iPhone-Tipp: GPS-Daten beim Teilen von Bildern entfernen

Wisst ihr, wie man beim Teilen von iPhone-Fotos verhindert, dass die GPS-Koordinaten der Bilder mitgeschickt werden? Der Entsprechende Schalter lässt sich über die Taste „Optionen“ oben auf dem Teilen-Bildschirm aufrufen.

Auf der sich darauf hin öffnenden Einstellungsseite ist der Schalter „Standort“ standardmäßig aktiviert. Wenn ihr die Ortsdaten aus den zu verschickenden Bildern entfernen wollt, müsst ihr diese Option deaktivieren. Umgekehrt könnt ihr hier auch dafür sorgen, dass ihr mit einem Bild sämtliche standardmäßig nicht mitgeschickten Originaldaten, darunter auch der Bearbeitungsverlauf sowie Metadaten wie eure Schlagworte und Bildbeschreibungen mitschickt.

Anhand der eingebetteten GPS-Daten lässt sich in der Regel exakt anzeigen, wo das jeweilige Foto aufgenommen wurde. Ihr könnt diese Anzeige auf dem iPhone abrufen, in dem ihr das Bild in der Fotos-App ein Stück nach oben schiebt.