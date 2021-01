Gerüchteküche sieht Kombi aus Face ID und Touch ID im iPhone 13

Apple wirft ja in letzter Zeit so einige Entscheidungen der letzten Jahre über den Haufen. Wie es scheint, steigen damit verbunden auch die Chancen auf die Rückkehr von Touch ID beim iPhone. Die stetigen Gerüchte, dass Apple den Fingerabdrucksensor als zusätzliche Option zur Authentifizierung neben Face ID auf kommenden iPhones anbietet, hat das News-Portal Bloomberg bereits vergangene Woche aufgewärmt. Jetzt stimmen mit Jon Prosser und „L0vetodream“ zwei weitere, in der Vergangenheit zumindest teilweise verlässliche „Leaker“ in diesen Chor ein.

Prosser hat die Forderung nach der Wiedereinführung von Touch ID mit einem „Du wirst es bekommen“ beantwortet, und sein Kollege „L0vetodream“ stimmt mit einem „Es wird bald zurück sein“ ein.

Insbesondere seit der Einführung der Maskenpflicht vermissen iPhone-Besitzer die Authentifizierung per Fingerabdruck mehr als zuvor. Apple wird schon geraume Zeit nachgesagt, dass an einem in den Bildschirm integrierten Fingerabdrucksensor geforscht wird, ähnlich wie wir es von Samsung-Geräten kennen. Auch der aktuelle Bloomberg-Artikel spielt auf eine solche Umsetzung an, wobei wir weiterhin auch eine Kombination aus Touch ID in der Standby-Taste und Face ID für eine interessante Lösung halten. Apple hat den Fingerabdrucksensor im aktuellen Modell des iPad Air in die Standby-Taste gepackt und ermöglicht so einen vollflächigen Bildschirm, ohne dabei auf die Authentifizierung per Touch ID verzichten zu müssen.