Für heiße Tage: Neue Autohalterung mit Aktivkühlung, QI2 und 25 Watt

Ugreen erweitert sein Sortiment an magnetischen iPhone-Ladegeräten für den Fahrzeugeinsatz um ein neues Modell mit integrierter Kühlung. Die Halterung unterstützt den Qi2-Standard und soll kompatible iPhones mit bis zu 25 Watt kabellos laden.

Damit ergänzt der Zubehöranbieter seine bereits verfügbaren Qi2-Autohalterungen, die bislang entweder mit 15 Watt oder ebenfalls mit 25 Watt, jedoch ohne aktive Kühlung angeboten wurden.

Der Markt für magnetische Fahrzeughalterungen hat sich in den vergangenen Monaten spürbar verändert. Seit Apple bei aktuellen iPhone-Generationen höhere kabellose Ladeleistungen ermöglicht, setzen immer mehr Hersteller auf Qi2-kompatibles Zubehör.

Kühlsystem soll Leistungsabfall verhindern

Die neue Halterung setzt auf ein dreistufiges Kühlsystem. Zum Einsatz kommen ein thermoelektrisches Kühlelement, ein integrierter Lüfter sowie wärmeableitende Materialien an der Kontaktfläche zum iPhone. Laut Hersteller soll die Temperatur dadurch effektiv abgeführt werden können.

Der Hintergrund ist einfach erklärt: Beim kabellosen Laden entsteht Wärme. Wird das iPhone zu warm, reduziert es automatisch die Ladeleistung, um Akku und Elektronik zu schützen. Eine aktive Kühlung kann dazu beitragen, die maximale Ladegeschwindigkeit länger aufrechtzuerhalten.

Die Alternative vom Spigen: 25W-Autoladehalter mit aktiver Kühlung

Ein ähnliches Konzept verfolgt Ugreen bereits bei seinem MagFlow-Pro-Ladegerät für den Schreibtisch. Dort kombiniert der Hersteller ebenfalls eine aktive Kühlung mit höheren Qi2-Ladeleistungen.

Bis zu 25 Watt nur mit passender Stromversorgung

Die neue Fahrzeughalterung ist Qi2-zertifiziert und erreicht bei aktuellen iPhone-Modellen laut Hersteller bis zu 25 Watt Ladeleistung. Für ältere Geräte (also vom iPhone 12 bis zum iPhone 15) werden weiterhin maximal 15 Watt angegeben. Voraussetzung für die höhere Leistung ist zudem eine ausreichend starke Stromversorgung.

Ugreen empfiehlt den Anschluss an ein leistungsfähiges USB-C-Autoladegerät beziehungsweise an den 12-Volt-Anschluss des Fahrzeugs. Viele integrierte USB-Ports in Autos liefern nicht genügend Leistung, um gleichzeitig Kühlung und maximale Ladegeschwindigkeit zu betreiben. Für den Vollbetrieb mit aktivem Lüfter nennt der Hersteller ein 45-Watt-Netzteil und ein entsprechend belastbares USB-C-Kabel als Empfehlung.