Gelöschte Nachrichten in iOS 16: Wirklich weg erst nach 30 Tagen

In der neuen Übersicht tauchen alle gelöschten Konversationen und die noch verbleibenden Tage auf, in denen der Löschvorgang wieder rückgängig gemacht werden kann.

Grundsätzlich reicht der Besuch der Nachrichten-Applikation für das Wiederherstellen gelöschter Konversation aus. Oben links wählt ihr die Taste „Bearbeiten“ und anschließend den neuen Button „Zuletzt gelöscht anzeigen“. Hier bietet iOS 16 nun einen Papierkorb mit Verfallsdaten an, so ähnlich wie das Foto-Album „Zuletzt gelöscht“ innerhalb der Fotos-Applikation.

