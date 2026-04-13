Gemma 4 auf dem iPhone: Google bringt lokale KI-App ohne Internet

Mit der AI Edge Gallery hat Google eine neue iPhone-Anwendung veröffentlicht, die große Sprachmodelle direkt auf dem Gerät ausführt. Im Mittelpunkt steht dabei die Unterstützung für die Modellfamilie Gemma 4, die ohne Internetverbindung genutzt werden kann.

Für vergleichbare Anwendungsfälle waren Nutzer bislang häufig auf Drittanbieter-Apps wie etwa Russet angewiesen. Russet haben wir vor einigen Wochen auf ifun.de vorgestellt. Die komplett kostenfreie App stellt lokale KI-Funktionen auf Basis von Apple Intelligence und anderen Modellen bereit und bietet dafür eine typische Chatbot-Oberfläche. Mit der neuen AI Edge Gallery bietet nun auch Google eine eigene Anwendung an, die das Ausführen von KI-Modellen direkt auf dem iPhone ermöglicht.

Die App erlaubt es, verschiedene offene KI-Modelle herunterzuladen und auf dem eigenen Gerät auszuführen. Alle Berechnungen erfolgen lokal. Inhalte wie Texte, Bilder oder Sprachaufnahmen verlassen das Gerät nicht. Dadurch sollen Datenschutz und Reaktionsgeschwindigkeit verbessert werden.

Agentenfunktionen und multimodale Nutzung

Mit Gemma 4 erweitert Google die Möglichkeiten mobiler KI deutlich. Die Modelle können nicht nur klassische Chat-Antworten liefern, sondern auch sogenannte Agentenfunktionen. Dazu zählen etwa das Auswerten von Daten oder das Erstellen strukturierter Zusammenfassungen. Bei bestehender Internetverbindung lassen sich zusätzlich externe Schnittstellen ansprechen.

Ein zentrales Element der App sind erweiterbare Funktionen, die als Werkzeuge in die KI eingebunden werden können. Dazu gehören etwa Wissensabfragen, Kartenansichten oder visuelle Auswertungen. Nutzer können diese Bausteine selbst hinzufügen oder aus einer Community übernehmen.

Neben Text versteht die Anwendung auch Bilder und Sprache. Fotos lassen sich analysieren und beschreiben, während Audioaufnahmen direkt auf dem Gerät transkribiert werden. Ergänzt wird dies durch einen Testbereich für Eingaben, in dem sich Parameter wie Antwortverhalten gezielt anpassen lassen.

Parallel zum Launch der Google-App wurde auch Russet weiterentwickelt. Die Anwendung, die ursprünglich auf Apple Intelligence aufbaut, unterstützt inzwischen ebenfalls Gemma 4. Hinzu kommen neue Funktionen wie anpassbare Antwortstile und eine vereinfachte Steuerung von Systemfunktionen direkt aus dem Chat heraus.