Erste-Hilfe-Videos: YouTube platziert geprüfte Inhalte prominenter

Googles Videoplattform YouTube stellt in Deutschland eine neue Funktion bereit, die den Zugriff auf grundlegende Informationen zur Ersten Hilfe vereinfachen soll. Wer gezielt nach Begriffen wie „Herzinfarkt“, „CPR“ oder „Blutung stoppen“ sucht, erhält ab sofort strukturierte Video-Ergebnisse, die von anerkannten Fachkräften oder Organisationen aus dem Gesundheitsbereich stammen.

Diese Inhalte erscheinen in einem neu eingerichteten Abschnitt der Suchergebnisse und sollen so schneller auffindbar sein.

Die bereitgestellten Videos sind kompakt gestaltet und darauf ausgelegt, auch in stressbelasteten Situationen verständlich zu bleiben. Sie enthalten Anleitungen zu typischen Erste-Hilfe-Maßnahmen und sollen vor allem dabei unterstützen, bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes handlungsfähig zu bleiben. Das Angebot richtet sich insbesondere an Personen ohne medizinische Vorkenntnisse, die in Notfällen reagieren müssen.

Beiträge deutscher Gesundheitsinstitutionen

Zum Start der Funktion in Deutschland kooperiert YouTube mit zahlreichen Partnern aus dem Gesundheitswesen. Beteiligt sind unter anderem Kliniken, Krankenkassen sowie medizinisch geschulte YouTube-Kanäle. Inhaltlich decken die Videos ein breites Themenspektrum ab, darunter Wiederbelebungsmaßnahmen, Druckverbände, Verhalten bei Schlaganfall oder auch Hinweise im Fall von Vergiftungen.

Laut Plattform sollen die Inhalte sowohl zur Vorbereitung auf denkbare Notlagen als auch für den unmittelbaren Einsatz bei akuten Ereignissen geeignet sein. Ziel ist es, fundierte Informationen über Erste-Hilfe-Maßnahmen möglichst niedrigschwellig zugänglich zu machen.

Die neue Darstellung in der Suche ist Teil der globalen Gesundheitsinitiative, die YouTube seit 2020 verfolgt. Im Zentrum steht die Zusammenarbeit mit medizinischen Fachleuten zur Bereitstellung qualitätsgesicherter Informationen. Das Projekt wird auch in anderen Ländern mit lokalen Partnern angeboten.