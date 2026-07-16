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Fahrzeugfunktionen wandern zunehmend in die App

MyŠkoda App erhält neuen Campingmodus für Elektroautos
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Der Autobauer Škoda erweitert seine Fahrzeugapp um eine Funktion für Übernachtungen und längere Pausen. Der neue Campingmodus hält die zuvor gewählte Temperatur im Innenraum automatisch konstant. Damit können Reisende ihr Elektroauto nutzen, um darin zu schlafen oder sich während eines Aufenthalts auszuruhen.

Skoda App

Die Funktion soll für die elektrischen Baureihen Epiq, Elroq, Enyaq und Peaq verfügbar sein. Das gilt unabhängig von der jeweiligen Fahrzeuggeneration und der installierten Fahrzeugsoftware. Voraussetzung sind aktive Škoda Connect Dienste.

Mindestens 30 Prozent Akkuladung erforderlich

Der Campingmodus lässt sich über ein Symbol in der MyŠkoda App einschalten. Anschließend aktiviert das Fahrzeug seine Klimaanlage und regelt die Temperatur über einen längeren Zeitraum hinweg. Anders als bei einer zeitlich begrenzten Vorklimatisierung bleibt die Klimatisierung damit auch während einer Übernachtung aktiv.

Skoda Camping 2500

Für die Nutzung muss die Hochvoltbatterie zu mindestens 30 Prozent geladen sein. Dadurch soll genügend Energie für die Klimatisierung verbleiben. Wie stark sich der Betrieb auf die Reichweite auswirkt, hängt unter anderem von der Außentemperatur, der gewählten Innentemperatur und der Dauer der Nutzung ab.

Der Campingmodus wird mit Version 8.14 der MyŠkoda App eingeführt. Ein Werkstattbesuch oder eine Aktualisierung der Fahrzeugsoftware ist nach Angaben des Herstellers nicht notwendig. Besitzer kompatibler Elektroautos müssen lediglich die App auf ihrem Smartphone aktualisieren.

Fahrzeugfunktionen wandern zunehmend in die App

Škoda hatte seine unterschiedlichen mobilen Angebote bereits 2020 in der MyŠkoda App zusammengeführt. Seitdem dient sie als zentrale Verbindung zwischen Fahrzeug und Smartphone. Bestehende Konten und bereits hinterlegte Autos wurden damals automatisch übernommen.

Über die Anwendung lassen sich unter anderem der Fahrzeugstatus prüfen, Ladevorgänge verwalten und Routen planen. Bei neueren Versionen von Elroq und Enyaq kommen weitere Funktionen hinzu. Dazu zählen die Synchronisierung von Navigationszielen, zusätzliche Angaben zum Energieverbrauch und das ferngesteuerte Einparken. Diese Modellreihen unterstützen außerdem einen digitalen Fahrzeugschlüssel in der Wallet App. Einige dieser Erweiterungen setzen allerdings neue Hardware voraus und lassen sich bei älteren Fahrzeugen nicht nachrüsten.

Der Campingmodus unterscheidet sich davon, weil er laut Škoda auch auf früheren Generationen der Elektrofahrzeuge bereitgestellt werden soll. Entscheidend sind eine ausreichende Akkuladung, die aktualisierte App und ein aktiver Zugang zu den Onlinediensten des Herstellers.

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Entwickler: Skoda Auto a.s.
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16. Juli 2026 um 16:49 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    14 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Fast verrückt, dass das nicht von Beginn an Standard bei Skoda, VW und Co. war.

    Tesla hat es doch schon Jahre vorgemacht und man konnte auch sehen, wie gut die Community das Feature angenommen hat.

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  • Keine Begeisterung für Verlagerung von Funktionen in die App, die unproblematisch auch über das Display im Auto gesteuert werden können. Gerne zusätzlich, aber bitte keine Abhängigkeit zur App und damit Cloud Diensten ;-(

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  • Toyota in Hybriden seit 2004
    Tesla seit 2017
    Kia/Hyundai seit 2018
    Rivian seit 2022
    Nio seit 2022…
    Ich glaube nicht dass das bei VAG in 2026 noch einen Artikel wert ist^^

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  • Ich fahre ein Auto um irgendwo anzukommen und nicht um mich auszuruhen.
    Wenn ich tanken muss fahr ich an der Tankstelle und fahr in fünf Minuten weg fertig.
    Davon abgesehen wird die Software eh nicht vernünftig funktionieren weil sie von VW kommt.

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  • Wenn es Skoda macht, bedeutet das noch nicht, dass das auch bei VW kommt. Sie das peinliche gehampelt mit der API.

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  • Es ist einfach eine neue Funktion, welche mit der neunen App-Version kommt. Ist doch schön.
    Aber scheinbar nicht gut genug für den deutschen Dauernörgler.

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  • Wallet Schlüssel für Kodiaq!! Kann doch nicht so schwer sein!

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