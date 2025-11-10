Geheimtipp „Prime Timer“: Schnelle, funktionale Timer-App für iOS

Mit der neuen App Prime Timer setzt Entwickler Mischa Hildebrand seine Reihe funktionaler iOS-Werkzeuge fort. Nach der bereits 2022 veröffentlichten Zähler-Anwendung Count on me, die das manuelle Erfassen beliebiger Ereignisse oder Objekte ermöglichte, steht nun ein Timer im Mittelpunkt, der sich für den Einsatz in Alltag, Arbeitsumfeld und Freizeit eignet.

Neue App vom Count-on-me-Entwickler

Die App ist kostenfrei im App Store erhältlich und unterstützt sowohl das iPhone als auch das iPad.

Im Unterschied zu vielen anderen Lösungen verzichtet Prime Timer auf komplexe Voreinstellungen oder animierte Designs und konzentriert sich stattdessen auf eine klare, reduzierte Darstellung. Die Anwendung lässt sich direkt über den Home-Bildschirm als Widget, über Live-Aktivitäten im Sperrbildschirm sowie über Steuerfunktionen im Kontrollzentrum bedienen. Auch der Action Button aktueller iPhone-Modelle kann zur Steuerung genutzt werden.

Direktstart aus Kontrollzentrum möglich

Der Timer liefert visuelles, akustisches und haptisches Feedback. Beim Ablaufen der eingestellten Zeit kommt ein standardisierter Systemalarm zum Einsatz, vergleichbar mit dem des integrierten iOS-Timers. Darüber hinaus bietet die App mehrere Konfigurationsmöglichkeiten. Dazu gehören die manuelle Eingabe der Zeitspanne, der Start über einen Fingertipp sowie Optionen zur schnellen Anpassung in Einzelschritten. Die Plus- und Minus-Symbole zur Feineinstellung wurden mit dem letzten Update überarbeitet, ebenso das Onboarding für neue Nutzer.

Geeignet ist Prime Timer unter anderem für strukturierte Gesprächsformate, wie Workshops oder Vorträge, aber auch für private Anwendungen wie Kochen, Meditation oder konzentrierte Arbeitsphasen. Die App ist in vielerlei Hinsicht gut in das iPhone-Betriebssystem integriert, unterstützt den Dark Mode und kostet euch keinen Cent.