgenommener Flüssigkeitsmengen beschleunigen und den persönlichen Status in Sachen Flüssigkeitsaufnahme auf einen Blick erkennen lassen.

Insert

You are going to send email to