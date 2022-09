Always-On-Display beim iPhone 14 Pro: In diesen Situationen geht es aus

Apple geht in einem neu veröffentlichten Support-Dokument auf die Funktionsweise des Always-On-Displays der neuen iPhone 14 Pro-Modelle ein und nennt in diesem erstmals auch die Situationen, in denen das dem Namen nach eigentlich immer aktive Display dann doch ausgeschaltet wird.

Umgedreht und eingesteckt

So macht das Support-Dokument #HT213435 („Use Always-On display with your iPhone 14 Pro or iPhone 14 Pro Max“) darauf aufmerksam, dass die neuen iPhone-Modelle zum Sparen noch vorhandener Akkukapazität das Display komplett deaktivieren, sobald das iPhone mit dem Display nach unten auf einen Tisch oder eine andere Ablage gelegt wird.

Gleiches gilt für den Transport des iPhones in Hose oder Handtasche. Sobald das Gerät verstaut wurde, schaltet sich das Display aus.

Im Fokus- und Stromsparmodus

Softwareseitig deaktivieren das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max ihren größten Energieverbraucher, sobald der Schlafen-Fokus oder der Stromsparmodus aktiviert beziehungsweise das iPhone per CarPlay mit einem Fahrzeug verbunden wurde.

Auch beim Einsatz der sogenannten Kamera-Übergabe, bei der das iPhone als Webcam am Mac eingesetzt werden kann, deaktiviert sich das Display der neuen Geräte vollständig.

iOS 16 soll mit der Zeit hinzulernen

Apple gibt zudem an, dass das iPhone das Nutzungsverhalten seiner Anwender mit der Zeit genauer kennenlernen und dann proaktiv auf vermutete Nutzungsauszeiten reagieren wird.

Vorstellbar wäre hier etwa ein regelmäßiger, wöchentlicher Termin (beispielsweise der Klavierunterricht), bei dem das iPhone weder auf dem Bauch liegt noch in einer Tasche verstaut wurde aber dennoch zwei Stunden am Stück nicht in die Hand genommen und genutzt wird.

Zudem schaltet sich das Display aus, sobald ihr euch mit angelegter und gekoppelter Apple Watch vom iPhone 14 Pro entfernt. In dem zur Stunde ausschließlich in einer englischen Sprachversion vorliegenden Dokument heißt es dazu: