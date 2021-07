Apps auf Rezept: Das sind die ersten 12 iPhone-Anwendungen

Das mittlerweile ans Netz gegangene Verzeichnis der digitalen Gesundheitsanwendungen listet (inklusive der letzten Bekanntmachung vom 01.07.2021) nur 12 Applikationen, die auch für das iPhone erhältlich sind. Lediglich eine davon ist dauerhaft in das Verzeichnis aufgenommen, alle anderen besitzen nur einen vorläufigen Platz in der Übersicht des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM).

