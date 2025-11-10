Neue App vom Count-on-me-Entwickler
Geheimtipp „Prime Timer“: Schnelle, funktionale Timer-App für iOS
Mit der neuen App Prime Timer setzt Entwickler Mischa Hildebrand seine Reihe funktionaler iOS-Werkzeuge fort. Nach der bereits 2022 veröffentlichten Zähler-Anwendung Count on me, die das manuelle Erfassen beliebiger Ereignisse oder Objekte ermöglichte, steht nun ein Timer im Mittelpunkt, der sich für den Einsatz in Alltag, Arbeitsumfeld und Freizeit eignet.
Die App ist kostenfrei im App Store erhältlich und unterstützt sowohl das iPhone als auch das iPad.
Im Unterschied zu vielen anderen Lösungen verzichtet Prime Timer auf komplexe Voreinstellungen oder animierte Designs und konzentriert sich stattdessen auf eine klare, reduzierte Darstellung. Die Anwendung lässt sich direkt über den Home-Bildschirm als Widget, über Live-Aktivitäten im Sperrbildschirm sowie über Steuerfunktionen im Kontrollzentrum bedienen. Auch der Action Button aktueller iPhone-Modelle kann zur Steuerung genutzt werden.
Direktstart aus Kontrollzentrum möglich
Der Timer liefert visuelles, akustisches und haptisches Feedback. Beim Ablaufen der eingestellten Zeit kommt ein standardisierter Systemalarm zum Einsatz, vergleichbar mit dem des integrierten iOS-Timers. Darüber hinaus bietet die App mehrere Konfigurationsmöglichkeiten. Dazu gehören die manuelle Eingabe der Zeitspanne, der Start über einen Fingertipp sowie Optionen zur schnellen Anpassung in Einzelschritten. Die Plus- und Minus-Symbole zur Feineinstellung wurden mit dem letzten Update überarbeitet, ebenso das Onboarding für neue Nutzer.
Geeignet ist Prime Timer unter anderem für strukturierte Gesprächsformate, wie Workshops oder Vorträge, aber auch für private Anwendungen wie Kochen, Meditation oder konzentrierte Arbeitsphasen. Die App ist in vielerlei Hinsicht gut in das iPhone-Betriebssystem integriert, unterstützt den Dark Mode und kostet euch keinen Cent.
Und?
Nicht jeder hat schon iOS 26, mit iOS 18 lässt es sich nicht installieren.
Nunja.
Eine der ganz wenigen Sachen, die Siri kann: „Timer 3 Minuten „.
Und sogar mehrere verschiedene Timer, wenn man sie benennt…
Du kannst sogar „Timer“ weglassen :)
Cool, wusste ich gar nicht. Danke
Ich auch nicht.Danke.
Dann kann ich auch ein Timer Widget für den Sperrbildschirm erstellen. Wozu denn diese App?
Wie?
Die native iOS-App hat bei mir keine Timer Widgets, nur Wecker-Widgets.
Ich verstehe die Frage, die ich auch gestellt hätte, wenn jemand mit ner Timer-App um die Ecke käm. Ich kann sie schwer akademisch beantworten. Viele lieben die App und erkennen ihren Wert erst, wenn sie sie ein paar Tage aktiv nutzen. Dann fühlt man die “Fluidität” und die reibungslose Integration ins System, die über den System-Timer hinaus geht.
Bzgl. Siri kann natürlich keine Drittanbieter-App mit Apple konkurrieren, weil in jedem Siri-Befehl zwangsläufig immer der App-Name enthalten sein muss. Das macht’s automatisch etwas komplizierter. Aber es spricht nichts dagegen, beide Apps zu verwenden je mach Use Case.
Sehr schön gestaltete App, wie auch der Counter. Richtig cool finde ich die Zeiteinstellung nach dem Uhr-Prizip!
Falls der Entwickler mitliest: Vielen vielen. Dank!
PS: eine Stopwatch in dem Stil wäre auch was feines, würde dafür auch bezahlen ;)