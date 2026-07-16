MyŠkoda App erhält neuen Campingmodus für Elektroautos

Der Autobauer Škoda erweitert seine Fahrzeugapp um eine Funktion für Übernachtungen und längere Pausen. Der neue Campingmodus hält die zuvor gewählte Temperatur im Innenraum automatisch konstant. Damit können Reisende ihr Elektroauto nutzen, um darin zu schlafen oder sich während eines Aufenthalts auszuruhen.

Die Funktion soll für die elektrischen Baureihen Epiq, Elroq, Enyaq und Peaq verfügbar sein. Das gilt unabhängig von der jeweiligen Fahrzeuggeneration und der installierten Fahrzeugsoftware. Voraussetzung sind aktive Škoda Connect Dienste.

Mindestens 30 Prozent Akkuladung erforderlich

Der Campingmodus lässt sich über ein Symbol in der MyŠkoda App einschalten. Anschließend aktiviert das Fahrzeug seine Klimaanlage und regelt die Temperatur über einen längeren Zeitraum hinweg. Anders als bei einer zeitlich begrenzten Vorklimatisierung bleibt die Klimatisierung damit auch während einer Übernachtung aktiv.

Für die Nutzung muss die Hochvoltbatterie zu mindestens 30 Prozent geladen sein. Dadurch soll genügend Energie für die Klimatisierung verbleiben. Wie stark sich der Betrieb auf die Reichweite auswirkt, hängt unter anderem von der Außentemperatur, der gewählten Innentemperatur und der Dauer der Nutzung ab.

Der Campingmodus wird mit Version 8.14 der MyŠkoda App eingeführt. Ein Werkstattbesuch oder eine Aktualisierung der Fahrzeugsoftware ist nach Angaben des Herstellers nicht notwendig. Besitzer kompatibler Elektroautos müssen lediglich die App auf ihrem Smartphone aktualisieren.

Fahrzeugfunktionen wandern zunehmend in die App

Škoda hatte seine unterschiedlichen mobilen Angebote bereits 2020 in der MyŠkoda App zusammengeführt. Seitdem dient sie als zentrale Verbindung zwischen Fahrzeug und Smartphone. Bestehende Konten und bereits hinterlegte Autos wurden damals automatisch übernommen.

Über die Anwendung lassen sich unter anderem der Fahrzeugstatus prüfen, Ladevorgänge verwalten und Routen planen. Bei neueren Versionen von Elroq und Enyaq kommen weitere Funktionen hinzu. Dazu zählen die Synchronisierung von Navigationszielen, zusätzliche Angaben zum Energieverbrauch und das ferngesteuerte Einparken. Diese Modellreihen unterstützen außerdem einen digitalen Fahrzeugschlüssel in der Wallet App. Einige dieser Erweiterungen setzen allerdings neue Hardware voraus und lassen sich bei älteren Fahrzeugen nicht nachrüsten.

Der Campingmodus unterscheidet sich davon, weil er laut Škoda auch auf früheren Generationen der Elektrofahrzeuge bereitgestellt werden soll. Entscheidend sind eine ausreichende Akkuladung, die aktualisierte App und ein aktiver Zugang zu den Onlinediensten des Herstellers.