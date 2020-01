Geldmaschine Apple: App-Store-Rekord und höchster Börsenkurs

Tim Cook darf sich mit Blick auf die Weihnachtstage die Hände reiben. Apple kann im App Store Rekordeinnahmen einstreichen, darüber hinaus schreibt die Apple-Aktien den höchsten Wert seit dem Börsengang des Unternehmens im Dezember 1980.

Den Zahlen der App-Analysten von SensorTower zufolge haben Apple-Kunden am ersten Weihnachtsfeiertag weltweit 193 Millionen Dollar im App Store gelassen. Dies entspricht einem Wachstum von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Android-Nutzer haben bei Google Play mit 84 Millionen Dollar nichtmal die Hälfte ausgegeben, Google muss sich zudem mit einem vergleichsweise geringem Wachstum von nur 2,7 Prozent im Jahresvergleich zufrieden geben.

Spiele bleiben dabei der größte Geldbringer. Mit 210 Millionen Dollar zeichnen Spiele-Apps über beide Plattformen hinweg für satte 76 Prozent der Einnahmen verantwortlich.

Apple-Aktie knackt die 300 Dollar

An der New Yorker Börse konnte die Apple-Aktie am gestrigen 2. Januar zudem erstmals die 300-Dollar-Marke knacken. Das Papier befindet sich derzeit auf seinem bisherigen Höchststand, in Deutschland liegt die Aktie aktuell bei knapp 268 Euro. Damit zeigt sich rückblickend auch ein imposanter Jahresverlauf. Vor 365 Tagen war die Apple Aktie an der Frankfurter Börse mit 126 Euro nicht mal die Hälfte wert.