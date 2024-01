Geheimtipp Arc Search: KI-Browser surft für euch

Die Macher des alternativen Neo-Browsers Arc boten bislang lediglich die iPhone-Anwendung Arc für iOS an, die den Zugriff auf die persönlichen Lesezeichen und eine ganz nett gestalteten Online-Alternative zu Apples Browser offerierte, Safari ansonsten jedoch nur wenig entgegenzusetzen hatte. ARC für iOS war zwar ein nettes Beiwerk des offiziellen Arc-Browser, konnte sich auf dem iPhone jedoch nicht wirklich durchsetzen.

Eine Beschreibung, die ausdrücklich nicht auf die Neuveröffentlichung Arc Search zutrifft. Der neue iPhone-Download, der Arc-Macher versorgt euch mit einem intelligenten Browser, der nach Eingabe eurer Stichwörter das Netz weitgehend selbstständig nach zugehörigen Informationen abgrast und euch diese anschließend in einem übersichtlichen Recherche-Bericht präsentiert.

Arc Search fasst dabei die relevantesten Suchergebnisse zusammen, extrahiert Kerninformationen und häufig auftauchende Details, zeigt Bilder an und bietet eine zugehörige Auswahl von Links, die eine vertiefende Auseinandersetzung mit dem Thema ermöglichen. Damit bietet sich die iPhone-Applikation als erster Anlaufpunkt für Themenbereiche und Suchaufträge an, mit denen ihr noch überhaupt nicht vertraut seid.

a little Sunday surprise for you…

meet @browsercompany's 2nd product:

🔍Arc Search🔎

it's a default browser for your iPhone

…that BROWSES FOR YOU

the origin story is a bit unusual so I wanted to give you the full backstory: pic.twitter.com/pkVQJYN0QQ

— Josh Miller (@joshm) January 28, 2024