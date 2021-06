App-Geheimtipp: Organic Maps mit CarPlay-Integration

iPhone-Nutzer, die sich in Sachen Navigation und Karten gerne beim unabhängigen Material der Open-Street-Map bedienen und das von der Community gepflegte Angebot den dominierenden Online-Karten von Apple und Google vorziehen, sollten unbedingt einen Blick auf die junge iPhone-Applikation Organic Maps werfen.

Diese steht seit einer guten Woche im App Store bereit und verfügt seit gestern nun auch über die Anbindung an Apples Fahrzeug-Lösung CarPlay und erfüllt damit nun so gut wie alle Basisanforderungen an eine Karten-Applikation.

Neuentwicklung auf Basis von Maps.me

Organic Maps ist ein neues Software-Projekt, das auf dem Code des Maps.me-Angebotes basiert.

Gestartet wurde die Entwicklung von Organic Maps, da sich die Truppe hinter Maps.me zuletzt immer stärker auf die Monetarisierung der Anwendung konzentrierte, Energie dafür aufbrachte Werbebanner und Crypto-Währungen einzuführen und die Kernaufgabe, eine gute Open-Street-Map-Applikation zur Verfügung zu stellen, aus den Augen zu verlieren schien.

Hier will Organic Maps mit einem geschärften Blick aufs Wesentliche nun in die Bresche springen. Der nur 120 MB kleine Download bietet Offline-Karten an (Deutschland ist etwa in 48 einzeln ladbare Regionen gesplittet), versteht sich auf die klassische Turn-by-Turn-Navigation und unterscheidet zwischen Fahrzeug-, Fahrrad und Fußgänger-Navigation.

Kostenfrei und Datensparsam

Eines der wichtigsten Funktionsversprechen ist der Datenschutz-Aspekt von Organic Maps. Die Komplett kostenfreie Anwendung verzichtet auf Werbung, Nutzer-Tracking, Telemetrie und Registrierungen.

Neben der CarPlay-Anbindung bietet die aktuelle Version von Organic Maps einen Dunkelmodus, ermöglicht die Straßen-Suche über eine lokale Offline-Suchfunktion und lässt sich sowohl auf dem iPhone als auch auf dem iPad einsetzen.