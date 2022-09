Zehn erwähnenswerte App-Updates I: Von Albums über Bandbreite bis HealthFit

HealthFit ist einer unserer großen Sport-Favoriten und eine der besten Anwendungen für regelmäßige Läufer, die ihre Trainingseinheiten gerne übersichtlich präsentiert bekommen wollen. Jetzt in Version 10 verfügbar („the biggest update ever“) bietet die HealthFit-App mehrere neue Ansichten und die volle Unterstützung für alle neuen Fitnessmodi von watchOS 9 an.

Der auf die Wiedergabe ganzer Alben spezialisierte Audioplayer Albums ist zusammen mit iOS 16 in der neuen Version 5.0 erschienen und bringt eine in weiten Teilen neu gestaltete Oberfläche mit. Neu ist zudem die Anzeige der laufenden Audioqualität und der Bereich Collections in der Startansicht.

