Neue Thriller-Serie mit Bjarne Mädel

Hörspiele in der ARD Audiothek: Neue Serien und thematische Feeds
Mit dem nach wie vor anhaltenden Podcast-Boom erfreuen sich auch Hörspielproduktionen wieder zunehmender Beliebtheit. Viele Hörerinnen und Hörer haben sich daran gewöhnt, über längere Zeit zuzuhören, wodurch längere Formate wieder stärker nachgefragt werden.

Ard Audiothek

Die ARD reagiert auf dieses Interesse mit neuen Angeboten: Neben einer aufwendig produzierten Thriller-Serie mit Bjarne Mädel startet sie nun auch thematisch gebündelte Podcast-Feeds, die den Zugang zu Hörspielen erleichtern sollen.

Neue Thriller-Serie „Monos“

Mit „Monos“ startet am 14. November eine neue achtteilige Hörspielserie in der ARD Audiothek. Die Produktion unter Federführung des WDR erzählt die Geschichte eines Gefängnisprojekts auf einer abgelegenen Insel, das aus dem Ruder läuft. Schauspieler Bjarne Mädel übernimmt die Rolle des Gefängniswärters René, dessen Vergangenheit eng mit dem Schicksal der Insassen verknüpft ist.

Monos

Als ein Häftling spurlos verschwindet, gerät Mitinsasse Micha, gesprochen von Dimitrij Schaad, in Bedrängnis. Der Kontakt zur Außenwelt reißt ab, eine Leiche wird angespült und Misstrauen breitet sich aus. In der angespannten Situation stellt sich die Frage, wem noch zu trauen ist.

Neue Feeds für gezielten Hörspielzugang

Zeitgleich mit den ARD Hörspieltagen hat die ARD neue Podcast-Feeds für ihre Hörspielangebote eingeführt. Nutzer können nun gezielt nach Genre auswählen: Science-Fiction, Comedy, Literatur, Klangkunst oder ein gemischter Feed mit wechselnden Inhalten.

Nicht Mehr Suchen, Sondern Finden! / Ab Sofort Alle ARD Hörspiele Gebündelt In Neuen Podcast Feeds

Produktionen wie „Das Portal“, „Nothing Serious“ oder „Große Geschichten“ sollen den Zugang zu thematisch passenden Formaten erleichtern.

Die Angebote erscheinen regelmäßig zuerst in der ARD Audiothek und richten sich an ein breites Publikum. Mit dieser Bündelung will die ARD die Vielfalt ihrer Inhalte sichtbarer machen und die Auffindbarkeit verbessern. Alle Inhalte lassen sich ohne Werbung mobil und kostenlos streamen.

10. Nov. 2025 um 17:27 Uhr von Nicolas


  • Das hört sich ja gut an, werde ich mal ausprobieren. Danke für die Info. :-)

  • Dem könnte ich eher etwas abgewinnen, als den ganzen Podcasts wo über Stunden einfach nur über irgendwas sinnlos gelabert wird, um möglich viel Werbung integrieren zu können, oder um ein Abo zu verkaufen

  • Krimis, Krimis, Krimis….
    Sooooo Langweilig.
    Ich kann es nicht mehr hören und nicht mehr sehen.

  • Leider ist die ARD Audiothek-App bis heute bei mir nicht zuverlässig und unkomfortabel. Neue Episoden werden zwar in der Abo-Übersicht markiert, aber die einzelnen Episoden nicht, neue sind am besten über das Hauptmenü zu finden ;(

